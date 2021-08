Här är västeråsarna värst drabbade av strömavbrott – stora skillnader mellan kommundelarna

Anmäl text- och faktafel

Under de första sju månaderna i år har de östra stadsdelarna i Mälarenergis nät haft över 7 minuters genomsnittlig avbrottstid per kund (Saidi, System average interruption duration).

Det sticker ut då snittet för de tre tidigare åren (2018-2020) ligger på strax under två minuter – avbrotten utmärker sig även mot andra stadsdelar och tätorter.

– Jag vet att vi har haft många kabelfel just i de östra delarna. Speciellt ett kabelfel i juli till en transformator och då är det många kunder som blir drabbade, säger Petra Kolsvik, enhetschef för driftcentralen på Mälarenergi Elnät AB.

Räknat i antal avbrott förstärks bilden av att den östra delen av staden har varit mest drabbad. Den östra mottagningsstationen har haft sex högspänningsavbrott under 2021 jämfört med den västra som haft två.

De boende i bland annat Skultuna och Lundby kan glädjas åt mycket korta genomsnittliga avbrottstider under året – dryga sekunden.

(Texten fortsätter efter grafiken)

Varför skiljer avbrottstiderna så mycket åt mellan olika områden?

– Det är svårt att säga. Det kan bero kabelfel som uppstår spontant och det ligger mer kabelnät runt en station som befinner sig inne i stadsdelar än om du tänker på landsbygden. Det är fler anläggningsdelar som kan gå sönder och grävas av, det skulle kunna vara en förklaring. Det är det vi försöker analysera hela tiden, säger hon.

Petra Kolsvik säger att ett kabelfel på landsbygden inte får lika stora konsekvenser i statistiken (Saidi) som ett kabelfel i exempelvis de östra stadsdelarna, där det blir fler kunder som drabbas.

– Här har du alltid en enskild kund bakom siffran som varit utan ström, säger hon.

Den vanligaste anledningen till strömavbrott är material- eller fabrikationsfel enligt färsk statistik från Mälarenergi.

– Kabelfel uppstår på olika sätt, ibland spontant. Det kan vara skarvar som är känsligare och där det kan tränga in vatten. Det kan vara tjällossning som gör att stenar rör på sig och skaver hål på kablage, säger Petra Kolsvik.

Trädfall över ledningar på grund av vind är den näst vanligaste orsaken till strömavbrott följt av avgrävning och pålning.

– Luftledningar är mest väderkänsliga. Sedan stormen Gudrun (2005) har alla elnätbolag grävt ner elledningar i marken väldigt intensivt och det arbetet pågår fortfarande. Vi håller på med en linje vid Rytterne ner mot Kvicksund den luftledningen kommer försvinna och gå ner i backen. Men vi har 100 mil luftledningar kvar.

Hon nämner en udda anledning till strömavbrott.

– De kommer in råttor som kan kortsluta saker och vi har haft en mård som har varit in och ställt till och det är fåglar som flyger in i luftledningar.

(Texten fortsätter efter grafiken)

Om man jämför summan av genomsnittliga avbrottstider från 2018 fram till slutet av juli 2021 så toppar de västra stadsdelarna med flest avbrottsminuter per kund, 17 minuter och 41 sekunder. Men inom de västra stadsdelarna skiljer det sig förstås åt vilka som drabbas.

I genomsnitt har varje kund hos Mälarenergi haft elavbrott i drygt 28 minuter under årets första sju månader. Jämför man med tidigare år är det ungefär detsamma som under förra året under samma tid. Men det ligger flera minuter högre än motsvarande period 2018 och 2019.

Statistiken för juli i år är inte komplett och inte kvalitetssäkrad.