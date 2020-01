Himmel över Berlin – Peter Handkes romantiska lovsång till livet

”När barnet var barn…”

Så inleds Peter Handkes dikt ”Sång om barndomen” (min översättning) som ljuder genom filmen ”Himmel över Berlin” (1987). Den bibelsprängde Handke (Den Heliga Skrift ekar ständigt i hans ord) tar avstamp från Paulus rader i det första brevet till korinthierna:

”När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn…”

Handkes dikt fångar åtminstone ett par återkommande teman i hans författarskap, idealiseringen av barnet med dess omedelbarhet inför världen samt det outsägliga bortom språket.

Med ”Straffsparken” (1972) filmatiserade den tyske regissören Wim Wenders den fotbollsälskande Handkes genombrottsroman ”Målvaktens skräck vid straffspark” som givits ut året innan. Femton år senare bad Wenders sin österrikiske vän att skriva en kärleksförklaring till den brustna tyska huvudstaden. Resultatet blev ”Himmel över Berlin”, ett av filmhistoriens romantiska mästerverk.

Änglarna Damiel (Bruno Ganz) och Cassiel (Otto Sander) vandrar runt genom ett delat Berlin. De fanns där redan före staden, ja, sedan begynnelsen. De tänker tillbaka på hur världen var innan människorna kom, de minns det oändligt vidsträckta Edens naturliga och levande skönhet och när de för första gången såg Adam gå upprätt på savannen. Människan har bringat dem många skratt och mycket glädje, men också djup förtvivlan och sorg. Hon är en kulturvarelse som skapat så mycket storslaget och vackert, men också med urskillningslös grymhet förgjort och förintat. Det har varit människans uppgift att sätta ord på Skapelsen och hon har lärt änglarna språket och skapat den mäktiga litteraturen.

De vuxna berlinarna är plågade av ensamhet, de saknar inte bara de älskande som är fast på andra sidan muren, de når inte heller längre fram till medmänniskorna kring dem. I samtidens delade Tyskland finns inte längre någon gemenskap, var tysk utgör ett eget isolerat rike. Vagt kan de endast ana sitt paradisiska ursprung, men barnen minns det alldeles klart. De små är också de enda som kan se änglarna kring dem, deras föräldrars blickar är grumlade av vuxenlivet fördomar, tunnelseende och isolering. Som oförstörda andliga varelser är barnen öppna för hela verklighetens vidd och djup och de frågar sig hur det kommer sig att alla själar nu är splittrade och ensamma när de alla en gång hörde samman.

Eftersom ingen förutom barnen kan se dem rör sig änglarna fritt. Deras enda begränsning är att de endast är betraktare, de blir stumma vittnen till de lidande människornas tragik när de inte förmår ingripa i världen. Hos Damiel väcks därför en allt starkare längtan att få dela människornas tillvaro, framför allt när han förälskat sig i den djupt ensamma fransyskan Marion (Solveig Dommartin i sin debutroll). Hon är en kringresande cirkusartist som själv drar runt i staden som en betraktande främling samtidigt som hon bär en stor längtan efter att slå sig ner och finna sin plats i tillvaron, att det riktiga livet äntligen ska börja.

Samtidigt har den berömde amerikanske skådespelaren Peter Falk (spelas av honom själv, Handke har för vana att föra in verkliga människor i sina berättelser, en del av hans litterära ambition att sammantvinna livet och dikten) kommit till Berlin för att spela in deckare som utspelar sig i stadens nazistiska förflutna. Falk kan inte som barnen se änglarna, men han känner deras närvaro. De visar sig att han själv en gång varit en ängel som tröttnat på att bara betrakta och avsagt sig sin odödlighet för att få leva bland människorna i den sinnliga världen.

Falk berättar för Damiel om den stora lyckan i att få vara mänsklig och denne bestämmer sig för att också bli människa. Som sådan blir han som ett lekfullt barn när han fylls av det sinnliga livets storhet, han blöder och känner smärta, tar sin första tugga av ett nyplockat äpple och dricker en klunk nybryggt svart kaffe en disig kall höstmorgon.

Damiel möter också sin älskade Marion och upplever kärleken, något ingen ängel får göra. För historien om kvinnan och mannen är den största, tillsammans utgör de människan, den eviga bilden av Gud. I Handkes romaner återkommer mannen och kvinnas förening som ett saliggörande, först genom deras kärlek blir livet tydligt, helt och meningsfullt.

Evighetsperspektivet är ett återkommande motiv i hans författarskap. Det handlar om att låta litteraturen frigöra oss från ideologins splittrande tvångsseende, Handke vill varken tolka eller förändra verkligheten, utan fullödigt beskriva den som den är. Men någon sedvanligt naturtrogen realism är det inte fråga om, han står snarare stadigt i den tyska romantiken och vill visa tillvaron vördnad och förundran, att insupa dess oerhörda skönhet i varje andetag.

Med den stumma evigheten vill Handke återupprätta den värdighet som han hävdar att människan och världen förlorat under framväxten av det moderna samhället. Dess kontrollerande totalitarism, livskväsande byråkrati och ödeläggande förytligande konsumism har berövat oss tillvarons skönhet. Det levande, de vackra landskapen och skogarna, sjöarna och floderna, bergen och ängarna, besjungna av poeter och profeter, har fördärvats och förskjutits ur vår livssfär. Det förlorade Eden änglarna drar sig till minnes.

Trots sin stora tilltro till litteraturen är Handke djupt misstänksam mot språket och dess maktanspråk på att kunna uttömma verkligheten. Tydligt influerad av landsmannen och filosofen Ludwig Wittgensteins tankar uppfattar han att det viktiga i tillvaron är det som våra ord endast förminskar, den oerhördhet som vi egentligen bara kan stå stumma inför. Genom språkets förenklingar, schabloner och eviga tjatter fjärmar det oss från livets egentliga storhet. Till och med den religiösa traditionens språkbruk kan i sin slentrian och opersonlighet upphöra att förmedla den oerhörda erfarenheten i att vara till. ”Himmel över Berlin” är ett ypperligt exempel på Handkes strävan att beskriva den gudomliga upplevelsen bortom religionens vokabulär.

Filmen är en poetisk snarare än episk. Rent visuellt tar det sig uttryck i Henri Alekans närmast översinnliga foto. Fransmannen var redan legendarisk genom den magiskt sagolika bildvärld han likt en trollkarl frammanade i landsmannen Jean Cocteaus surrealistiska klassiker ”Flickan och odjuret” (1946). I Wenders och Handkes film gjorde han en ny oförglömlig insats, att genom änglarnas perspektiv framställa Berlin så som staden aldrig skildrats förut. Änglarnas blick sträcker sig ut i evigheten och begränsas inte i hur långt de kan se, något som ger filmen både sanslöst djup och vidd. Dessutom filmar Alekan genom gammalt silke som han fäst för linsen, vilket får oss att uppleva den tyska huvudstaden i en egendomligt monokrom dager.

Tematiskt var Wenders idé att utgå från den österrikiske poeten Rainer Maria Rilkes diktvärld i ”Himmel över Berlin”. I sin mystiska poesi skapade Rilke drabbande visioner av det moderna fylld av otro, tomhet och existentiell ångest. Han vände sig likt Handke till myten för att åter försöka förankra människan i tillvaron, hans dikter befolkas av den grekiska mytologins gudaväsen och den kristna traditionens änglar.

I ”Himmel över Berlin” får vi se hur historien och myten lever i nuet, änglarna kan med sin eviga blick se tyska soldater vandra planlöst bland ruinerna efter slaget om Berlin och de samlas i det enorma Staatsbibliothek zu Berlin där de rofyllt följer berlinarnas studier av sin kultur och historia. Biblioteket är en symbol och plats för det gemensamma minnet, en sant mirakulös plats. Här möter Damiel och Cassiel också den gamle döende poeten Homer (Curt Bois), som namne med den store antike diktaren (Homeros) förkroppsligar han berättandet och litteraturen och sörjer att människorna inte längre samlas kring honom för att höra hans livgivande ord.

Det ter sig först som att det som lockar Damiel är det rent världsliga, men i själva verket är Berlin en stad som dväljs i poesin, myten och det heliga. Att bara vara en betraktare räcker inte, ängelns nedstigande i världen är inte ett syndafall, utan en förening mellan det himmelska och jordiska i en enda gudomlig tillvaro. Damiel är snarare en Kristus än den fallne ängeln Lucifer. Handke ansluter tydligt till den tyske filosofen Martin Heidegger och dennes uppfattning att uppdelningen mellan en högre och lägre verklighet är ett långvarigt misstag i den västerländska idétraditionen. Den felaktiga distinktionen har skymt den verkliga frågan om människans existens, henne plats i och relation till världen, när det begrundande distanserade betraktandet har överordnats det handlande och levande.

Handkes kärlek för blues- och rockmusik gör ofta avtryck i hans texter, Handke har bland beskrivit den livsomvälvande stunden då han för första gången hörde Beatles ljuda ur en Wurlitzer-jukebox, den tyskättade musikautomaten som också ljudsatte de tysktalande västländernas uppbyggnad och framtidstro efter kriget.

I ”Himmel över Berlin” är det däremot de australiensiska rockgrupperna Nick Cave and the Bad Seeds och Crime & the City Solution som uttrycker tidens dystra stämningar. Deras musik är dramatiskt mörk och teatralt gotisk och fångar en helt annan efterkrigskänsla än 60-talets optimism. Dånade bär i stället dystra och skrämmande toner mytiska och bibliska teman om sorg, förtvivlan och Gudsövergivenhet. Wenders kallade australiensarna för Berlins sanna hjältar, som inga andra uttolkade de den sönderslitna stadens själsnöd, men förkroppsligade också dess unga kreativitet och poesi.

Den delade tillvaron och den överskridna gränsen är det genomgående motivet i filmen. Den tyska huvudstaden är oresonligt delad i väst och öst, himlen är skild från jorden, änglarna från människorna, nuet från historien, kroppen från anden, kvinnan från mannen, barnet från den vuxne, livet från dikten. Wenders och Handkes film binder alltet samman i en enda överväldigande vackert livsbejakande och hoppingivande symfoni som lovsjunger kärleken och försoningen.

