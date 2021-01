Hetaste snackisarna – efter starka VIK-poängen: ”Kortsiktigt att peta kanadensaren”

➤ Är petningen rätt väg?

Steven Iacobellis har inte blivit den injektion som VIK hade hoppats på. Det kan nog alla vara överens om. Men är det verkligen rätt väg framåt för VIK att sätta honom på läktaren redan efter sex matcher?

För med läget som är i laget, med stor centerbrist, tycker i alla fall jag att han borde få alla chanser att spela in sig i spelsystemet och den allsvenska hockeyn. Han har spelat sex matcher på nästan ett år – och blir knappast bättre av att sitta på läktaren. Och det är inte så att han kastar in puckar i eget mål. Det är den offensiva produktionen som saknas, och med all respekt till Filiph Åström, som visat att han absolut kan hantera den här nivån, är det inte precis så att junioren sätter eld på poängprotokollet.

VIK kommer inte att åka ur hockeyallsvenskan i år, och ska man ha någon som helst chans att utmana Timrå eller Björklöven i ett slutspel måste precis alla bitar falla på plats. Då finns det inte utrymme för att en tilltänkt spetsspelare ska hamna på läktaren.

Och vad är alternativen? Ska han sitta på läktaren resten av säsongen och kosta pengar? Ska kontraktet brytas? Det kostar också. Att inte ge Steven Iacobellis längre tid än sex matcher att hitta rätt framstår för mig som kortsiktigt i ett läge där VIK faktiskt har råd att titta lite långsiktigt – och även något inkonsekvent sett till hur andra spelare i truppen har matchats under året.

➤ Lundgren – stabiliteten själv

Jag ska villigt erkänna att jag trodde att Niclas Lundgren skulle få det lite tuffare än många trodde när han återvände till VIK. Förväntningarna var höga, och minsta tecken på att han tappat tempo eller rörlighet hade uppmärksammats rejält.

Men några såna tecken finns inte alls. Precis när jag satt på läktaren och tänkte hur felfri Niclas Lundgren är i en sån här match slog han förstås hål i luften på offensiv blå och orsakade en kontring bakåt, men i övrigt gör backen precis som i varje match sen han kom tillbaka en oerhört stabil figur. Missarna är få, och tryggheten i den egna zonen mot ett lag av Björklövens kaliber sticker verkligen ut.

En vecka återstår på den klausul som låter Lundgren lämna för andra ligor än hockeyallsvenskan. Lita på att Patrik Zetterberg håller tummarna för att den inte aktiveras.

➤ VIK kom under huden på Björklöven

Årets gulsvarta lag kanske inte har gjort sig känt som ett gäng som är väldigt jobbiga att möta. Men på söndagen kom man verkligen under huden på Björklöven, som var rejält irriterade på VIK. Det kom efterslängar till höger och vänster som ett mer nitiskt domarpar hade kunnat hugga på, samtidigt som VIK i princip hela vägen höll sig iskalla.

Det är mer eller mindre första gången i år som VIK fått ett lag så pass mycket ur balans. Kan det börja ske oftare och oftare lär det bli ett skönt vapen att ha i lådan när säsongen går mot sitt slut.