Här fortsätter han spela – med skadat korsband: ”Så mycket adrenalin”

Det var knappt halvvägs in i den första perioden i måndagens match mot Timrå som Alexander Lunsjö klev ut för att sätta in en tackling på Timråbacken Per Svensson i den egna zonen som olyckan var framme.

VIK-forwarden haltade direkt till, och tog sig mot det högra knät.

Prognosen: Ett skadat korsband, som i värsta fall kan innebära att säsongen är över för 23-åringen.

– Jag fastnade till i isen. Det kändes som att det vreds till, samtidigt som skridskon satt fast i isen, säger Alexander Lunsjö till VLT-sporten när han nyss kommit hem från den bortaresa han alltså tvingades avbryta skadad.

Många som följde matchen noterade till en början inte ens att Alexander Lunsjö skadat sig.

Anledningen till det är enkel. Forwarden fullföljde bytet där han skadade korsbandet, och avslutade det med att försöka täcka ett skott. Det var 20 sekunder på isen med ett trasigt knä.

– Man har så mycket adrenalin att man klarar av det. Att vara där ute och överleva, liksom.

– Jag kände att det var någonting som hände, men vad visste jag inte. Jag har inte haft problem med någon skada där. Jag testade något byte till ju, men kände att det inte kommer gå.

Du försökte spela vidare ytterligare ett byte?

– Ja, vi skulle in, men så tog jag några skär när jag var på väg ut och kände att det inte var bra.

Skadans exakta omfattning är ännu inte klar, men en första undersökning pekar mot att korsbandet är skadat. Inom de närmaste dagarna ska Alexander Lunsjö genomgå en magnetkameraundersökning, för att få reda på hur pass illa skadat korsbandet är.

– Det är väl mycket som går runt i huvudet just nu. Men vi får se vad det visar när vi fått en ordentlig titt på det, så man får se vad det är.

Hur länge har du varit borta skadad som längst innan?

– Det var nog axeln förra säsongen. Den var väl på tre veckor.