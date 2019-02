Titta här, Zäta – sju möjliga fyndvärvningar för VIK: "Fått sitt stora genombrott"

På måndagen kunde vi berätta att Patrik Zetterberg har fått ekonomiskt utrymme från VIK:s styrelse för att värva inför deadline.

Men med den ekonomiska situationen som är i VIK, där klubben måste göra vinst på 1,7 miljoner för att klara elitlicensens kapitalkrav, finns det knappast utrymme för några superetablerade stjärnvärvningar.

Patrik Zetterberg måste snarare röra sig i fyndlådan – något han gjorde utmärkt förra året när han under säsongen hittade flera spelare som VIK sedan tog med sig upp till allsvenskan.

Men vi vill ändå låna ut en hjälpande hand till sportchefen.

Här listar vi sju namn som skulle kunna bli potentiella värvningar för VIK inför deadline den 15 februari.

Anton Svensson, fw, Köping. 25 år.

2018/19: 34 matcher, 19 mål, 26 assist, 45 poäng, +13.

Varför? Anton Svensson har tagit hockeyettan och Köping med storm sedan han vände hem till Sverige inför förra säsongen, efter fyra år på collegenivå i USA. Så här långt i år har han skickat in 45 poäng och ligger trea i poängligan i allettan norra – på samma poäng som Borlängestjärnan och förre VIK-spelaren Markus Persson. Har redan producerat mer poäng den här säsongen än vad någon VIK-spelare gjorde i hockeyettans grundserier förra säsongen. En spelare på väg uppåt, utan tvekan. Skulle kunna bidra med poäng lite längre ner i kedjehierarkin.

Varför inte? Steget från Köping till VIK är stort, och kanske är Anton Svensson fortfarande ett år från att vara redo för att ta klivet till allsvenskan. Skulle kanske må bra av att mellanlanda i en av hockeyettans storklubbar en säsong.

Johan Eriksson, fw, Modo. 25 år.

2018/19: 38 matcher, 9 mål, 5 assist, 14 poäng, -4.

Varför? Verkar trots att han är fyra i Modos interna skytteliga den här säsongen ha tappat förtroendet från tränaren Björn Hellkvist. Har varit petad i Modos fem senaste matcher, och när han har varit med i laguppställningen har han flera gånger fått finna sig i att vara 13:e forward. Har tidigare visat att han kan vara en bra poängproducent i allsvenskan. Under säsongen 2016/17 pillade han in 39 poäng för Tingsryd. Thomas Paananen har fått fantastisk utdelning från Mikael Frycklund och Lukas Zetterberg, som båda kom till VIK med liknande tunga perioder i ryggen. Sitter dessutom på utgående kontrakt.

Varför inte? Risken finns att det är en spelare med knäckt självförtroende som skulle komma till VIK. En tung period är svår att vända på under säsong. Tveksamt om Modo skulle släppa en spelare till ett VIK som man lär få konkurrera med i slutspelsserien.

Pontus Näsén, b, Vimmerby. 22 år.

2018/19: 35 matcher, 4 mål, 18 assist, 22 poäng, +13.

Varför? Presenterade sig för den västmanländska hockeypubliken redan i Proofdoor Cup 2017, när han som ny i Arboga från division 2 imponerade storligen under turneringen. Den spelskicklige backen har av allt att döma tagit ytterligare ett steg i sin utveckling i Vimmerby den här säsongen. En spelare som inte är helt olik Alexander Lindelöf i spelstilen. Skicklig med händerna, men inte den snabbaste eller mest fysiska backen. Skulle kunna bidra med poäng från en blålinje som nog skulle behöva öka lite på den fronten.

Varför inte? Oklart om han är redo för allsvensk nivå. Var, åtminstone under sin säsong i Arboga, lite för benägen att göra misstag med pucken. Också tveksamt om Vimmerby släpper honom inför en vår där man hoppas gå långt.

Erik Karlsson, c/fw, KooKoo (Finland). 24 år.

2018/19: 37 matcher, 3 mål, 14 assist, 17 poäng, -14.

Varför? Var en viktig kugge när Timrå tog steget upp till SHL förra säsongen. Den förre JVM-spelaren lämnade därefter svensk hockey och flyttade till finska KooKoo. Laget är på väg att missa slutspel, och eftersom han sitter på utgående kontrakt finns nog en god chans att KooKoo vill göra sig av med honom för att spara lite pengar. En spelare som skulle kunna spela i alla situationer för VIK, och bidra både offensivt och defensivt. En typ av spelare som skulle vara bästa möjliga utfall för VIK innan deadline.

Varför inte? Förmodligen snäppet ”för bra” i det läget VIK är. En spelare som klarar SHL-hockey och som större aktörer på marknaden än Patrik Zetterberg skulle rycka i om han blir tillgänglig. Egentligen inte en spelare som kan sägas befinna sig i fyndfacket.

Lukas Söderlund, c, Grums/Växjö. 18 år.

2018/19: 35 matcher, 22 mål, 9 assist, 31 poäng, -16.

Varför? Har fått sitt stora genombrott i hockeyettanklubben Grums (dit Jesper Appel är utlånad) den här säsongen. Valde att stanna i Värmland och gå klart hockeygymnasiet i Grums i stället för att gå vidare inför säsongen. Har imponerat så pass mycket att han har skrivit på ett A-lagskontrakt med Växjö Lakers inför nästa säsong. Söderlund har spelat ungdomshockey i VIK, och verkar fortfarande vara skriven i Västerås. Gör en resa i Grums som påminner om den Pontus Holmberg gjorde i VIK förra säsongen.

Varför inte? Växjös plan för 18-åringen är att han ska spela med klubbens Superelitlag när säsongen med Grums är slut, vilket gör att han egentligen inte alls är tillgänglig på marknaden. Men finns det kanske en möjlighet just för VIK att låna honom under slutet av säsongen? Växjö har på nära hand fått se Pontus Holmbergs utveckling i Gulsvart, och skulle kunna se det som en bra miljö för Söderlund att utvecklas i.

Jacob Cederholm, b, Jacksonville IceMen (ECHL). 21 år.

2018/19: 34 matcher, 1 mål, 5 assist, 6 poäng, +8.

Varför? Storväxt back som flyttade till Nordamerika efter att ha skrivit på ett AHL-kontrakt med Manitoba Moose efter förra säsongen. Har fått spendera den mesta av sin tid i tredjeligan ECHL. Har trots sin ringa ålder redan gjort en bra bit över 100 matcher på seniornivå i SHL, allsvenskan, AHL och ECHL. En defensiv back med begränsad offensiv förmåga, men någon som kan hjälpa till att spela det grisiga spelet och stänga till framför Samuel Ersson.

Varför inte? Lyckades trots många chanser inte etablera sig i HV71 i SHL. Har spenderat den största delen av sin säsong i en liga som genom åren inte precis producerat garanterade succéer i svensk hockey.

Evan Allen, c/fw, Kalmar. 24 år.

2018/19: 34 matcher, 20 mål, 19 assist, 39 poäng, +19.

Varför? Öste in poäng på ett helt sjukt sätt när han kom till Åmål i division 2 från University of Michigan förra året. Inledde den här säsongen fint i norska högstaligan, tills Manglerud bestämde sig för att göra sig av med alla importer. Nu har han i stället fortsatt att ösa in mål i Kalmar i den södra hockeyettan. En renodlad målskytt av Lucas Venuto-typen, som inte alltid syns till sådär jättemycket i matcherna men hittar nätet när chansen väl kommer. Har vana från att spela i stora sammanhang från sin tid på jätteuniversitetet University of Michigan.

Varför inte? En gigantisk chansning. Har aldrig spelat på så hög nivå som hockeyallsvenskan under sin karriär. Har visserligen visat att han kan producera på en bra nivå under en kort period i norska högstaligan – men risken är att han helt enkelt inte har nivån som krävs.