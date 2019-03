Skulle sälja mobil på Blocket – blev rånad i stället

Anmäl text- och faktafel

Vid 21-tiden på tisdagen hade säljaren stämt möte med en man som ville köpa hans mobiltelefon. De skulle ses på Flottiljgatan. Vid avtalad tid dök köparen upp, i sällskap med en annan man.

Men det blev ingen affär. De båda männen tog tag i säljarens arm och vred loss mobiltelefonen ur hans grepp och brottade ned honom på marken. Därefter misshandlade de säljaren – nu rånoffret – genom slag mot huvudet innan de sprang ifrån platsen.

Polis tillkallades och har under tisdagskvällen spanat efter rånarna, utan resultat.

Rånoffret blev, förutom rånad och misshandlad, också utsatt för att få sin jacka förstörd då han drogs ned på marken i samband med rånet.

Nu återstår för polisen att se om det går att spåra rånarna via Blocket, eller via de samtal som förts – oklart om det är via nätet eller per telefon/SMS –mellan rånarna och rånoffret innan den tilltänkta affären skulle göras upp.

Tillvägagångssättet är inte okänt. I Uppsala blev en man rånad i december 2018 på liknande sätt. Han hade också stämt möte med som han trodde köpare, men rånades med kniv på två mobiltelefoner.