Mattias Beck om tyngsta perioden i karriären – och framtiden i VIK: "Svår situation"

Han har gjort över 600 matcher och 400 poäng i allsvenskan.

Men i VIK har Mattias Beck inte fått det att lossna.

Efter fem poäng (1+4) på 19 matcher kommer forwarden mot Leksand att sitta på läktaren för tredje matchen i följd.

– Det är skitsurt och tungt på alla sätt och vis. Det är bara det jag känner just nu, säger Mattias Beck till Hockeypuls.

Hur mår du just nu?

– Jag tror att alla spelare i den här situationen inte mår jättebra. Men nu har det gått en längre tid där jag varit på bänken eller spelat lite. Så den värsta känslan av att vara utanför har lagt sig lite. Nu försöker jag bara ge grabbarna energi. Jag tänker inte åka till träningarna och dra ner folk. Det känns inte fair mot nån. Laget har ju spelat bra också, så det finns ingen anledning för mig att gå där och tycka synd om mig själv. Det får jag göra när jag är hemma i sådana fall.

– Men det här är mitt jobb. Det är inte svårare än så. Ibland är det roligt att gå till jobbet, ibland är det mindre roligt.

För du en diskussion med klubben eller din agent om framtiden?

– Nej, vi har inte hunnit prata så mycket alls faktiskt. Utan jag har mest pratat med Thomas Paananen (huvudtränare). Det är ganska nytt ändå och man får se lite hur det utvecklar sig helt enkelt.

– Men just nu är jag 100-procent inställd på att köra med Västerås. Vara beredd om det händer nåt och komma in. Det är så långt jag tänker just nu.

Men du och din agent har inte haft några samtal om situationen?

– Vi har ju pratat så klart. Men som det är sagt just nu så är jag i Västerås och kör här. Det finns inget annat att berätta där.

Är det aktuellt för dig att gå på lån till nån annan klubb?

– Det är jättesvårt att svara på. Hur ett lån skulle se ut har jag ingen aning om. Jag har haft turen att aldrig vara i den här situationen förut i min karriär. Det har hänt en gång när jag spelade i AIK i SHL att jag blev utlånad hela säsongen till Mora. Men det var lite skillnad. Just det här är nytt för mig. Det är en svår situation.

Vad är dina tankar kring varför det har blivit så här?

– Det finns säkert väldigt många olika anledningar. Men det jag fokuserar på är bara mig själv och jag har inte varit tillräckligt bra. Jag har inte spelat så som jag kan spela och ska spela. Det är det enda som betyder nånting när det kommer till kritan.

Är det här din tyngsta period i karriären?

– Det är klart att man har gått igenom tunga perioder. Men jag har aldrig varit utanför laget på det här sättet under så pass lång tid. Då har det oftast varit svackor här och där. Så nej, jag har nog inte varit i den här situationen förut, säger Beck.

Forwarden har fått hoppa mellan olika kedjor hela säsongen. Men varken det eller nån annan utomstående faktor är något han skyller på.

– Man är jäkligt snett ute om man börjar titta runt i kring vad andra gör. Så pass länge har jag varit med att jag vet att det inte är vägen att gå. Du måste ta ansvar för dig själv och vara ärlig mot sig själv. Har jag varit så bra som jag kan vara? Om svaret är nej, då får man jobba där. Det tror jag stenhårt på.

Förra säsongen i tyska andraligan gjorde Mattias Beck 34 poäng på 40 matcher. Några tendenser till den svaga form 35-åringen nu är i såg han inte komma.

– Jag känner inte att jag tappade en massa förra året och nu har jag tappat ännu mer. Det är inte så jag känner, säger han.

VIK:s sportchef Patrik Zetterberg säger så här om Mattias Becks situation i klubben:

– Både vi och Mattias är överens om att han inte presterat på den nivå som förväntats och nu gör konkurrenssituationen att han inte ingår i matchtruppen.

Kan det bli aktuellt med en utlåning? Är det något ni har diskuterat?

– I nuläget är det inte aktuellt med en utlåning och inget vi diskuterat, men självklart behöver en spelare matchtid. Mattias är proffsig och kör 100-procent på träning och vill ta sig in i matchtruppen igen, säger Zetterberg.