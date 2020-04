Hjälten avslöjar – dråpliga missen när VIK gick upp: "Var så jävla förbannad"

Missat del 1? Läs den här

Med 20 minuter kvar att spela mot Troja-Ljungby behöver VIK ett mål. 1–2 är inte resultatet Gulsvart behöver, och i tredje perioden jagar man desperat det kvitteringsmål som säkrar den allsvenska platsen.

Samtidigt är många av spelarna ovetande om att det är på väg att lösa sig ändå. Västervik leder med 3–0 mot Borlänge, och Piteå har 1–0 mot Huddinge.

Men till slut, efter nästan en hel period av ångest i hallen, kommer målet som får ABB Arena att explodera. Fredrik Hetta tar pucken på mål, och efter ett ögonblicks kalabalik rakar Fredrik Johansson in sitt viktigaste mål i karriären med 18.02 på matchklockan.

Fredrik Hetta: ”Jag försöker finta skott och lägga in den bakom målvakten. Lehmann kommer där någonstans, den går bakom på något konstigt sätt, och Fredda kommer och kan slå in returen.”

Fredrik Johansson: ”Det är en riktig skitsituation egentligen. Mycket folk kring målet.”

Men vad Fredrik Johansson och kedjekamraterna inte visste om var att en del av lagkamraterna i båset precis fått ett ännu större besked. De andra matcherna är slut, och VIK är redan klara för hockeyallsvenskan oavsett hur det går mot Troja.

Kenny Källström: ”Jag står och väntar på mitt byte, och precis i ögonblicket jag ska hoppa in tror jag det är Mats Brokvist som kommer ner och säger att det är klart. Så när jag hoppar in vet jag att vi har gått upp. Det är en speciell känsla, jag åker in med ett leende på läpparna, och sen gör Freddan det här målet. Och han vet inte om det här än. De som är på isen har ingen aning, Freddan blir helt jäkla tokig och han bara skriker. Jag garvar lite grann, för jag vet att han inte vet.”

Hetta: ”Vi har ingen aning om det. Vi var bara så jävla glada, det ser man på reaktionerna på målet. Vi vet att nu är vi klara om vi håller det här. Matchen är inte slut än, men nu jävlar har vi det i egna händer.”

Thomas Paananen: ”Det var Björn (Svartsgård), vår läkare, som skulle ha koll på resultatet i Borlänge och Piteå. Och jag får veta att båda de matcherna är klara när Fredda gör 2–2. Då går jag och viskar det till Zäta, att det är klart, men jag tänker att jag måste hålla mig de sista minuterna. Jag kan inte börja fira nu, jag måste hålla mig tills slutsignalen går.”

En halvminut efter 2–2-målet tar Troja-Ljungby timeout, och VIK-laget samlas vid båset.

Paananen: ”Jag hoppar ner framför spelarna där och tar det lugnt. Men sen kommer ”Fredda” till båset, och när jag ser honom rycker jag tag i hans tröja och skriker att vi gått upp. Jag kunde inte hålla mig längre. Jag bara tappade det. Jag var så jäkla glad, jag tog nästan strypgrepp med hans tröja.”

Jimmie Jansson: ”Vi hade en tekning i egen zon efter 2–2, och jag åkte och skulle dra taktik. Alla tittade på mig som att jag var dum i huvudet. Då sög Paananen tag i mig och tittade på mig med en skarp blick och sa att det är klart. Jag var lite sen på den pucken.”

Men alla har ännu inte fått veta nyheten. När Troja trycker på stenhårt för ett segermål i matchens sista ögonblick – och bland annat träffar stolpen – mot ett VIK-lag som börjat slappna av finns det en spelare som ännu inte har koll på läget.

Marcus Dahlbom: ”Jag fattade ingenting. Jag skrek på alla spelare, jag skrek på Kenny när han bara låg framför mig en gång. ”Ställ dig upp, för helvete.” Jag jobbade röven av mig sista. Har vi helt tappat konceptet? Det är minuter kvar, vi har 2–2 och är på väg upp. Tänk om de gör mål nu, och så förlorar vi kanske i Västervik också och går inte upp, bara för att Kenny ligger där och simmar. Jag var så jävla förbannad på honom när han låg där, jag bara slog honom i knävecket. Vad fan är det som händer? Jag gjorde mina bästa minuter i hela kvalserien, men det spelade ju ingen roll.”

Paananen: ”På festen efteråt kommer Dahlbom fram till mig, och undrar varför jag inte hade sagt något om att det är klart. Det är första gången på hela året som spelarna skiter i att täcka skott ju. Han bara kastar sig och räddar, och då åker Kenny och skrattar så Dahlbom tror han är dum i huvudet. Jag hade inte en tanke på det, jag tänkte att han väl också måste ha fått veta av någon. Men han åkte bara i sin egen bubbla.”

Tänk om de gör mål nu, och så förlorar vi kanske i Västervik också och går inte upp, bara för att Kenny ligger där och simmar. Jag var så jävla förbannad på honom när han låg där, jag bara slog honom i knävecket. Vad fan är det som händer?

Marcus Dahlboms heroiska slutminut tar alltså matchen till förlängning. Men inget av lagen har längre något att spela för tabellmässigt. VIK är klara för hockeyallsvenskan – och Troja har åkt ur.

I förlängningens slutskede tar Jimmie Jansson sin andra utvisning i matchen. Det i sig spelade ingen roll – men det försvårade möjligheterna att fira med lagkamraterna när det efter en mållös förlängning stundade straffar.

Jansson: ”Jag var helt själv där borta. Helt värdelöst. Jag fick inte åka över först heller. Jag tjatade på domarna, låt mig åka över. Jag behöver ingen hjälm eller handskar här borta. Så jag fick tjata till mig att jag fick åka över och lämna klubba, handskar och hjälm och få kepsen. Sen fick jag åka tillbaka till utvisningsbåset.”

Som en ödets ironi blev det inte bara de brukliga tre straffomgångarna. För vid underläge inför den sista straffen klev Fredrik Johansson fram och satte sin tredje puck i nät, och tvingade fram extraomgångar.

Fredrik Johansson missar sen sitt andra försök i straffläggningen. Men Trojas Alfred Andersson gör detsamma. Johansson får sen försöka på nytt, men missar igen, och då har Sebastian Benker möjlighet att avgöra för Troja.

Dahlbom: ”Jag visste att Benker skulle skjuta högt på stötsidan. Jag tänkte ”skjut i krysset nu, så vi får fira någon gång”. Skit samma, jag orkar inget mer.”

Och i krysset på stötsidan satte Sebastian Benker mycket riktigt straffen. Troja vann matchen – men det var VIK som firade.

Källström: ”Man fick släppa lös den här känslan som man haft sen man visste att det var klart. Då hade man väntat tio minuter effektiv tid på att fira.”

Hetta: ”Allt är bara som en dimma. Man fattar typ inte vad som har hänt. Man kan inte ta in det riktigt. Är det klart? Även om man vet det, och alla firar på isen, undrar man vad som har hänt egentligen.”

Paananen: ”Känslan när jag och Zäta går mot klacken, där ute på isen, den känslan vill man aldrig ska ta slut. Den festen ska bara pågå till sex på morgonen. Folket var kvar och sjöng, och det var den här känslan på isen när man själv var liten och VIK gick upp i elitserien. Det bara kryllar av folk överallt, och alla var så jäkla glada.”

För till slut kom också supportrarna in på isen – och fick hylla sina hjältar.

Hassel: ”Det var total eufori. Man vet inte vad man ska ta sig till. Man hade känt det på sig innan att Västerås verkligen suktade efter det här, och hur mycket det betydde för folk. Det byggdes upp i stan att vi skulle upp, så var det bara, och någonstans där gick proppen ur. Total eufori, glädje och sån otrolig lättnad för många tror jag. Även om vi kanske inte kände av det direkt när vi samlades i början att vi ska upp till vilket pris som helst, så växte det fram. Vi fick ihop en bra grupp och växte under tidens gång. Vi byggde upp det under hela säsongen, tillsammans med klubben och stan.”

Oscar Pettersson: ”Det var skithäftigt när alla kom på isen. Man kramar folk man aldrig har träffat. Vi gick upp direkt, första säsongen. Vi bara studsade tillbaka och vände på det. Vi startade någonstans hela grejen, med en ny jargong i omklädningsrummet som smittades av på hela föreningen. Det måste jag säga att jag är jävligt stolt över att ha varit med om.”

Festen var förstås inte slut när spelarna lämnat isen. Men mitt i det totala kaoset i omklädningsrummet, som pågick länge, smet Thomas Paananen undan. Inför den tredje perioden hade han varit så säker på sitt lag att han startat bastun – för att kunna sätta sig där och njuta när de kvar klara för allsvenskan.

Paananen: ”Jag satte mig faktiskt i bastun helt själv när det var full kalabalik i omklädningsrummet. Och bara njöt av situationen.”

TV: Se hela sändningen från VIK:s firande igen