Det vilda tipset mitt i silly season – så slutar hockeyallsvenskan 2019/2020

De flesta av de 14 allsvenska lagen håller på att vara klara med sina trupper. De flesta har också bredden klar och det är "bara" lite spets som ska in och med det menas oftast en center. Problemet är bara det att även SHL-lagen jagar centrar och den marknaden är inte stor.

Kollega Andreas Hanson gör en utmärkt rankning vecka för vecka, men vi tänkte springa lite före och dundra in facit redan nu.

Hur som helst, här kommer vårt tips på hur den hockeyallsvenska tabellen säsongen 2019/20 kommer att sluta.

14. Vita Hästen

Jumbo i fjol, jumbo i år? Visst, hästarna har förstärkt på forwardssidan men har bara två backar på kontrakt. Men marknaden blir allt mindre och det känns som om Vita Hästen håller på att lämna ett stort försprång till sina konkurrenter. Och – är Tony Zabel rätt man att leda det här laget?

Bra värvningar: Patrik Blomberg från Timrå är den viktigaste värvningen hittills innan Hästen fått in ett par, tre backpjäser.

Tunga tapp: Mattias Kalin var väldigt viktig för Hästen förra säsongen.

13. Kristianstad

Nykomling som kommer framförallt att behöva stärka upp forwardssidan och där hoppas man på Djurgårdens Dennis Svensson. Imponerade i kvalserien, men jag tror inte att de kommer att göra en liknande resa som Västerås gjorde som nykomling. Saknar spets på forwardssidan, men kommer att ha en av seriens bästa målvakter i Joel Gistedt. Jo, jag tippar KIK som ett kvallag.

Bra värvningar: Martin Röndbjerg och Robin Wallin.

Tunga tapp: Egentligen inte, ska väl vara backen William Pethrus då.

12. Tingsryd

Har dansat på slak lina sportsligt i ett par säsonger nu och ser ut att få göra det igen. Har 16 spelare i truppen just nu, varav en målvakt och fem backar och där behöver TAIF förstärka. Letar en förstekeeper och Tex Williamsson lämnar ett enormt tomrum efter sig. Magkänslan säger ändå att Tingsryd ska överleva den här säsongen också.

Bra värvningar: Ludvig Claesson, back från AIK.

Tunga tapp: Tex Williamsson.

11. Almtuna

Åkte ur hockeyallsvenskan i april och var tillbaka i början på juni. Hann tappa en del tongivande spelare men får behålla nyckelspelare som Per Svensson och Tony Mårtensson. Är sist ut på banan av samtliga lag i hockeyallsvenskan när det gäller lagbygget, en har kommit en bit på väg. Satsar ungt på målvaktssidan med orutinerade men talangfulla duon Jesper Eliasson och Daniel Rosengren.

Bra värvningar: Victor Aronsson, back från Modo och en hemvändare som har potential. Alexander Bjurström blir spännande att följa.

Tunga tapp: Många, men framförallt Jakob Ragnarsson och Viktor Hertzberg.

10. Mora

Har inte byggt klart och just nu känns laget beigt, eller trubbigt om du så vill. Har ett ungt, lovande målvaktspar och tre backar som håller hög allsvensk klass (Amnér, Masuhr och Gunnarsson). Frågetecknen, de stora, finns på forwardssidan. Vem ska producera? Men som sagt, Peter Hermodsson och nye tränaren Jeff Jakobs har inte byggt klart än. Vi tror att Mora får det tufft att nå en slutspelsplats, lex Modo säsongen 16/17.

Bra värvningar: Oscar Eklind och Filip Lennström från konkursboet Pantern.

Tunga tapp: Fem spelare stannar i SHL och jobbigast för Mora-fansen är att Janne Juvonen och (förmodligen) Spencer Abbott hamnar hos ärkerivalen Leksand.

9. Västervik

Har ekonomiska problem och behöver hjälp av kommunen, men det hindrar inte att, eller kanske just därför, Västervik bygger nytt. Just nu är det åtta nya spelare i truppen och elva har försvunnit och Mattias Karlin & co. jagar framför allt forwards. Slutspelslag ifjol och VIK bör vara med och slåss om en topp 8-plats även i år.

Bra värvningar: Adam Vay och Samuel Ward är en spännande målvaktsduo som måste lyckas.

Tunga tapp: Backen Emil Wahlberg blir oerhört svår att ersätta.

8. Karlskrona

Har två målvakter, sju backar och elva forwards på kontrakt och letar just nu en back med med allsvensk rutin (Charlie Dodero?) och en spetsforward. Gjorde en okej fjolårssäsong efter att ha dränerats på spelare efter att ha flyttats ned från SHL och bygger nu nytt igen med en stor omsättning spelare. Karlskrona har hämtat österrikaren Philippe Horskey från Vimmerby som ska ersätta Ove Molin på tränarbänken, ett spännande namn.

Bra värvningar: Målvakten Arvid Ljung, backen Måns Hermansson och mycket spännande och talangfulle forwarden Hugo Leufvenius.

Tunga tapp: Poängstarka backarna Josef Ingman och Nick Pageau naturligtvis, men framför allt lagets offensiva motor Marcus Paulsson.

7. AIK

Gick all in på att ta sig upp till SHL i våras, och det gick ju inte alls. Bygger nytt nu med en betydligt mindre spelarbudget och med många try out-spelare är AIK-truppen just nu väldigt svårläst. Har på pappret full trupp, men där ingår alltså ett gäng spelare som ska testas. Johannes Jönsson, Johan Larsson och Sam Marklund kommer att få dra tunga lass.

Bra värvningar: Robin Jacobsson kommer att få en stor roll som försvarschef. Johan Porsberger och Kim Tallberg väldigt bra offensiva vapen.

Tunga tapp: Det är många, men framförallt talangen Philip Broberg och forwardsduon Max Lindholm och Daniel Muzito Bagenda till Örebro, liksom Anton Holm och Fredric Weigel.

6. BIK Karlskoga

Hade en kanonsäsong ifjol och såg för en månad sedan ut att kunna vara ett topp 3-lag den här säsongen då truppbygget i princip var klart, med två målvakter, åtta backar och 13 forwards. Gustaf Franzén lämnar ett stort tomrum efter sig.

Bra värvningar: Tim Juel var en av hockeyettans bästa målvakter och kommer att få en stor chans i BIK. Filip Ahl är tillbaka hos BIK och kommer få en stor roll i offensiven liksom August Gunnarsson.

Tunga tapp: Gustaf Franzén, självklart, men också naturligtvis offensive poängbacken Henrik Larsson.

5. Björklöven

Tippade Löven tvåa förra säsongen och det blev ett dubbelt fiasko. Nye sportchefen Per Kenttä har börjat stöka om rejält i truppen och framförallt då på backsidan och där ska det fyllas på mer och där ryktas det om AIK:s poängback Alexander Deilert. Sedan är ju frågan om Löven har råd efter årets svaga ekonomiska resultat. Kenttä värvar så hårt från Stockholmsklubben att Björklöven snart kallas AIK lag 2, (och då menar vi inte Skellefteå AIK).

Bra värvningar: Brian Cooper, naturligtvis. Han kommer att ge Lövens backsida en ny dimension. Sedan måste bara nye målvakten Joe Cannata hålla hög klass, annars är en femteplats en alldeles för hög placering.

Tunga tapp: Utan tvekan Jacob Andersson, en av hockeyallsvenskans bästa backar som nu väljer spel med ärkerivalen Skellefteå AIK.

4. Södertälje

Tillsammans med Björklöven fjolårets verkliga skuffelse. Hade seriens två bästa spelare i Dyk och Meyer men fick inte ihop det som lag. Spets fanns men inte bredd och kontinuiteten uteblev, bland annat på målvaktssidan, men nu är Alexander Sahlin uttalad förstemålvakt. Har fem backar på kontrakt, och där ska det in nytt. Nu bygger SSK nytt och inte bara i spelatruppen. SSK förändrar i styrelsen och man tar in sportslig kunskap (Mikael Samuelsson, Kenth Eldebrink) i de som ska värna om klubbens framtid. Läs Anna Svedbergs krönika här.

Bra värvningar: Christopher Bengtsson har producerat förut i SSK och kommer att få dra ett tungt offensivt lass.

Tunga tapp: Naturligtvis Sebastian Dyk och Nicolai Meyer men också SSK:s hjärta och lungor, Nicklas Grossmann.

3. Timrå

Okej, det är inte bara Patrik Zetterberg av sportcheferna som jobbat stenhårt den här våren. "Nubben" Norberg har fått bygga helt nytt och gjort det bra. Dessutom blev inte Timrå den där ruinen som det brukar bli när ett lag åker ur SHL. Centersidan är stark, man fick behålla trotjänare och har i Victor Brattström en toppmålvakt. Backsidan ser dock riktigt tunn ut, än så länge.

Bra värvningar: Sebastian Hartmann, Jens Lööke och Tim Wahlgren har alla stor potential och kanske det kan lossna i en ny miljö?

Tunga tapp: Sex spelare till SHL-klubbar, men det absolut tyngsta tappet är landslagsspelaren Anton Wedin som nu ska pröva lyckan i SHL.

2. Modo

Ledningen i klubben har den tuffa målsättningen att gå upp i SHL kommande säsong, och varför inte? Man tävlar ju för att vinna och Modo har ett intressant, ungt, lagbygge på gång som mycket troligt kommer att spetsas med Tobias Enström och kanske också Tobias Viklund. Vad som saknas? En ledande, producerande center och där kommer Modo avvakta ett bra tag tills man hittar rätt.

Bra värvningar: Anton Öhman som får en roll i power play, Kim Rosdahl som påstås ha en stor poängproduktion i sig och den spännande Fredrik Olofsson som nu får visa upp sig på svenska isar.

Tunga tapp: Inga alls, om nu inte Tobbe Enström överraskande skulle lägga skridskorna på hyllan.

1. Västerås

Gjorde succé som nykomling och slutade trea i slutspelsserien, en framgång som kostade då en kvintett spelare hamnade i SHL. Men Patrik Zetterberg är den sportchef som jobbat hårdast av alla och han har, i alla fall på pappret, täppt igen luckorna så pass bra att jag tror att VIK kommer att toppa hockeyallsvenskan.

Bra värvningar: Emil Kruse kommer att vara en toppmålvakt i den här serien och Josef Ingman blir en ledande back. Spännande med Kelsey Tessier, potentiell poängligavinnare.

Tunga tapp: Samuel Ersson är det tyngsta namnet som försvinner, men laget tappar också mycket poäng i Mikael Frycklund, Lukas Zetterberg och Kalle Östman.

