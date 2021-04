Här är Rudbecks nya miljonsatsning – se VLT:s bilder

Anmäl text- och faktafel

Det utdömda köket i källaren har inte genomgått någon ombyggnad sedan 1980-talet. Helena Holmstedt jämför det gamla skolköket med ett kök i ett vanligt hem.

– Som om att bara ha en kastrull och en stekpanna, det har inte fungerat, säger hon.

Tre kockar och fyra köksbiträden har med dåliga förutsättningar servat 1 300 elever. Det nya köket blir fem gånger så stort. Förutom sittplatser i matsalen skapas även lunchmöjligheter i tre klassrum, som vetter ut mot Botaniska trädgården. Salarna ska alltså fungera som klassrum fram till cirka 10.45 varje dag, för att sedan förvandlas till lunchrum för eleverna.

– Jag skulle säga att det här köket är en unik förbättring, säger Magnus Klingberg, rektor på Rudbeckianska.

Moderniseringen kostar cirka 40 miljoner kronor, och Rudbeck får en höjd årshyra med drygt 3 miljoner.

– Det är stramt ekonomiskt för alla men vi väldigt glada att vi kan få till det här, det är nödvändigt.

Under pågående renovering under läsåret har eleverna fått äta i aulan i gamla huvudbyggnaden. Maten har lagats i kök på Bäckby av skolans kockar.

Dessutom har det funnits möjlighet till take away. Sedan i september i fjol har inte samtliga elever varit på skolan samtidigt på grund av distansundervisning under pandemin, vilket gjort att trängseln minskat.

– Vi har tagit båda smällarna på en gång. Men det är klart att det har varit rörigt, och nu ska det blir väldigt skönt att det blir klart, säger biträdande rektorn, Åsa Kihlström Hägg.

Parallellt med köksrenoveringen byggs ett nytt kafé i ljushallen. Kaféet, som eleverna efterfrågat, ska drivas i skolans regi och tanken är att det ska bli en naturlig samlingspunkt för både elever och lärare.