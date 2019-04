Klart: Stortalangen tillbaka i VIK – Marcus Dahlbom kommer lämna

När Samuel Ersson lämnade för JVM under förra säsongen uppstod ett hål på målvaktssidan. Då valde VIK att plocka in Linköpings J20-keeper Jesper Myrenberg som ersättare.

19-åringen han dock bara göra en match från start innan Linköping kallade tillbaka honom i början av januari.

Men Myrenberg imponerade så stort i bortamatchen mot Södertälje där han räddade 32 skott att VIK nu väljer att plocka in honom permanent till nästa säsong.

Något som Sporten och Hockeypuls kunde avslöja redan för två veckor sedan.

– Jättekul att äntligen få presentera honom. Han har haft en fantastisk säsong i Linköping och fick komma in här och känna på det. En ung, hungrig målvakt. En modernt skolad målvakt. Han blev utsedd till J20 Superelits bästa målvakt den här säsongen. Så det är en jättetalang. Så här färskt inpå har vi ju bra minnen hur det kan gå, säger sportchef Patrik Zetterberg till VIK:s hemsida.

Jesper Myrenberg var en av de främsta målvakterna i årets J20 Superelit där Linköping tog sig enda till final. I grundserien hade han en räddningsprocent på 92,1 procent. En siffra som höjdes till 92,4 under slutspelet där han släppte in under två mål per match.

Kontraktet med VIK är på två år.

I fredags gjorde Gulsvart klart med målvakten Emil Kruse från Västervik. Därmed står VIK i nuläget med tre målvakter då Marcus Dahlbom har kontrakt över nästa säsong.

– I nuläget ser vi inte honom som en av två målvakter nästa år. Nu är fokus på att hitta en så bra lösning som möjligt för Marcus och för oss som förening, säger Zetterberg.

FAKTA – Jesper Myrenberg

Född: 8 april 2000 (19 år)

Position: Målvakt

Längd: 187 cm

Moderklubb: IFK Täby

Aktuell: Klar för VIK till nästa säsong