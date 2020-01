Här får den svenska Star Wars-drömmen luft under vingarna: ”Vi vet att Lucasfilm och Disney följer vårt arbete”

Anmäl text- och faktafel

– Vi har redan en beställning på en till, till en förening i Europa, berättar Emilie.

Slipdammet ligger som ett grått puder över Emilie Sakrak och Thomas Nixon när de öppnar dörren till lokalen i Ramnäs. Som vanligt ägnar de helgen åt att jobba på sin Swedish Falcon. Den har helt tydligt börjar ta samma form som den berömda cockpiten i Star Wars-filmerna.

Allt började när Thomas och Emelie var på den stora Star Wars Celebration-mässan i Chicago förra året – ett av de största eventen i sin genre och som lockar folk från hela världen. Under en vecka i april fick de så mycket inspiration att det enda de kunde tänka när de skulle lämna det stora landet i väster var: ”Vad kan vi göra?”.

– Redan på flygplatsen på väg därifrån satt vi och gjorde ritningar på servetterna i vänthallen, säger Emilie och Thomas fortsätter:

– The Falcon har alltid varit min barndomsdröm att bygga så vi kom hem med en massa idéer, drömmar och tankar – men utan pengar och utan någon lokal att vara i.

Ambitionen var att få tag i en plats att vara på med gott om utrymme, högt till tak, bra skydd mot vinterväder och där det fanns el. Så småningom dök möjligheten med industrilokalen i Ramnäs upp och de bestämde sig för att hyra den.

– Det var då allt började ta fart ordentligt, säger Emilie.

De började skissa på sitt projekt och lyckades få tag på ritningarna från Lucasfilm LTD.

– Men de var i tum så jag var tvungen att räkna om det till metersystemet. Då blev matematiken från högstadiet väldigt användbar, skrattar Thomas som är sjuksköterska i grunden och inte ingenjör.

Några mått på vinklarna fanns inte heller så där var de tvungna att omvandla ritningarna till 3D-skisser för att kunna räkna ut den delen. Thomas är utbildad 3D-animatör så för honom var det enklare än att enbart jobba med plana skisser. Men det tog tid. Från maj till augusti jobbade de enbart med att räkna ut allting.

I augusti började de bygga på riktigt.

– Sedan dess har vi lagt ner ungefär 2 000 arbetstimmar.

Hela projektet är beräknat till att gå på lite drygt en halv miljon kronor. Och då räknar Emilie och Thomas bara kostnader i inköp och hyra. Arbetstimmarna är inte medräknade, inte heller pendlandet från Västerås respektive Stockholm eller den mat de köper in för att kunna arbeta hela helgerna borta från sina familjer – i en industrilokal i Ramnäs.

Galet?

Ja, kanske om man betänker att Emilie jobbar heltid som lärare på Montessoriskolan i Västerås och Thomas är filmsamordnare på Karolinska institutet – också på heltid.

– När vi kom hem och sa att vi ska bygga en falcon så sa våra familjer ”visst, säkert...” och trodde nog att vi kanske menade en modell eller så. Efter ett tag insåg de att det skulle bli på riktigt och de har stöttat oss sedan dess, berättar Thomas.

Meningen är att den som vill gå ombord i The Swedish Falcon ska få en känsla av att vara i en äkta Star Wars-kuliss. Så likt ska allting bli.

– Den kommer inte att gå att flyga. Men det ska ändå bli en oförglömlig upplevelse där allt ljud, ljus och alla knappar ska vara precis som på riktigt, förklarar Emelie.

Drömmen är att kunna försörja sig på att åka världen runt och visa upp det egenbyggda mästerverket. Båda två tror att det finns tillräckligt med intresserade, event och mässor för att de ska klara det.

– Vi vet att både Lucasfilm och Disney följer vårt arbete. De vet att vi finns och vad vi gör...

Eftersom stommen börjar bli färdig så inriktar sig arbetet allt mer på inredning och detaljer. De dyrare delarna, konstaterar Emelie.

För att få lite hjälp på traven har de skapat facebookgruppen och märket The Swedish Falcon. Via gruppen säljer de t-shirts och tygemblem bland annat för att få in lite extra pengar till sin satsning.

– Jag är formgivare i grunden och det var genom att sy dräkter till cosplay som jag halkade in i Star Wars-världen i vuxen ålder, berättar Emilie.

Thomas har alltid haft en fascination för filmserien och började tidigt att samla på prylar som förknippas med den. Men ganska snart tröttnade han på att lägga ut dyra pengar och började i stället bygga egna Star Wars-grejer.

– Jag har byggt tre R2D2-robotar och en BB-8, berättar mannen som alltså inte alls är någon ingenjör.

Det som driver dem båda, förutom det starka och gemensamma Star Wars-intresset, är att få vara kreativa och skapa egna saker.

– Drömmen är att åka runt med The Swedish Falcon och inspirera andra till att starta sina egna projekt, säger Emilie.

– Många fans och samlare köper alla grejer. Det är få som skapar egna och det vill vi ändra på, tillägger Thomas.

Inbjudningar till olika mässor och event har redan börjat trilla in. The falcon ska vara klar i maj och ska då invigas med en stor gala. Bara någon vecka efter det är det dags för Nordsken i Skellefteå, en av Nordens största spelmässor.

Och i USA har man bestämt att ha en Celebration-mässa redan i år igen, fast de bara brukar vara vartannat år.

– Vi tror inte vi kommer med där, men det kan hända. Frågar de så säger vi inte nej...