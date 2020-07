Historien om en klassiker: Del 1 – Förnuft och känsla

Hösten 1794, Chawton Cottage utanför Hampshire. I sällskapsrummet på övre våningen håller oljelampor skymningen stången.

I ena änden av sällskapsrummet finns vad vi egentligen kommit för att titta på: en låda i trä. Den liknar ett resebagage av det tjusigare slaget. Öppna locket och du finner en sluttande skrivskiva att fälla ut med innefattat bläckhorn och ett förvaringsfack som går att låsa. Detta är en så kallad writing box, skrivlåda, ämnad för brevskrivning (släktingar, bekanta och friare.) Den tillhör 19-åriga Jane Austen.

Jane är dotter till prästen George Austen och ett av hans åtta barn. Hösten 1794 får Jane skrivlådan i gåva för att kunna bedriva korrespondens med tänkbara friare. Men hon är inte vidare intresserad och avfärdar tänkbara kandidater. Familjens förväntningar angående hennes giftermål falnar efter hand. Jane skjuter upp bröllopsplanerna tills den dag hon fyllt 27 och ändå anses vara passé för alla typer av uppvaktning.

Jane Austens skrivlåda är en av den moderna litteraturens talismaner; 226 år senare finns den ännu att beskåda. För det är här som hon skriver det första utkastet till tre av sina kända romaner: "Förnuft och känsla", "Stolthet och fördom" och "Mansfield Park" (utgivna 1811, 1813 och 1814.)

Mot skrivlådans sluttande plan fyller hon de små arken (av ett halvt A4-blads storlek) till bräddarna med brunt bläck. Minimala marginaler, tät handstil. Hon sitter i sällskapsrummet på Chawton Cottage och skriver. En gnisslande dörr varnar henne för eventuella besök; när en familjemedlem kliver över tröskeln döljer hon manuskriptet under ett läskpapper.

I november 1795 har Jane avslutat första utkastet till romanen "Förnuft och känsla" efter att ha skrivit sedan i april. Manuskriptet till "Förnuft och känsla", omkring tusen sidor, blir liggande under 15 år innan boken kommer ut i november 1811. De flesta av sina böcker skriver hon som tonåring och publicerar som vuxen. Verken ligger i byrålådan och samlar tid, men är redan fullmogna skapelser.

Vid 1800-talets början trycks 60 procent av alla böcker utan författarnamn, alternativt under pseudonym. Enligt tidens seder anstår det inte en dam att ha karriärspretentioner, i synnerhet inte inom de fria konsterna. Långt senare står Jane Austen som författare till "Förnuft och känsla", men dess första upplaga anger kort och gott att boken skrivits ”By a Lady.”

I förlagsvärlden kommer böcker ut per kommission. Det innebär att författaren själv står för produktionskostnad och annonsering medan förläggaren står för distributionen. Annonseringen i tidningen The Star är mycket riktigt storslagen: ”Extra-ordinary new Novel!” ropar rubrikerna för att väcka läsarnas nyfikenhet.

Jane Austens "Förnuft och känsla" blir en succé. I ett brev till systern Cassandra den 3 juli 1813 berättar Jane att boken givit henne en inkomst på 140 pund, en tredjedel av familjens årsinkomst. 750 exemplar i första upplagan och fler följer. En tidig översättning på franska gör henne överlycklig; snart är hon självförsörjande på sitt skrivande.

Pappa prästen fortsätter för säkerhets skull att dryga ut hushållskassan genom att brygga öl (Austens ”spruce beer”, bryggt på grannskott i sockerlag, är vida känd.)

Romanen "Förnuft och känsla" är en sedeskildring tecknad med varsamma känselspröt. Handlingen kretsar kring systrarna Dashwood: Elinor (representerar känslan) och Marianne (representerar förnuftet.) Kritikerna berömmer Jane för bokens ”realistiska intryck.”

Det sista omdömet är värt guld för 1800-talets bokköpare: den romantiska litteraturen är närmast tjuvlyssningar på fint folks bekymmer, kärleksliv, pengar och rykte. Ju mer verklighetstroget, desto större läsarskara. Jane har haft öron och ögon med sig i sällskapsrummet på Chawton Cottage.

Jane Austens manuskript finns bevarade för omvärlden att betrakta. De innehåller överstrykningar och bearbetningar när det gäller miljö- och personskildringar. Men i dialogen flödar orden fritt utan justeringar.

Hon använder ytterst sällan styckeindelning, den flitiga favoriten bland skiljetecken är tankstrecket och hon sätter punkt även efter bisatser. Det får läsningen att påminna om våra dagars sms-meddelanden; temperamentsfullt, direkt och rappt.

Senare tiders forskning har drivit tesen att Jane i panik gömt undan manuskripten i den frasande regency-klänningen (som saknar fickor) så fort någon kommit genom den gnisslande dörren till sällskapsrummet. Sanningen är enklare än så: Jane Austens författarskap är välkänt i familjen. I trakten vet alla att Jane skrivit en bok om åtrå, längtan och obesvarad kärlek, ämnen som både väcker anstöt och ohejdad nyfikenhet. En grannfru påpekar att hon läst sträckläst romanen men minsann aldrig ens tagit i den om det inte vore för att Jane skrivit den.

Känslorna antänder det svala förnuftet i Jane Austens böcker – flamman hettar under västrockar och klänningsliv. Vad som utspelar sig i det dolda skapar bjärt kontrast till livets monotona fridfullhet på engelska gods som Chawton Cottage, där väggklockan tickar och all världens bultande hjärtan passerar på andra sidan glaset i de blyspröjsade fönstren.

