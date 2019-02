Knuffade domaren i VIK-matchen – nu anmäls AIK-forwarden till disciplinnämnden

Det var i de absoluta slutsekunderna av gårdagens match mellan AIK och Västerås som AIK-forwarden Sam Marklund hade pucken bakom mål och försökte ta sig med den in mot VIK-målet.

Så långt kom aldrig Marklund, som spelade in pucken framför mål i hopp om att ett medspelare skulle nå den, utan istället åkte han in i domaren David Bergman. Efter kollisionen knuffade Marklund iväg domaren med hjälp av sin klubba.

– I slutsekunderna var det. Jag får pucken bakom mål sista sekunderna, jag tror först att det är en back som trycker ut mig, men så ser jag det är han (domaren David Bergman). Han åker med mig och trycker ut mig. Då trycker jag ifrån honom lite, så här, med klubban, berättade Marklund för Hockeypuls efter matchen och fortsatte.

– Då blir han förbannad på mig, och sa "du ska vara jävligt glad att jag inte tar en physical abuse" för att du lägger klubban på mig. Jag svarade att det var inte menat så. Då sa han att jag är dum huvudet.

Marklund tilldömdes matchstraff för just "physical abuse of officials" som graderades till match penalty.

Och under onsdagsmorgonen meddelade Hockeyallsvenskan att Marklund anmälts till disciplinnämnden för just det, physical abuse of officials.