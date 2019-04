Avslöjar: Talangen klar för VIK – som kan få helt nytt målvaktspar: "Gjorde bra ifrån sig"

Han var med och fyllde luckan efter Samuel Ersson i VIK under junior-VM i vintras. Nu har Ersson lämnat för Brynäs – och det ser ut som att ersättaren på nytt heter Jesper Myrenberg.

18-åringen imponerade under de två matcher han fick spela, även om VIK hade en tung period just då. Myrenberg fick hoppa in för att ersätta Marcus Dahlbom vid 0–4-underläge i 1–6-förlusten hemma mot Västervik veckan före jul, och storspelade i 1–3-förlusten borta mot Södertälje strax före nyår.

Sedan fick Myrenberg återvända till LHC, som kallade hem honom oväntat tidigt.

Men Hockeypuls har kommit över säkra uppgifter som pekar på att målvaktstalangen, som till helgen ska spela JSM-slutspel med Linköpings J20-lag, återvänder till Västerås nästa säsong.

– Jag vill egentligen inte kommentera spelare som fortfarande är i säsong. Men det är en intressant målvakt som vi hade här och som gjorde bra ifrån sig. För övrigt har jag inga kommentarer, säger VIK Hockeys sportchef Patrik Zetterberg till Sporten.

Men han är fortfarande intressant för VIK till nästa säsong?

– Ja, absolut, han finns med på de målvakter jag tittar på till nästa säsong.

Zetterberg bekräftar även intresset för målvakten Emil Kruse, vilket Expressen var först med att berätta, vilket Sporten rapporterat om.

– Ja, det är också en målvakt som absolut är intressant för oss inför kommande säsong, säger "Zäta".

Det skulle innebära att VIK får ett helt nytt målvaktspar nästa säsong. Man har redan Marcus Dahlbom på kontrakt för nästa säsong, men i den öppenhjärtiga intervjun med Sporten förra veckan sade Dahlbom att framtiden för honom i VIK var osäker.

– Sen vet jag inte hur nästa år ser ut. Jag har inte pratat med "Zäta" mer om det. Det jag vet är att jag har ett kontrakt som jag får utgå ifrån. Sen vet jag inte vad som händer, sade Dahlbom då.

Även Södertälje är med i jakten på Emil Kruse, vilket blev känt under måndagen, och enligt uppgifter till Hockeypuls ska Kruse vara närmare en övergång till SSK än till VIK.