Här rivs konstgräset på fotbollsarenan – då ska nya planen vara klar

Arbetet inleddes under måndagen och under VLT-sportens besök under tisdagsförmiddagen var mer än halva planen uppriven och hoprullad.

– När den gamla mattan rullas upp separeras också sand och granulat, för att sedan användas för breddfotboll på andra delar ytor i stan, säger Björn Sandvall, teknisk förvaltare hos Rocklunda Fastigheter.

Allt har hittills förflutit enligt planeringen, som är beroende av vackert, regnfritt väder.

Kommer det nederbörd förskjuts arbetet på obestämd tid.

– I slutet av maj ska allt vara klart, men det finns inga jätteluckor i tidsplanen för att tolerera en veckas regn.

Vad händer om det blir dåligt väder?

– Det får vi ta då, det vill jag inte spekulera i. Vi kan inte göra en tidsplan som är tre månader lång för att täcka in alla möjligt eventualiteter. Man måste hitta en medelväg.

Några garantier för att omläggningen blir klar i maj finns alltså inte.

– Vi kan inte styra vädret. Alla jobbar stenhårt för att det ska bli så bra som möjligt för såväl bredd som elit, säger Sandvall.

För VSK:s superettanlag innebär den pågående omläggningen att man måste träna på andra planer i Västerås. Tills vidare har klubben valt naturgräsplanen bredvid Friskis & Svettis på Rocklundaområdet.

– Underbart med naturgräs, utbrister VSK-tränaren Thomas Askebrand efter tisdagsträningen. Jag är ett fan av naturgräs, det sitter i mina gener eftersom jag är från landet. Den här planen är riktigt fin för årstiden.

Grönvitt har valt denna träningsplan framför Blåsbo-planen och något konstgräsalternativ.

– Hade det funnits en bra konstgräsplan hade vi valt det. Men det viktiga är att vi inte byter underlag för ofta, eftersom det sliter på spelarna att byta fram och tillbaka.

