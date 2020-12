Hårda paket till jul – vi tipsar om läsvärda deckare

Årets deckare om 23 år gammalt mord

Tove Alsterdal

Rotvälta

Lind&co

Rotvälta handlar om ett 23 år gammalt mord, och om dess konsekvenser. Det handlar om livsval och lögner, men framförallt handlar det om Ångermanland.

Eira Sjödin är polisen som lämnat jobbet i Stockholm för att en tjänst i Kramfors. Hon vill vara nära sin åldrande mor där demensen smyger på. En äldre man hittas död i sitt hem. Det är sonen, Olof, som kommit hem efter tjugotre år som hittar honom sittandes i duschen. Det visar sig att han har blivit knivhuggen.

När Olof var fjorton år erkände han mordet på en några år äldre flicka. Kroppen hittades aldrig och han blev aldrig dömd på grund av sin ålder, men han mer eller mindre fördrevs från trakten, även hans familj tog avstånd.

Nu går snacket snart igen, klart att det är Olof som kommit tillbaka och mördat pappan. Ett gäng av traktens finaste hoppar in i sina epa-traktorer för att skipa rättvisa. Det slutar i mordbrand och nästan i mord.

Eira Sjödin var bara nio år när det hände och har knappa minnesbilder. Men hon har en bror som är några år äldre än Olof, en strulig typ som aldrig kommit iväg från hemtrakten.

Tillsammans med kriminalpolis från Sundsvall utreder Eira Sjödin mordet på Olofs far, hennes lokalkännedom överträffar hennes brist på erfarenhet. När hon läser i förundersökningen om det gamla mordet börjar hon se saker som missades då.

Tove Alsterdal är inte från Ångermanland men har haft sommarhus där i ett tjugotal år. Det är lite av ett hillbilly-land som tecknas, människor som blivit kvar när skogsindustrin lämnat och dragit till kusten, och som nu sitter i ett vackert men dystert landskap utan framtid.

Men det är ett kärleksfullt porträtt som Alsterdal tecknar, landskapet och dess ibland luggslitna invånare är den egentliga huvudkaraktärerna här. Historien är skickligt berättad och Eira Sjödin lovas återkomma i nya romaner.

Svenska Deckarakademin har utsett Rotvälta till årets deckare 2020.

Gott så.

Per Åhlin

En riktig nagelbitare

Änkorna

Pascal Engman

Bookmark

Det här är en riktig nagelbitare. Men det vet förstås de som läst Pascal Engman tidigare. Här fortsätter han berättelsen om Vanessa Frank, polisinspektör i Stockholm med ett hjärta som klappar för att hjälpa utsatta unga flickor.

En av dem hon har hjälpt hittas mördad en bit från kroppen av en mördad polis. Franks kollegor tror det är en slump, men själv blir hon mer och mer övertygad om att morden hör ihop på något sätt.

Parallellt får vi följa en olycklig ung man som lever i en förort. En dag möter han en gammal lärare som var en av de få som såg honom när han var liten. Det blir ett slags vändpunkt, men kanske inte som väntat.

Berättelsen utmynnar i flera terrorattentat med kulmen under en mycket välbesökt ceremoni. Och sidorna om det attentatet är nog bland det mest gastkramande jag läst på länge. Rekommenderas!

Anders Wennberg

Seriestart ger mersmak

Stormvakt

Kristina Ohlsson

Forum

Kristina Ohlsson har skrivit mycket, för både ungdomar och vuxna. Jag har inte koll på allt, men gillade hennes Fredrika Bergman-serie. Och nu kommer första boken i en radda där August Strindberg spelar huvudrollen – inte den litteräre giganten alltså, utan en finansman som sadlat om och satsat på second hand.

Han anländer till Hovenäset i Bohuslän en blåsig kväll, och samma natt försvinner läraren Agnes spårlöst, vilket naturligtvis väcker mycket oro i bygden. Polisen Maria Martinsson är en av dem som arbetar med fallet, och August blir allt mer indragen – som det plägar vara när civilister är huvudpersoner i deckare.

Det är väl berättat och mycket spännande, med karaktärer som är antingen älskvärda eller alldeles förfärliga, men mycket mänskliga. Ett inslag av humor och feel-good i form av en spirande kärleksaffär skämmer inte alls, även om ond bråd död är det centrala. En seriestart som ger mersmak, jag kommer att fortsätta följa Strindberg och Martinsson.

Ragna Fahlander

Thriller i skuggan av corona

Peter May

Lockdown

Modernista

Världen har drabbats av en pandemi. I London råder undantagstillstånd. På nätterna råder total lockdown och ute är bara polis, militär och plundrare.

De som drabbas av viruset dör, oftast inom några timmar och krematorieröken ligger tät som smogen en gång gjorde.

Peter May är snabbt upp ur startblocken och kommer med den första thrillern i skuggan av corona-pandemin. Eller inte. Peter May har snabbt plockat fram ett refuserat manus som utspelade sig under fågelinfluensan som befarades bli den värsta sedan spanska sjukan.

I en grop på en byggarbetsplats hittas kvarlevorna av ett barn. Tanken var att de för alltid skulle gömmas under betongen men upptäcks av en slump. Kriminalkommissarie Jack MacNeil – som gör sitt sista dygn i polisens tjänst – har kort tid på sig att lösa fallet.

Det är förståeligt att förlaget plockar fram det gamla manuset, Corona har banat vägen för ett sådant här scenario, men det är också tydligt varför det en gång lades i malpåse och varför Peter May istället skrev den fantastiska sviten om Lewisön.

Den här storyn är kompakt som en schweizerost. Det hade kunnat räddas av en hårdhänt redaktör, men en gång ansågs det inte mödan och det var nog klokt tänkt.

Per Åhlin

Feelbad som blir lustfylld

Klas Ekman

De kapabla

Bookmark förlag

Anna och Johan, ett par i 35-årsåldern checkar in på ett hotell för en kärleksweekend. De är gifta, men inte med varandra. När Johan ser fram emot lustfylld helg planerar Anna hur hon ska framföra sin nyhet – affären är över.

Slutet på helgen blir inte så lustfylld och Anna och Johan grälar i bilen på väg hem. Anna klappar till Johan som tappar kontrollen och kränger till med bilen. En smäll och ett liv är släckt. Där, i mörkret på en tom landsväg, fattar de ett ödesdigert beslut, de bär in den kvinna de just kört på i skogen och gömmer kroppen.

Ska man sätta en etikett på De kapabla så är det väl ”feelbad” som ligger närmast, men det är så mycket feelbad så att det blir lustfyllt att läsa. Klyschan ”en olycka kommer sällan ensam” får full täckning, Anna och Johan tvingas ta det ena dåliga beslutet efter det andra för att dölja sitt första misstag.

Samtidigt är De kapabla en relationsroman med hög igenkänningsfaktor – bortsätt det regelbundna dödandet då – och Klas Ekman sätter punkt för det överraskande slutet med en snygg cliffhanger. Lär väl inte bli en del 2 men förhoppningsvis nya romaner från Ekman.

Per Åhlin

Klassiskt triangeldrama

Anna Kuru

Den första frosten

Modernista

På en bilverkstad i Kiruna slarvar en mekaniker med säkerheten. Den enda domkraften viker, han kläms till döds och kollegan Allis ser chockat på utan att kunna göra något.

För att komma undan sitt eget grubblande hyr hon en ensligt belägen stuga i fjällen. Förhoppningen är att några månaders eremitliv ska fungera som någon slags självterapi.

Men Allis blir inte helt ensam uppe i fjället. I en stuga en bit ifrån bor Jonas som också sökt ensamheten, han försöka läka såren efter ett sprucket förhållande. Där dyker också Raumo upp, en ung man som lämnat Helsingfors för att ensam vandra i de svenska fjällen.

Anna Kuru bäddar för ett klassiskt triangeldrama där tre som söker ensamhet blir ett farligt stort sällskap – ett kammarspel med vidunderliga vidder.

Allis är ingen okomplicerad person och fortsättning följer, detta är del ett i en trilogi.

Per Åhlin

Dansk debut om terrordåd

Kim Faber och Janni Pedersen

Vinterland

Modernista

Vinterland är Kim Faber och Janni Pedersens första gemensamma roman, som vann danska kriminalakademins debutantpris 2020.

Det är dagen före julafton. På en marknad i Köpenhamn detonerar en bomb. Nitton dör och många skadas i det största terrordådet som drabbat Danmark. Polisen mobiliserar allt de har.

En bra bit därifrån börjar den tidigare stjärnpolisen Martin Juncker sitt arbete på den lilla nyinrättade polisstationen. Ett gravt tjänstefel har bokstavligt skickat ut honom i kylan, för den här julen drabbas Danmark av ett rejält oväder. Det snöovana landet blir i det närmaste lamslaget.

I Köpenhamn springer man runt i cirklar utan att få upp ett vettigt spår efter terroristerna. Juncker utreder en mordbrand på en flyktingförläggning och de två utredningarna börjar gå in i varandra, så han kallas in i riktig tjänst igen.

Den första i en kommande serie om kommissarie Junker. En helt ok start, om inte dansk dynamit så i vart fall ett fullgott hantverk.

Per Åhlin

Fruktan för en seriemördare

Mons Kallentoft

Satanskäftarna

Forum

Mons Kallentoft gör utflykter – de senaste böckerna har utspelat sig i Palma eller i Stockholm – men vänder alltid hem till Linköping. Detta är trettonde boken om kriminalinspektör Malin Fors.

Hon är en skicklig utredare som har svårigheter att hålla sig borta från flaskan. Återfallen har varit många , men på det privata planet finns positiva saker, hon har träffat en man och börjar tro på tvåsamhet.

En ung man hittas mördad på ett sadistiskt sätt. Någon verkar ha ätit av hans kropp. Han var homosexuell och polisen utreder det som ett hatbrott. När ytterligare en homosexuell man dödas på ett liknande sätt fruktar Fors och hennes grupp att en seriemördare går lös. Men det finns också ett annat spår, den förste mannen jobbade på ett mycket hemlighetsfullt företag i läkemedelsbranschen.

Efter tretton romaner med samma karaktärer så har nyhetens behag lagt sig, en vardagslunk infinner sig. Det behöver inte vara dåligt men är heller inget givet framgångsrecept. Satanskäftarna faller inte igenom, men berättelsen om Malin Fors börjar bli intressantare än fallen hon löser. Hon återkommer en gång till – minst, men upplägget börjar sjunga på sista versen.

Per Åhlin

Tunn soppa med schabloner

Vargasommar

Hans Rosenfeldt

Norstedts

Hans Rosenfeldt har för första gången skrivit en kriminalroman på egen hand. Vargasommar inleder en serie om Hannah Wester som är polis i Haparanda, en medelålders kvinna som bär på ett trauma – hennes dotter blev bortrövad som liten.

Den heta sommaren långt upp i norr börjar med en blodig gänguppgörelse. Strax därpå hittas resterna av en människa i magen på en död varg. Och sedan dyker ryska mordmaskinen Katja upp på arenan.

Rosenfeldt har ju gjort succé som manusförfattare till SVT-serien Bron och Netflixserien Marcella. Vargasommar bjuder på en hel del intressanta karaktärer, men jag tycker att handlingen är en tunn soppa kryddad med schabloner, särskilt den rafflande upplösningen med en ouppklarad gåta som väl blir tema i nästa bok i serien.

Ragna Fahlander

Saknar nerv och tempo

Anna Ihren

Mästaren

LB

Det är trist att konstatera men det här var verkligen inte speciellt bra. En kriminalroman som inte är spännande fungerar inte. "Mästaren" har en intrig som skulle ha kunnat fungera hur bra som helst: En byggmästare hittas ihjälslagen på taket till den skyskrapa som ska bli Göteborgs högsta. De utredande poliserna får veta att byggmästarens barnbarn, en 14-årig flicka är försvunnen sedan några månader.

Detta mot bakgrund av den pågående pandemin, så romanen känns ju högaktuell. Men den lyfter aldrig, en kriminalroman utan nerv och tempo är inget för mig.

Anders Wennberg