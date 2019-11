Här fyller Skälby hallen – så mycket har samlats in till cancerforskning: "Nått målet med råge"

Under november har Skälby IBK samlat in pengar till förmån för forskning om prostatacancer.

Under söndagen fyllde man Pettersbergsskolan när herrlaget vann mot Björklinge.

Över 200 åskådare såg matchen - och bidrog till insamlingen.

– Vårt mål var 15.000 kronor, men med dagens matchintäkter är vi uppe i 25.000 kronor, säger Skälbys sportchef Martin Nilsson.