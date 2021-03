Ho-ho i skogen: ”Där, hörde du?”

Anmäl text- och faktafel

Det är strax före skymning, en av de första milda kvällarna i mars. Jacob Rudhe möter upp på en enslig skogsväg någonstans i Hallstahammar. Han går före och stannar till och lyssnar.

– Det är lite tidigt än, men snart börjar sparvugglan ropa, säger han.

Han är en av styrelsemedlemmarna i Västmanlands ornitologiska förening som under vecka tolv räknar ugglor. Han har fått ett område tilldelat sig, samma som han haft de senaste tre åren så han vet på ett ungefär var han ska lyssna.

– Vi stannar och lyssnar i fem minuter, och så åker vi vidare till nästa ställe och lyssnar, säger han.

Plötsligt lyser han upp.

– Där, hörde du! En sparvuggla.

Vi går en liten bit längre bort, och där får Jacob syn på sparvugglan högst upp i en talltopp.

– Sparvugglan är en liten uggla, den ser bister och lite arg ut, säger Jacob.

Just uppsynen på sparvugglan går det ju inte att se på det här avståndet, och strax lyfter den och flyger iväg. Vi fortsätter på de allt mörkare skogsvägarna, Jacob kör före och plötsligt stannar han mitt ute i ingenstans. Han har fått syn på en slaguggla som sitter alldeles stilla på en flera meter hög stubbe bredvid vägen och spanar efter byte.

– Det är första gången jag ser en slaguggla i Hallstahammar, vilken guldkväll det här är, säger han uppspelt.

På nästa stopp tar det inte många sekunder förrän nästa uggla ropar någonstans i skogen.

– Det där, det var en kattuggla, det är den vanligaste ugglan i Mälardalen, och som jag brukar höra, säger Jacob.

Han känner igen ett tiotal olika ugglesorter och vet ungefär vilka ugglor man kan höra i området. Pärluggla, hornuggla, berguv och lappuggla finns också, men de är svårare att hitta.

– I Hallstahammar är det ganska avverkat, men på gränsen till Surahammar finns mera barrskog, där trivs ugglorna bättre, säger Jacob.

Antalet ropande ugglor varierar mellan åren och styrs till stor del av tillgången på gnagare som är ugglornas föda.

– Även hur mycket folk är ute och lyssnar och väderförhållanden påverkar resultaten, men man kan ändå skönja populationstrender för olika ugglearter under olika år, säger Jacob.

Jacob Rudhe, 31, som för tillfället är föräldraledig med sin 18 månader gamla dotter, jobbar till vardags på länsstyrelsen med att starta naturreservat. Han flyttade till Kolbäck från Stockholm för några år sedan och har varit med och räknat ugglor i fyra år.

– Jag har alltid varit intresserad av fågelskådning, inte bara specifikt ugglor, säger han.

TV: Hör när Jacob Rudhe upptäcker sparvugglan:

►Varje år under sju dagar under samma vecka sammanställs alla observationer under uggleveckan i Västmanland. Det är då lokalklubbar och fågelintresserade samlas och åker runt och lyssnar eller skådar efter ugglor. I år är det 20:e året som inventeringen arrangeras i regi av Västmanlands ornitologiska förening.