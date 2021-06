Hårt tryck på ortens första padelbanor – nu söker sig stockholmare hit

Anmäl text- och faktafel

Längs med väg 66 kan man nu skymta två padelbanor uppe på kullen vid Surahammars golfklubb.

Det var i höstas bollen sattes i rullning med att bygga padelbanor vid golfklubben. Ett samarbete spikades mellan golfklubben och kvartetten Josef Sirugo (tidigare Årets företagare i Västmanland 2017 och vd för Sura-Bemanning AB), Conny Venngren och Peter Forsberg (som driver Hälsobolaget i Surahammar) samt Mikael Karlberg (tidigare elithockeyspelare).

Kvartetten startade bolaget Sura Padel Court och satte igång att beställa två utomhusbanor i början av året.

Nu står allt på plats och i helgen var det premiär.

– Det var fullt ös hela lördagen. Det var en del nybörjargrupper, så det var kul. Det syns att suringarna vill ha padel, säger Josef Sirugo.

Men helt klart är det ännu inte, berättar han.

– Vi ska bygga en altan på 23 gånger 4 meter på baksidan av banorna också. Det är ett samarbete med golfrestaurangen som finns här, så man ska kunna sitta här och äta eller heja på till exempel.

Redan nu kan Josef Sirugo och hans kollegor se att efterfrågan på padel i kommunen är stor. Efter invigningen har banorna varit bokade och i helgen som kommer är det redan fullbokat med bland annat juniorkurser.

– Vi har till och med fått en förfrågning från Stockholm på en stor bokning med 35 personer på midsommar. Det verkar vara fullbokat i Stockholm och då söker sig fler till andra orter.

Det är positivt tycker Josef Sirugo – att efterfrågan för sporten ökar. Han ser även positivt till att Surahammar får en till padelanläggning i sommar.

– Om folk blir så pass intresserade av padel kommer det till slut inte finnas några tider att boka och då kommer man bli irriterad. Då är det bra att det kommer finnas fler padelanläggningar på orten. Vi kommer att kunna tillfredsställa Sura och Ramnäs.

När VLT besöker padelbanorna är killarna Johan Fahlborg, Christian Enbom, Iain Dandy och Erik Salomonsson på plats för att spela tillsammans på sin lunchrast.

De kommer från företaget MTC Powder Solutions AB i Surahammar, som även gått in som arenapartner till Sura Padel Court, vilket bland annat innebär att banorna har fått namnet ”MTC arena”.

– Det är första gången vi spelar här och det känns bra. Över förväntan. Tanken är att vi kommer spela minst en gång i veckan på lunchrasten, säger Johan Fahlborg.

Iain Dandy inflikar.

- It's also really nice to play outdoors.

I slutet av juli har ägarna tänkt anordna en större invigning i samband med golfklubbens årliga golfvecka, då premiären i lördags inte kunde bli så stor som de tänkt på grund av coronapandemin.

– Då har vi tänkt att ha levande musik och man ska kunna umgås på altanen, säger Josef Sirugo.

Har ni några framtidsplaner med er anläggning?

– Eventuellt blir det att vi bygger tak på banorna. Men vi vet inte om det bara kommer bli för en av banorna eller för båda. Vi får se, säger Josef Sirugo.