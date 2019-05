Efter Cederbergs avsked – han blir ersättaren i VIK: ”Ska vara den defensiva spetsen"

I onsdags kom beskedet att den defensivt inriktade centern Jesper Cederberg får lämna VIK.

På fredagen presenterade klubben en spelare som rakt av kan ses som 22-åringens ersättare.

Centern Mattias Kalin – i Vita Hästen den gångna säsongen – har skrivit på ett ettårskontrakt med Gulsvart.

– Det är en hårt arbetande spelare som vi vill ska vara den defensiva spetsen i vår forwardsuppsättning. Vi tror att han kommer kunna anamma den rollen till 110 procent, säger VIK:s sportchef Patrik Zetterberg i ett uttalande.

Vid 25 års ålder har Mattias Kalin redan hunnit spela 263 matcher i hockeyallsvenskan. Debuten kom redan säsongen 2012/13 i Djurgården, där han säsongen efter var med om att spela upp stockholmarna i SHL igen.

Därefter gick flyttlasset till Vita Hästen, där han spenderat de senaste fem säsongerna.

Den gångna säsongen blev dock inte särskilt rolig, vare sig för laget som tvingades kvala sig kvar i hockeyallsvenskan eller för Kalin själv.

Under delar av säsongen spelade han med ett brutet finger, innan olyckan var framme på allvar under kvalserien. Under en träning med laget bröt han fotleden – en skada som krävde operation. Totalt blev det 14 poäng på 37 matcher under säsongen för Kalin.

FAKTA/Mattias Kalin

Född: 3 april 1994

Längd: 183 cm

Vikt: 84 kg

Position: Center

Skjuter: Vänster

Moderklubb: Enebybergs IF

Tidigare klubbar: SDE, Djurgården, Vita Hästen

Aktuell: Som VIK:s senaste nyförvärv