LISTA: Så har VIK lyckats med sina sena värvningar: "En dunderflopp"

Säsongen 2013/14

Tomas Hyka

13 matcher, 3 mål, 1 assist, 6 utvisningsminuter, -1

Kommentar: En tjeckisk forward som lånades in från Färjestad för några matcher. Gjorde ett blekt intryck i VIK-tröjan. Misslyckad ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Karriären har gått uppåt för den unga tjecken. Spelar just nu i AHL och Chicago Wolves, men har gjort 27 NHL-matcher de två senaste säsongerna.

Erik Lindhagen

16 matcher, 1 mål, 2 assist, 4 utvisningsminuter, -1

Kommentar: SHL-meriterad tvåvägscenter som kom från fyra raka säsonger med Linköping. Såg bra ut i sin VIK-debut. Visade sig sedan vara solid defensivt, men väldigt trubbig offensivt. Misslyckad "fönstervärvning".

Efter VIK: Efter en säsong vardera i Södertälje och Timrå gick flyttlasset till England, där Lindhagen spelat de tre senaste säsongerna. I år huserar han i Guildford Flames där 31-åringen gjort 13 poäng (4+9) på 47 matcher.

Daniel Bellissimo

0 matcher

Kommentar: Med meriter från Italienska landslaget värvades keepern som en back up som kan flygas in från Kanada i fall VIK:s dåvarande ordinarie målvakter, Jonas Fransson och Luca Boltshauser, blev skadade. Bellissimo behövde aldrig aktiveras i VIK.

Efter VIK: Efter icke-sejouren i VIK åkte Bellissimo och representerade Italien i VM. Det blev det sista han gjorde i hockeykarriären.

Evan McGrath

8 matcher, 1 mål, 2 assist, 2 utvisningsminuter, -5

Kommentar: En kanadensisk center som tidigare levererat i Västerås säsongen 10/11. Återkom som ett givet trumfkort, men levererade i stort sett ingenting. Floppcomeback. Misslyckad ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Fick inte ut sitt max i VIK och halvvägs in i kommande säsong flyttade han vidare till Oskarshamn. Har efter det spelat i Schweiz, Österrikte och Tyskland, och i år i engelska Sheffield Steelers där han gjort 36 poäng på 43 matcher.

Säsongen 2014/15

VIK plockade in Jan Urbas och Oscar Steen under säsongen, men båda kom in relativt tidigt. 2014/15 blev det inga sena värvningar för Gulsvart.

Säsongen 2015/16

Vitali Koval

4 matcher, 4,29 insläppta mål/match, 85,5 %

Kommentar: Vitrysk landslagskeeper som togs in för att spika igen VIK-kassen. Han kom in helt snett i Västerås och läckte som ett såll i de få matcher han fick spela. Dunderflopp. Misslyckad ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Skrev på för vitryska Yunost Minsk sommaren efter, men bara en vecka senare beslutade han sig för att lägga skridskorna på hyllan. Är numera målvaktstränare i KHL-laget Dinamo Minsk.

Säsongen 2016/17

Chris Langkow

21 matcher, 0 mål, 5 assist, 6 utvisningsminuter, -6

Kommentar: Storväxt kanadensisk högerskjutande center som inte gjorde någon glad. Gjorde poäng direkt i debuten, men sedan blev det bara fyra till, varav noll mål, innan han lämnade efter säsongen. Misslyckad ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Återvände till Nordamerika där han genast blev lagkapten i ECHL-laget Worcester Railers. I år är han tillbaka i Europa, i ungerska MAC Újbuda, där han gjort 33 poäng på 49 matcher.

Säsongen 2017/18

Lucas Venuto

22 matcher, 4 mål, 10 assist, 0 utvisningsminuter, -2

Kommentar: Kanadensisk poängmaskin som hämtades in från Borlänge. Levererade inledningsvis som förväntat, men mattades allt mer på grund av skadeproblem. Levererade ändå okej helhetsmässigt under sina grundseriematcher. Okej ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Inledde säsongen utan lag, men skrev i slutet av november på för Troja-Ljungby. Där har det hittills blivit 8 poäng på 17 matcher.

Jesper Appel

22 matcher, 1 mål, 1 assist, 6 utvisningsminuter, -1

Kommentar: Hämtades in från Grums som en puckskicklig back, vilket han levde upp till när VIK spelade i Hockeyettan. Bra ”fönstervärvning”.

Jesper Johansson

19 matcher, 4 mål, 3 assist, 8 utvisningsminuter, -1

Kommentar: En hårt arbetande allroundforward som hämtades in från Halmstad. Växte med uppgiften och bidrog – framför allt i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Bra ”fönstervärvning”.

Conny Strömberg

16 matcher, 5 mål, 9 assist, 16 utvisningsminuter, +2

Kommentar: Den gamle artisten hämtades åter in för att stärka VIK:s powerplay och för att leverera när det gällde som mest – och det gjorde veteranforwarden. Strömberg bidrog i högsta grad i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Bra ”fönstervärvning”.

Efter VIK: Besvikelsen att inte få stanna i VIK till trots krigar Conny Strömberg vidare i division 1. Den här säsongen har han plitat in tre klubbar på CV:t. IFK Arboga, Örnsköldsvik, och numera i Hudiksvall där 43-åringen redan hunnit göra två assist på två matcher.