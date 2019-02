VIK brände öppet mål med bara sekunder kvar – föll tungt mot Almtuna: "Tröstas av lagkamraterna"

Hemmalaget Almtuna, som kämpar för att undvika negativt kval i botten av tabellen, hade sju raka förluster innan fredagens hemmamöte med VIK.

Men den usla formen var inget tredjeplacerade VIK kunde utnyttja. Gulsvart inkasserade istället sin sjätte bortaförlust på de sju senaste när Almtuna vann rättvist med 3-2.

Hemmalaget startade matchen klart bäst och hade två jättelägen redan inom de första minuterna. Bland annat ett friläge från hemmalagets Rollin-Carlsson där VIK-målvakten Samuel Ersson gör en jätteräddning.

Sedan höjer bortalaget tempot successivt vilket gör att Almtuna börjar dra på sig utvisningar. Tre i rad närmare bestämt. Men utan att VIK kan utnyttja det. Gulsvart saknade sin poängkung Kalle Östman på grund av sjukdom och det märktes inte minst i numerärt överläge.

När Almtuna istället får sitt första powerplay i slutet av perioden tar det bara 19 sekunder innan Viktor Hertzberg drar upp sitt sjätte PP-mål i krysset bakom en skymd Ersson.

I den andra perioden får hemmalaget direkt chansen att utöka ledning i ett nytt powerplay, men trots massivt tryck lyckas Samuel Ersson rädda VIK från ytterligare ett insläppt mål - den gången.

Istället kan backen Jimmie Jansson från ingenstans dra in kvitteringen från blå i den fjärde minuten när Almtunakeepern Arvid Ljung är skymd.

Fem mot fem-spelet är böljande fram och tillbaka med mängder av målchanser. Men i numerärt överläge är Almtuna klasser bättre anförda av veteranen Tony Mårtensson.

I den 13:e minuten får hemmalaget en ny chans i powerplay och då kan inte VIK stå emot längre. Efter ett, om möjligt ännu större tryck mot Ersson, kan till slut Alexander Lunsjö peta in det välförtjänta 2-1-målet.

Almtuna börjar även den tredje perioden bäst. Men Samuel Ersson står i vägen för allt och räddar VIK. I den åttonde minuten tar Mikael Frycklund tag i pucken i mittzon och med en soloräd trycker han sig in på kassen där Lukas Zetterberg kan trycka in 2-2. Efter videogranskning godkänner domaren målet.

Där och då får VIK momentum och skruvar upp tempot. Men i den 15:e minuten kan hemmalaget avgöra när Jens Jakobs tillåts trycka sig in från bakom mål och på något sätt få in pucken under en chanslös Ersson.

VIK skapar i stort sett ingen kvitteringschans förrän med bara sekunder kvar i spel sex mot fem när William Wikman, som var bra i matchen, får en passning helt ren på bortre stolpen men får inte träff på pucken.

Forwarden tröstas efter slutsignalen av lagkamraterna.

Matchens tre bästa spelare

1. Viktor Hertzberg, Almtuna

Matchens dominant. Tog sig fram till fina skottlägen gång på gång. Går alltid rakt på kassen och skapar oreda så fort han är inne. Gör det vackra 1-0-målet rakt upp i krysset och är med i förarbetet till avgörande 3-2.

2. Tony Mårtensson, Almtuna

Visade varför han är så viktig för hemmalaget. Framför allt i powerplay där han styr med järnhand från sin högerposition. Håller fortfarande SHL-klass och kommer vara avgörande om Almtuna ska undvika kval.

3. Samuel Ersson, VIK

Var den enda som kom upp i normal standard i bortalaget. Och med normal standard så menas toppklass i allsvenskan. Räddade VIK gång, på gång, på gång, när Almtuna bombarderade honom i powerplay. Men fick usel hjälp och kan inte lastas för målen.

Matchens hetaste händelse

Viktor Hertzbergs 1-0-mål är en riktig delikatess när han prickskjuter in ledningsmålet så mycket i krysset som det bara går. Helt otagbart för VIK-keepern. Ett klassmål.

Matchens snackis

VIK:s 2-2 mål i tredje perioden kommer efter en lång videogranskning. Lukas Zetterberg trycker in en retur efter en fin aktion av Mikael Frycklund. Men var pucken blockerad? Domaren ger till slut VIK målet och just där och då kändes det som att det skulle kunna avgöra till bortalagets fördel.

Matchfakta

Almtuna – VIK 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Mål:

Första perioden: 1-0 (18.06) Viktor Hertzberg (Lucas Sandström) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1-1 (03.17) Jimmie Jansson (Johan Skinnars, Lukas Zetterberg), 2-1 (12.39) Alexander Lunsjö (Jens Jakobs, Victor Rollin-Carlsson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2-2 (07.45) Lukas Zetterberg (Mikael Frycklund), 3-2 (14.35) Jens Jakobs (Viktor Hertzberg)

Skott: 39-29

Publik: 1283