Hetaste snackisarna – när power play svek VIK på nytt: ”Ansvaret ligger på coacherna”

VIK:s bästa back just nu

August Nilsson inledde säsongen trögt – precis som förra året. Men allt eftersom säsongen har gått har han återigen ätit sig in i säsongen, och nu är han precis sådär bra som han var i slutet av förra säsong igen. För när flera av hans backkollegor har det kämpigt med formen för tillfället är det Nilsson som just nu driver VIK:s backbesättning.

Han tar initiativ med pucken framåt i banan, är vass i passningsspelet från egen zon – och är dessutom en klippa i den egna zonen. Lägg på det en drömpassning som den som gav Alexander Lunsjö vidöppet mål fram till 2–2, så ser man vilket enormt självförtroende han spelar med nu efter att ha varit rätt mycket under isen i inledningen. August Nilsson är det en back som lite i skymundan spelar på en väldigt hög nivå just nu – och kanske en spelare som kan axla lite av det ansvaret som Niclas Lundgren haft tidigare.

Hur kan formen variera så mycket under en match?

Sån har berättelsen om VIK varit rätt mycket den här säsonger. Långa stunder har man varit helt under isen, men man ska heller inte glömma att det har funnits perioder som varit riktigt bra. Det som är så otroligt märkligt att de perioderna kan komma i samma matcher. Som mot AIK i söndags. En kanonperiod i första. Fullständigt bedrövligt i andra. Samma mot Västervik. En andra period där VIK är helt under isen. Men en tredje period där man inleder så pass bra att Västervik känner sig tvingade att ta timeout vid kvitteringen till 2–2.

Totalt sett är det bara att konstatera att VIK är alldeles för dåliga just nu. Det här spelet som man visar upp under stora delar av matcherna kommer inte bara kosta en direktplats till kvartsfinalen, det kommer också att göra att det blir en kamp för att ens ta sig till slutspel.

Thomas Paananens stora uppgift just nu – bland många andra – är att hitta lösningen på hur man kan få spelet att se bra ut över 60 minuter och inte bara i korta perioder.

Men det har varit ett problem länge – och Paananen har inte alls hittat nyckeln så här långt.

Tufft för juniorduon

Med Frölundalånet Simon Edvinsson tillbaka i spel sattes han ihop i ett backpar med VIK:s andra lån från Göteborgsklubben, Gustav Berglund. Och det vore att ta i att påstå att det blev någon succé. Duon var på isen vid båda Västerviks mål under ordinarie matchtid, båda efter tveksamt backspel vid spelvändningar.

Och att juniorer gör misstag, ja, det kan man kanske ta. Men frågan är hur bra beslutet att sätta Berglund och Edvinsson tillsammans var. Båda två är spelare som gärna vill ha puck, gärna vill följa med uppåt och fylla på i anfall. Vid något tillfälle i den tredje perioden var båda spelarna på väg att fylla på framåt – och därmed lämna blålinjen fullständigt obevakad.

Båda spelarna har kvaliteter att bidra med, även om Gustav Berglund fortfarande inte riktigt har fått den utväxlingen som VIK nog hoppades på när det plockade in honom en hel säsong. Men nog lär det bästa sättet att få dem att skina på vara att sätta ihop dem med varsin mer defensivt skolad back.

Krisläge i power play

VIK:s power play har varit under all kritik hela säsongen – något man såg tendenser till redan under fjolåret. Jag har, precis som alla andra, varit kritiskt till det även tidigare. Men oförmågan med en man mer på banan liknar faktiskt ingenting jag tidigare sett just nu.

Det är fullständigt krisläge, för power play är i nuläget inget annat än en belastning för Gulsvart. Det är inte bara så att det inte blir mål – det är så pass dåligt att VIK får minuspsyke av att spela i numerärt överläge.

Visst finns det frågetecken att ställa kring hur vass spetsen i VIK egentligen är – men så svaga är inte de offensiva pjäserna att power play-spelet ska vara sämst i hela ligan. Det tyngsta av allt i power play är att man fortsatt slösar bort ett av ligans bästa PP-vapen i Lukas Zetterbergs skott, som i princip aldrig ges något utrymme.

I slutändan kokar ansvaret för mig ner till coacherna. Lasse Ivarsson har haft power play-ansvar under sin tid i VIK, nu på senaste tiden har Pär Hellenberg stöttat, men det är så klart inte så att Thomas Paananen är fri från skuld heller. Ledartrojkan måste lyckas lösa det spelmässiga – för någon förändring i ledarstaben har jag svårt att se prioriteras den här säsongen.

Får man chansen att spela fem mot tre i en förlängning ska det – mer eller mindre – vara klart där. Nu kändes det knappt ens farligt.