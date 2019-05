Zetterberg om faktorerna som fick Tessier till VIK: "Blev en win-win"

Patrik Zetterberg la den sista biten i sitt lagbygge på torsdagsförmiddagen, när den kanadensiske centern Kelsey Tessier presenterades som Gulsvarts spelare till nästa säsong.

Den 29-årige centern har de senaste tre åren spelat i Vienna Capitals i den österrikiska ligan. Vissa undrade därför om Zetterberg tillsammans med Thomas Paananen och Lasse Ivarsson träffat Tessier när trion besökte VM i förra veckan – men så var inte fallet.

Tvärtom fanns inte en kontakt etablerad med det blivande nyförvärvet då.

– Det har gått väldigt, väldigt fort, om jag ska vara ärlig. Man har ju ständig dialog där ute med agenter och hockeyfolk, och jag har varit rätt tydlig med vad jag helst av allt söker. Sen får man utifrån det se vad som finns. Vi har väl varit ganska tydliga tidigare med att vi är beredda att vänta tills vi hittar det vi tycker känns rätt. I det här fallet har väntan gett resultat. Kelsey dök upp och någonstans har det blivit en win-win för honom och hans familj, och oss som förening. Så det känns skitbra.

Tessier har tidigare spelat tre säsonger i det svenska seriesystemet, med Rögle, Karlskrona och Björklöven, och hans flickvän är från Örebro. Och att han redan har koll på hockeyn i landet var en viktig faktor i Zetterbergs beslut att plocka in 29-åringen.

– Den är jättestor. Vi som tittar på lagbygget är inte de som plockar något osett sådär, utan vi har rätt bra koll. Vi har folk som har jobbat med honom, som har gått i god för honom på det viset. Vi har pratat med honom, han kan den svenska mentaliteten och är van vid stor rink, han vet hur SHL och allsvenskan fungerar. Han har svensk flickvän vilket också gör att han kan en del svenska ord och förstår rätt mycket svenska. Det blir som en import, men inte en helt färsk import på det sättet. Det har varit en stor faktor.

Vilka boxar checkar han av för er, i det ni sökt?

– Det är ju dels att han är center, så klart. Dels är det en spelare som är offensivt skicklig, van att göra poäng och ta en stor roll. Sen är hans högerfattning något jag letat efter också, som något jag tycker vi varit lite back på. Så det känns som att få in det i det här gör honom till en perfekt värvning för oss. Han är en bra tekare, en ledare som är van att vinna. Han har varit med och vunnit mycket och gått upp med lag. En otroligt driven person och framåt som människa. En kul kille generellt som jag tror kommer passa bra in i gruppen som redan är väldigt kittad och har hög kravbild, som han kan gå in och skruva på lite till. Jag tror det kan bli riktigt, riktigt bra.

En avgörande faktor i att VIK kunde landa en så pass meriterad värvning som Kelsey Tessier var att man fick in tillskott från partners som bidrog med extra pengar. Utan de pengarna menar Zetterberg att värvningen inte varit möjlig.

– Vi har en klick med partners där ute med ett otroligt intresse och engagemang, som brinner för VIK. Vi är i ett sånt läge där vi är i en uppbyggnadsfas som klubb, och behöver kanske få in den här sista grejen som gör att vi kan vara med på en sån här spelare. Utan dem skulle Kelsey inte ha varit här, så vi är jättetacksamma för det.