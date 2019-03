Matchhjältens heta uppmaning – efter krigarsegern i Västervik: ”Gör Skräcklunda till en gryta”

Se intervjun med Anthon Eriksson från Hockeypuls livesändning här:

Med 1–1 på tavlan länge i en match som båda lagen behövde vinna väntade alla på att någon skulle ta klivet fram och bli hjälte.

Den personen skulle visa sig bli Anthon Eriksson.

Två och en halv minut in i den tredje perioden hittade han rätt position framför mål och gjorde inget misstag när Johan Skinnars fina jobb såg till att pucken hamnade på hans klubblad.

– All kredd till Johan Skinnars. Han vinner sin duell bakom mål och jag behöver bara peta in den. All kredd till honom, säger Eriksson till Sporten efter 2–1-segern mot Västervik.

Efter den tunga förlusten i inledningsmatchen mot Leksand var VIK mer eller mindre piskat att vinna nere i Småland, för att hoppet i slutspelsserien inte skulle vara ute redan efter två matcher. Gulsvart gjorde inte en av sina bästa matcher den här säsongen, men kändes ändå betydligt vassare än mot Leksand.

– Jag tycker det kändes mer avslappnad i dag. Den var kanske lite krampaktig från vår sida. I dag tycker jag vi kommer ut ruggigt starkt i första, andra är väl sådär. Det är inte vackert i dag, men så här kommer matcherna se ut i slutspelet.

Vad lärde ni er av matchen mot Leksand, där ni kändes lite mer nervösa?

– Jag vet inte om nervösa är rätt ord, men lite krampaktigt. Jag vet inte om vi var tagna av stundens allvar på något sätt. Ingen aning om vad det berodde på. Men som känslan är i dag är det ett helt annat lag där ute. Vi känns mycket tryggare i alla närkamper, tryggare i egen zon. Allt man kan komma på.

Samtidigt som VIK gjorde sitt fick man åtminstone delvis resultatet med sig i Dalarna, när Leksand bara fick med sig två poäng med sig mot Karlskoga. Det innebär att VIK nu skuggar bara en poäng bakom inför matchen mot Modo på lördag, som i sin tur vann med 5–0 mot Karlskrona på torsdagen.

– Det blir en ruggigt spännande match på lördag. Jag hoppas vi kan förvandla ”Skräcklunda” till en gryta återigen. Varenda poäng, varenda mål kommer bli viktigt i och med att det bara är fem möten i den här serien, så det kommer bli sjukt spännande.

Bara några få minuter efter segern mot Västervik tittade Anthon Eriksson redan fram mot lördagens match. Och han är rejält sugen.

– Jag räknar med att det blir fullsatt. Jag är sjukt taggad, skulle kunna spela nu direkt efter matchen. Det är bara spännande och kul.

Du hatar inte att åka in i ABB Arena när det är fullsatt?

– Nej, det kan jag säga, att det gör jag inte. Det är det bästa jag vet. Det är därför jag håller på med den här sporten. Det är så fruktansvärt kul.

Matchfakta/Slutspelsserien

Västerviks IK – Västerås IK 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)

Första perioden: 0-1 (01.24) Kalle Östman (Marcus Bergman, Lukas Zetterberg), 1-1 (15.27) Jacob Bjerselius (Philip Rondahl) spel fyra mot fem

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1-2 (02.32) Anthon Eriksson (Johan Skinnars)

Skott: 20-23

Utvisningar: Västervik: 4x2 VIK: 3x2

Publik: 1045