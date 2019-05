JUST NU: Kanadensisk center klar för VIK: "Lyft för laget och hela föreningen"

Mr. Center har landat.

Efter att VIK under onsdagen skickade ut en teaser i sociala medier, där Patrik Zetterberg väntar på flygplatsen hållandes en skylt med texten ”Welcome Mr. Center”, presenterade Gulsvart på torsdagen den förmodat sista delen i lagbygget.

Den kanadensiske centern Kelsey Tessier är klar för Gulsvart.

– Det kommer bli ett otroligt lyft för oss i laget och hela föreningen nästa säsong , säger VIK:s sportchef Patrik Zetterberg i en kort video på klubbens hemsida.

Värvningen har gjorts möjlig genom att klubbens partners gått in med extra pengar, skriver klubben också på hemsidan.

Tessier har tidigare spelat tre säsonger inom svensk hockey, i Rögle, Karlskrona och Björklöven. Hans allra starkaste säsong var den första på svensk mark, när han gjorde 51 poäng på totalt 68 matcher, när han var med och på målskillnad missade att ta upp Rögle till SHL.

De senaste tre åren har 29-åringen spenderat i österrikiska Vienna Capitals, där han bland annat hunnit med att bli österrikisk mästare 2016/17. Där har han under tre års tid producerat 0,66 poäng per match i snitt – och snittat en högre poängproduktion under slutspel än grundserie.

FAKTA: Kelsey Tessier

Född: 16 januari 1990

Nationalitet: Kanada

Längd: 174 cm

Vikt: 81 kg

Position: Center

Skjuter: Höger

Tidigare klubbar: Quebec Remparts, Moncton Wildcats, Connecticut Whale, Rögle BK, Vaasan Sport, Karlskrona HK, IF Björklöven, Vienna Capitals