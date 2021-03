Här startar Idolresan för Tilde – som ska bli jurist

Precis som i fjol är årets upplaga av ”Idol” minst sagt speciell.

Deltagarna får ansöka med en förinspelad video där de sjunger. På fredagen förra veckan fick Tilde Engström beskedet att hon gått vidare.

VLT pratar med henne på tisdagseftermiddagen. Då har hon precis sjungit en andra gång – men denna gång live digitalt och för två personer ur produktionen. Förutom att berätta om sig själv fick hon sjunga två låtar. Det blev 80-talsdansgolvsdängan ”We don't have to take our clothes off” med Jermaine Stewart och ”Send me an angel” av Scorpions.

– Den betyder väldigt mycket för min tidigare låtsaspappa och jag tycker överlag att Scorpions är ett superbra band. Låten passar min röst, säger Tilde Engström.

Huruvida hon går vidare från denna runda eller inte ska meddelas senast 14 maj. Och det är om hon går vidare därifrån som hon får sjunga inför själva Idoljuryn.

Hur var det att sjunga live digitalt?

– Det var lite svårt att känna av den exakta stämningen, men det är en jättebra lösning med tanke på pandemin. De från produktionen var supertrevliga och jag kände mig trygg.

Det var långt ifrån självklart för henne att söka från första början.

– Jag har alltid fått höra från vänner och familj att jag sjunger väldigt fint, och de har uppmuntrat mig att söka. Jag har världens scenskräck, så därför kändes det lättare att söka eftersom det är digitalt. Men en annan anledning till att jag sökte var nog att jag ville få det bekräftat för mig själv – sjunger jag så bra som mina kompisar säger? Vi får se vad Idoljuryn tycker om jag går vidare dit, men jag är i vilket fall glad över att ha gått vidare från första rundan.

Tilde Engström ser sitt Idoldeltagande som en ”rolig grej”, men skulle inte tacka nej om möjligheten till en musikkarriär dök upp.

– Att jobba med musik vore så klart en dröm, men jag vill inte ha för stora förhoppningar, då blir man bara besviken.

Hon studerar just nu sista året på Carlforsskas ekonomi- och handelsskola med juridikinriktning.

Vad lockade?

– Jag har alltid varit intresserad av sådant som har med rättsväsendet att göra, vad polisen gör, hur man dömer i domstol, och så vidare. Det kändes hemma på något sätt, som en trygghet i att kunna lagen. Sedan tjänar man väldigt bra som jurist och pengarna lockade mycket i början, haha.

Vad vill du göra med alla pengar?

– Jag är nog mest glad om jag slipper ha så höga lån. Behöver inte leva så mycket utöver det vanliga. Och med bara några veckor kvar till studenten kan jag definitivt säga att det är intresset som lockar mig nu vad gäller juridiken, inte pengarna.

Du låter som en mönstermedborgare?

– Haha, jag gillar inte att sticka ut så mycket. Håller gärna låg profil. Så om jag skulle gå vidare i ”Idol” och folk skulle börja känna igen en ... Om det inte blir av så är det lugnt. Det är nog mer kompisar och familj som är otåliga på att svaret ska komma om jag får sjunga inför Idoljuryn eller inte.

Beskedet kommer alltså senast 14 maj. Men om hon går vidare får inte allmänheten reda på det förrän i augusti – eftersom det är först då ”Idol” börjar tv-sändas.

– Jag tar det som det kommer dag för dag, men det vore så klart superroligt att gå vidare.

Tilde Engström

Ålder: 18.

Bor: Öster Mälarstrand.

Familj: Mamma Ellinor Engström, pappa John Engström och bröderna Kelvin samt Sebastian Andersson.

Studerar: Juridik på Carlforsska.

Intressen: Träning, umgås med kompisar. Extraknäcker på MQ i Igorgallerian.