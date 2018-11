Effektivt VIK tog femte raka segern efter krigarmatch: "Årets mest otagbara avslut"

Det blev länge en tillknäppt tillställning när VIK tog emot Almtuna i ABB Arena på fredagen. Ett formstarkt VIK hade länge svårt att koppla något ordentligt grepp om gästerna – och ändå var det VIK som tidigt tog ledningen.

I en snabb omställning släppte Sebastian Benker tillbaka pucken till William Wikman, som mellan en försvarares ben prickade in 1–0 till Gulsvart bakom en skymd Oscar Fröberg.

Men ledningen skulle inte hålla länge. Efter en olycklig studs för VIK friställdes Fredrik Forsberg, och med ett distinkt avslut skickade han in kvitteringen för gästerna.

Därefter handlade mycket om det grötiga spelet. Pucken hamnade allt som oftast ute vid sargerna – en matchbild som Almtuna verkade vara väldigt tillfreds med. VIK hade svårt att spela med fart och på ytor, det spel som gjort laget framgångsrika under säsongen.

Då kom 2–1 för VIK – från ingenstans. Kalle Östman tog in pucken i offensiv zon och släppte tillbaka den till Marcus Bergman, som stänkte upp ledningsmålet i krysset.

I den tredje perioden skulle dock målen komma. Först utjämnade Almtuna genom Tobias Liljendahl. Men två gyllene minuter skulle ändå ge VIK segern.

6.23 in i slutperioden prickade Alexander Lindelöf in ett perfekt slagskott via stolpen till 3–2. Och bara en och en halv minut senare skickade Kalle Östman in ett lika väl avvägt skott till 4–2 för VIK.

Almtuna försökte trycka på för en reducering, och hade ett par fina chanser. Men Marcus Dahlbom bjöd på två jätteräddningar som såg till att gästerna inte kom närmare. VIK vann med 4–2, och tog femte raka segern.

Matchens tre bästa spelare

1. Kalle Östman, VIK

Nyförvärvet inför säsongen skrev på en kontraktsförlängning på fredagen. Mot Almtuna visade han varför klubben vill ha kvar honom. Stundtals ostoppbar.

2. Tobias Liljendahl, Almtuna

1+1 och hotade ständigt runt VIK-kassen. Kedjan med honom, Tobias Hage och Fredrik Forsberg klart bäst i Almtuna.

3. Marcus Dahlbom, VIK

En svår match för målvakten när mycket skedde ute längs sargerna. Stod för två riktiga superräddningar när Almtuna jagade i tredje.

Matchens miss

En gång är ingen gång, två gånger är två för mycket. Så kände nog Almtunas tränare Marcus Ragnarsson när hans lag efter 5.31 i den andra perioden åkte dit med för många spelare på isen – för andra gången i matchen. Nu gav det ingen utdelning för Gulsvart, men mot seriens hetaste power play bör man nog undvika att ge bort gratischanser.

Matchens hetaste händelse

Det såg inte ut att bli mycket till läge när Marcus Bergman fick pucken i offensiv zon med en spelare hängande över sig. Då sa det bara pang.

Från otroligt svårt läge bara skickade Bergman upp 2–1 till VIK i Oscar Fröbergs vänstra kryss. Kanske var det årets mest otagbara avslut i ABB Arena.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

VIK–Almtuna 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (5.04) William Wikman (Sebastian Benker), 1–1 (7.43) Fredrik Forsberg (Tobias Liljendahl)

Andra perioden: 2–1 (11.39) Marcus Bergman (Kalle Östman)

Tredje perioden: 2–2 (2.13) Tobias Liljendahl (Tobias Hage, Simon Johansson), 3–2 (6.23) Alexander Lindelöf (Gustav Lindberg), 4–2 (8.05) Kalle Östman (Marcus Bergman, Alexander Younan)

Skott: 32–35

Utvisningar: VIK 3x2, AIS 5x2

Publik: 2 803