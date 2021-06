Hit vågar västeråsare resa: ”Det finns ett uppdämt resebehov”

Anmäl text- och faktafel

Ett vanligt år vid den här tiden börjar många västeråsare packa sina resväskor, ordna nya pass och se fram emot såväl badstränder, vandringsleder eller Ålandskryssningar.

Men 2021 är fortfarande inte ett vanligt år.

Men bokningarna ökar och är fler än under 2020, men de är ändå oftast färre än under ett vanligt år. Fortfarande är coronasmittan någorlunda spridd och väldigt många väntar fortfarande på första eller andra vaccinsprutan.

Charlotte Agné, säljchef på Ticket i Västerås, bekräftar att allt fler resor börjar att bokas in, även om det inte är som inför sommaren 2019.

– I topp ligger Spanien, Grekland och Kroatien. Det är traditionella resmål som man vill åka till när nu samhällena börjar att öppnas igen.

Men försiktigheten är stor. Många skjuter fram sina resor till hösten och vintern, när man är helt vaccinerad.

– Man väntar till man garanterat fått sin andra spruta. Då blir det Kanarieöarna och Thailand och liknande. Länder som Grekland reser man ju inte på mitt i vintern.

På sina hemsidor går just nu flera resebolag ut med fler resor. I maj började Tui flyga till östra Medelhavet igen. Apollo talar om ökad försäljning just nu på sin hemsida. Ving tror också på många resenärer i sommar och höst. Alpresor talar om "rekordtidiga bokningar av nästa vinters skidresor".

Bokningarna har också ökat på några av de närmaste utlandsresorna – kryssningar på Östersjön, exempelvis.

– Det finns ett uppdämt resebehov, konstaterar Eleonora Hansi, informationschef på Viking line.

Nu börjar Östersjöresorna komma igång igen. Ett exempel: Den 3 juni började kryssningsfartyg Viking Cinderella att gå i daglig trafik, för första gången sedan mars 2020, när coronakrisen startade på allvar.

– Många vill resa från Sverige till Finland. Finländarna är däremot ännu en aning tveksamma över att resa till Sverige, eftersom smittspridningen fortfarande är större här, konstaterar Eleonora Hansi.

När VLT talar med potentiella resenärer är oenigheten stor om när och vart man kan resa. Visst vill flera resa, men andra undrar om det över huvud taget är dags att resa långt.

– Jag kommer absolut att avstå från att resa utomlands i sommar och hela detta år. Detta på grund av pandemin som det inte känns som vi har under kontroll än, fast man får vaccinera sig, säger Karolinn Seinälä.

Hon är också rädd för att ökat resande kan få nya coronamutationer att både uppstå och sprida sig i världen.

Jonas Frid är däremot lite mer positiv till resande:

– Min sambo och jag planerar att resa två veckor till Italien, till Toscana och Rimini.

Men han tillägger att han vill vara försiktig:

– Det är klart att man funderar en del på riskerna och förbereder sig. Vi blir båda vaccinerade snart och självklart följer man de lokala reglerna. Vi kommer att hålla avstånd, bära munskydd och undvika kollektiva färdmedel (förutom flyget dit och hem då, så klart). Känns jättekul att kunna börja resa igen på ett hyfsat säkert sätt.

Mikael Slytmo anser att resandet utomlands är överskattat:

– Jag reser inte utomlands överhuvud taget. Jag ser ingen anledning till det, eftersom man inte hinner se Sverige under sin livstid. Har varit i Hamburg 1992 (flyttade åt exets morfar) och London 2006. Det var "semester" i 4 regniga dagar, så det lockar inte mer. Kryssning till Tallin (med usel mat på båten) och de nordiska länderna. Det räcker och blir över för mig. Det blir Ålandskryssning vart femte år eller något sådant.

Men han tillägger att han ändå har ett drömresa:

– Jag kom nu på att jag gärna skulle vilja se Island. Men det är inget jag prioriterar, men om inget speciellt inträffar så jag kommer dit.

Guy Björkman är ännu mer drastisk:

– Här åks det ingenstans. Bor på landet och det räcker i nuläget. De länder som öppnar för turister skiter i lidande och döda. De räknar bara pengar och det gäller i högsta grad Sverige med.

Andra kompromissar med en svemester istället för en utlandsresa:

– Ska resa till Skara sommarland, Kolmården och sådana ställen, berättar Rosanna Klikauer.

Och vad säger myndigheterna? Klart är att resandet blir allt lättare. Utrikesdepartementet avråder inte längre från icke nödvändiga resor till ett 30-tal europeiska länder.

Och från 1 juli hoppas e-hälsomyndigheten öppna sin hemsida för beställning av covidbevis för resande inom EU. Covidbeviset visar att man är vaccinerad. Först i augusti ska det också gå att hämta uppgifter om positiva covidtest på samma ställe.

Men ännu återstår en del krångel för resenärerna. Alla länder, även länderna inom EU, verkar ha olika regler. Innan du reser ska du därför noga läsa in dig på på vad som gäller för just det land som du vill resa till – och vad som gäller när du ska åka tillbaka till Sverige igen.

Reglerna ändras dessutom snabbt. Det som gällde för några veckor sedan behöver inte gälla i dag. Ett tips är att skaffa appen UD Resklar, där olika länders regler och krav finns att läsa.

Och alla är inte positiva till att resa utomlands. WHO, FN:s världshälsoorganisation, anser inte att en resa är tillräckligt säker. Enligt Svenska Dagbladet manar WHO följande: ”Ställ in utlandssemestern i Europa – eller skjut upp den”.

Och det håller uppenbarligen en hel del västeråsare med om – även om andra snabbt vill packa resväskan.