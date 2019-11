Hit kommer Starbucks: ”Årets största händelse”

Anmäl text- och faktafel

– Det här är helt klart årets största händelse för macken med tanke på att det är ett av de kändaste märkena i världen, säger säljchef Kjell-Åke Jonsson i Surahammar.

Där pågår just nu förberedelserna för fullt för att byta ut kafédelen till den världskända kaffekedjans monter som kommer att innehålla över hundra olika kaffesmaker gjorda på Starbucks bönor.

– Det blir en liknande modul men i ett annat utförande som är specifikt för konceptet, fortsätter Kjell-Åke Jonsson.

Enligt ett pressmeddelande från slutet av september så är det ett avtal mellan OKQ8 och Selecta som ger mackkedjan ensamrätt på Starbucks on the go, ett kaffekoncept som nu håller på att rullas ut på samtliga mackar runt om i Sverige.

– Ju längre ut på landet man kommer desto färre är det kanske som känner till kedjan, men jag hoppas att det ska bli ett trevligt tillskott och att kaffeälskare tar en liten extra omväg för att komma till oss.

Kjell-Åke Jonsson är dock själv ingen kaffedrickare.

– Men jag kanske blir efter det här...

Han räknar med att ha allt på plats för att kunna öppna sin Starbucks on the go nästa fredag, den 6 december.

Även macken i Hallstahammar är på gång med att byta ut sin kaffehörna, till och med tidigare än i Surahammar.

– Jag hoppas att vi ska vara igång nu till helgen, säger säljchef Erika Berglin på OKQ8 i Hallstahammar.

Under tisdagen kunde VLT berätta att även macken i Köping är på gång med det nya kaffekonceptet. Där räknar man med att öppna i början av nästa år.