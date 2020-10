Här är VIK sämst någonsin: ”Ser jäkligt tramsigt ut”

Hockeyallsvenskan har funnits som landets näst högsta serie sedan 2005. VIK har spelat där alla år utom säsongen 2017/2018 då man var nere i hockeyettan och vände.

Inför årets säsong hade VIK som mest släppt in 26 mål efter åtta omgångar. Det gjorde man både i inledningen av säsongen 2008/2009 samt säsongen 2016/2017 då man också åkte ur hockeyallsvenskan.

Men nu är den bottennoteringen slagen.

Efter måndagens storförlust mot Vita Hästen har VIK nu släppt in 32 (!) mål på åtta matcher, vilket ger ett snitt på fyra insläppta per match. 16 av de målen har kommit i matcherna mot Björklöven (1-9) och Vita Hästen (2-7).

Backen Anton Mylläri var inne på tre av Hästens totalt fem mål i sista perioden under måndagskvällen.

Så här säger han om varför försvarsspelet inte fungerar.

– Med det spelsystemet vi har så behöver alla spelare kugga i. Det gjorde vi inte och då ser det så där enkelt ut.

Vad gör att ni faller igenom så där?

– Jag tror det är viljan. Många vill så jäkla mycket. Då kan det bli att man vill lite för mycket ibland.

Hur menar du?

– Det blir lite så att när vi släpper in ett mål så blir vi så jäkla taggade på att gå in och göra ett direkt. Då jagar vi mål i varje byte och då blir det lite att man spelar med huvudet under armen. Alla kämpar och tar i, det kan man inte säga något om, men det blir jäkligt jobbigt om man inte jobbar som en grupp. Då ser det jäkligt tramsigt ut bakåt, tyvärr.

Vad kan man göra för att få bort det där?

– Oavsett vad som händer så ska vi inte bli påverkade. Vi har pratat om det och sagt att mål måste vi räkna med att släppa till, det hör till den här branschen. Det här är ett race över 52 omgångar och det gäller att göra så bra saker som möjligt hela tiden, säger Mylläri.

Men som att inte sju mål i baken var nog. VIK tvingades vara del av ännu en "historisk händelse" under måndagen. Vita Hästen har nämligen aldrig gjort sju mål tidigare på bortaplan i hockeyallsvenskan.

Detta enligt hockeystatistikern Tomas Videkling som driver kontot domarna.se.

FAKTA/Så många mål har VIK släppt in efter åtta omgångar i hockeyallsvenskans historia

(Slutplacering i grundserien inom parentes)

2020/2021 - 32 mål

2019/2020 - 19 mål (5)

2018/2019 - 18 mål (3)

2017/2018 - spelade ej i hockeyallsvenskan

2016/2017 - 26 mål (13, åkte ur)

2015/2016 - 14 mål (9)

2014/2015 - 20 mål (1)

2013/2014 - 7 mål (2)

2012/2013 - 23 mål (3)

2011/2012 - 11 mål (4)

2010/2011 - 18 mål (5)

2009/2010 - 18 mål (8)

2008/2009 - 26 mål (3)

2007/2008 - 19 mål (5)

2006/2007 - 23 mål (4)

2005/2006 - 22 mål (9)