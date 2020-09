Herrettan-lagen plöjer fram på försäsongen – Suras tydliga strategi: ”Ett medvetet val”

På totalt tio träningsmatcher har de lokala lagen ur herrettan vunnit åtta av dem. Allra bäst rent resultatmässigt har det gått för Surahammars IBF som vunnit sina samtliga tre matcher.

Lagets tränare Glenn Wiman tycker att man ligger i fas efter sin planering och att man än så länge matchat smart. Sura har haft en klar strategi när det gäller vilka motståndare man valt ut.

– Vi har spelat mot lag i divisionen under, det har varit lite av en medveten strategi. Vi har många unga och hel del nya i laget. Det har känts viktigt att spela in dem i lugn och ro så de får en bra känsla med sig in i serien. Nu har vi spelat mot Per-Ols, Sala och Köping och vi har vunnit alla tre, säger Glenn Wiman.

Så det har varit en medveten strategi för att ge de yngre lite mer självförtroende?

– Vi har börjat lite lätt, fått gå ut och vara spelförande och äga mycket boll. Så att de yngre skulle få spela in sig i laget och få lite självförtroende.

– Och se till att vi kan bygga ett anfallsspel som vi kan lita på. Det har varit en medveten strategi hela vägen.

I genrepet på fredagen kommer Sura att ställas mot lite tuffare motstånd då man ställs mot seriekonkurrenten Uppsala Teknologerna.

Glenn Wiman berättar att Sura tappat en del rutinerade namn inför säsongen men att de yngre förmågorna samt ett par comebacker gör att laget ser slagkraftigt ut. Han tror på stora kliv hos många yngre och ser en stark hunger i truppen.

– Det är så klart jätteroligt med Andreas Wahlgren och Joel Hirvonen som gjort comeback och gjort det jättebra. Vi har en bra mix, sedan är det svårt att veta hur långt det räcker i jämförelse med andra lag. Men jag är nöjd med det vi har.

Är det några av de yngre som stuckit ut lite extra än så länge?

– Om det är några som stuckit ut så är det Wilmer Parkatti och Jesper Engbom, de har verkligen kommit in och gjort det riktigt bra.

– Sedan har vi en som lyft sig från förra året. Det är Axel Jinnestrand, som gjorde första året ifjol men som tränat med oss längre än så. Det kommer bli intressant att se vad de här killarna kan göra det här året.

Surahammars IBF inleder serien borta mot IBK Runsten den 27 september. Efter den avbrutna säsongen är det hög tid att sätta igång den nya.

– Alla vill gå igång, vi har inte spelat en tävlingsmatch sedan i februari eller när det var. Så vi får hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi får ha publik på läktarna. För det kan bli kul att se Surahammar i år, säger Glenn Wiman.

SÅ HAR DET GÅTT PÅ FÖRSÄSONGEN

Skälby IBK

IFK Arboga (h) 8–10

Roserbergs IK (h) 5–3

Sala Silverstadens IBK (b) 3–4

Surahammars IBF

Per-Ols (h) 9–6

Sala Silverstaden IBK (h) 6–3

Köping IS (h) 7–6

IBF Västerås

Torshälla IBK (h) 6–3

Alunda IBF (h) 7–4

Strängnäs IBK (b) 8–1

IBK Uppsala Teknologer (b) 4–7