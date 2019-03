Mardrömspremiären, osannolika krossen och chockbeskedet – allt om VIK:s succésäsong

Hoppfulla försäsongen

När VIK under sommaren presenterade sina sista två pusselbitar i lagbygget inför återkomsten i hockeyallsvenskan, Sebastian Benker från Troja och Mattias Beck från tyska andraligan, var supportrarna optimistiska.

Kanske skulle detta lag, trots små medel, ändå kunna utmana om den topp åtta-plats som klubben satte upp som målsättning?

Här fans rutin i form av Fredrik Johansson, Jonas Liwing och Mattias Beck, talang i form av Isac Skedung, William Wikman och hemvändande Lukas Zetterberg samt stabila hjältar från division 1-säsongen som Marcus Dahlbom, Morgan Hassel och Marcus Bergman.

Men trots en stabil försäsong där VIK bland annat besegrade Södertälje, spelade jämnt med Leksand och egentligen bara åkte på en riktig nit (1-6 mot AIK) så vågade de flesta ändå bara prata om att hålla sig kvar.

Genrepet borta mot Almtuna den 14 september lovade gott. Seger med 4-2 i Gränbyhallen, en hall som senare skulle visa sig bli en mardrömsplats för VIK. Men där och då, efter hattrick av Marcus Bergman, var optimismen stor inför premiären borta mot Karlskrona en vecka senare.

Mardrömsstarten

Men comebacken i allsvenskan blev en mardröm.

Karlskrona satte högsta fart från nedsläpp och VIK var påtagligt tagna av stundens allvar. 1-0 kom redan efter fem minuter, 3-0 efter första perioden och när slutsignalen ljöd stod det 5-0 på resultattavlan. VIK var aldrig nära.

– Vi var tagna av stundens allvar i början. Det var jättestressat i båset. Men det är mänskligt. Det är många som inte har spelat på den här nivån, det är ett jäkla tryck i arenan. Sen får de utdelning från start. Det är uppförsbacke för oss direkt där, sa tränare Thomas Paananen i Hockeypuls livesändning efter slutsignal.

VIK hämtar sig dock omgående och tar en poäng i hemmapremiären mot Oskarshamn inför 3 199 åskådare.

Men snackisen i hemmapremiären är inte det som händer på isen. Utan det tiffo VIK-klacken bjuder på inför nedsläpp där alla spelare och ledare som var med och tog upp laget hyllas.

En av dem var Jesper Cederberg.

- Det var mäktigt. Man förstår inte hur mycket det betyder för en hockeyspelare. Jag kan knappt tänka mig hur mycket tid de lagt ner på det där tifot. Det är något helt magiskt, sa han efter matchen till Hockeypuls.

Tre dagar senare, den 26 september, tar man säsongens första seger när Lukas Zetterberg avgör med sitt 1-0 mål i sudden borta mot Tingsryd.

En match som inte många hade kommit ihåg, om det inte vore för att en då 18-årig debutant vaktade kassen. Samuel Ersson hade med 30 räddningar presenterat sig för den gulsvarta publiken.

Osannolika krossen

Den sista matchen i september, den fjärde för säsongen, lär dock ingen supporter någonsin glömma.

Endast 2 413 personer hade tagit sig till ABB Arena för att se hemmamötet med Pantern. Vad som visade sig bli säsongens sämsta publiksiffra.

Men de som var där fick se en match de förmodligen aldrig kommer få se igen. Det tog bara 16 sekunder innan Isac Skedung gav VIK ledningen. En drömstart. Men ändå ingenting mot vad som komma skulle.

Efter tre och en halv minut stod det redan 3-0 på resultattavlan och bortalagets målvakt Lars Volden fick nog och lämnade. Matchen var redan där avgjord, men målen fortsatte rasa in i snabb takt.

Efter första perioden stod det 7-0 (!) till VIK. Rekordsiffror historiskt i hockeyallsvenskan. Aldrig har sju mål gjorts inom 18,5 minuter.

När Alexander Lindelöf dundrar in sitt andra mål för kvällen i slutet av tredje perioden fastställer backen slutsiffrorna 10-3.

I en krönika efter matchen skriver Hockeypuls reporter Oliver Åbonde:

"Krossen mot Pantern kommer att leva kvar i årtionden, kanske så länge alla som var på plats i arenan lever. Folk kommer att berätta om den här matchen för sina barn, för sina barnbarn, för sina barnbarnsbarn"

Chockbeskedet

Beskedet kom från ingenstans – och slog ned som en bomb. Fredagen 26 oktober, mitt under brinnande säsong, sparkar VIK sin klubbchef Mats Brokvist.

Skälen: Gulsvart behövde en annan profil på ledarskapet, en annan kompetens. Det blev inte ens två år på posten för Brokvist. Han var besviken efter beskedet, men tog det med ro.

– Det finns inte förtroende från styrelsen och personalen på kontoret. Man vill hitta ett annat ledarskap som passar VIK bättre. Då är det så. Det är som en kärleksrelation, fungerar det inte, då vill man hitta en annan typ av relation, sa han direkt efter nyheten blev offentlig.

Men några månader senare talade han ut – och berättade att cykelturen till premiären i Karlskrona kan ha bidragit till hans fall.

– Min syn på det hela är att cykelturen till Karlskrona är det sämsta jag kunde göra. Jag tror att personalen där och då kände att det blev för mycket fokus på mig som person och att de fick dra ett stort lass på kontoret när jag var borta, sa han i en intervju med Hockeypuls.

Galna segersviten och floppvärvningen lämnar

Känn på den här: Vinst, vinst, vinst, vinst, vinst förlust, vinst, vinst, vinst, vinst, vinst, vinst. Under ett par galna veckor i november och december tog VIK tio vinster av elva möjliga.

Lägg därtill att VIK fram till i slutet på februari tog 16 (!) raka hemmasegrar. Laget kändes ostoppbart – som nykomling.

– Jag är jättestolt. Jag är väldigt glad över att vi kan vinna den här matchen för jag vet inte riktigt hur det går till. Någonstans i gruppen finns det ett driv att vinna hockeymatcher. I dag var det en stor portion tur, det måste jag erkänna, sa tränaren Thomas Paananen efter en av segrarna.

– En stor bidragande orsak är att vi just har vunnit mycket på slutet. Det finns inget annat i huvudet på spelarna än att vi kan vinna.

Samtidigt var det de som hade tyngre. Mattias Beck var tänkt som en av VIK:s stora stjärnor. Veteranen värvades med stora förväntningar på sig om att vara ledande i offensiven. Det blev istället en av 35-åringens tyngsta perioder i karriären.

På 19 matcher gjorde han bara fem poäng och berättade öppet för Hockeypuls om misslyckandet.

– Det finns säkert väldigt många olika anledningar. Men jag har inte varit tillräckligt bra. Jag har inte spelat så som jag kan spela och ska spela. Det är det enda som betyder nånting när det kommer till kritan, sa han i en intervju den 27 november.

Dagen efter lämnar han för seriekonkurrenten Vita Hästen.

Tunga perioden runt jul – när Ersson försvinner

När VIK:s bäste spelare under säsongen, målvakten Samuel Ersson, försvinner i väg på JVM går VIK in i en av sina tyngsta perioder under säsongen. I den första matchen efter att Ersson rest över Atlanten kollapsar VIK totalt och förlorar med 1–6 hemma mot Västervik.

– Det är ett ruggigt bottennapp. Man kan inte säga något annat när man förlorar med 1–6 hemma mot Västervik, sa backen Jimmie Jansson efter matchen.

Och den tunga perioden skulle fortsätta. I sista matchen innan jul faller VIK ihop helt i slutminuterna borta mot Almtuna. Två insläppta mål förvandlade 3–2 till 3–4 – och den andra raka förlusten var ett faktum.

På annandagen blev det visserligen en efterlängtad seger när man vände sent hemma mot AIK, men den svaga formen skulle hålla i sig. Borta mot SSK föll man med 1–3, innan ett annat av säsongens bottennapp kom med 2–5 borta mot Vita Hästen den 4 januari.

– Vi är för dåliga. Vi gör en för dålig match. Tycker att starten är ganska oturlig när de får göra 1–0. Sen tycker jag resten är allt är för dåligt, säger Jansson i Hockeypuls livesändning efter matchen.

Allt skulle dock vända igen.

(Del 2 om VIK:s säsong 18/19 kommer imorgon tisdag)