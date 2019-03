Hallsta HK stod upp bra i kvalseriestarten – men föll mot Arboga: "Kan skaka om alla lag"

Anmäl text- och faktafel

Hallsta gick in i kvalserien till Hockeyettan under söndagen. Laget tog emot IFK Arboga i Hallsta Arena. Hemmalaget gick in i matchen som underdog, men stod upp bra. Det räckte dock inte till några poäng. Arboga vann med 5-4.

Trots förlusten var det inte alltför dystert i Hallstalägret.

– Jag tycker att vi visar att vi kan vara med och tävla mot division 1-lagen. Vi kan skaka om alla lag i den här kvalserien. Sen behöver vi bli lite skickligare i spelet man mot man, över hela banan. Och vi måste ligga lite tätare på motståndarna och inte ge dem någon yta. Vi släppte fram Arboga några gånger och då blev det mål bakåt, säger Thomas Sjögren, Hallstas tränare.

– Vi räknar med att det blir en tuff serie på tio matcher. Vi får ta en match i taget, som den här klyschan låter.

Hallsta fick en bra start på matchen. Hemmalaget ledde med både 1-0 och 2-1 i den första perioden. Men Sjögren lägger ingen större vikt vid det.

– Det är väl alltid skönt att få en tidig ledning på hemmaplan mot storfavoriterna i den här serien. Det måste man väl säga, trots allt. Men det är alltid lätt att peka på starten så här i efterhand. Det kanske hade gått lika bra om vi hade legat under med 1-0 i början.

– Det viktiga är att vi visar att vi kan tävla mot bra lag. Nu är det den första matchen och vi får spela lite mer defensivt. Det visar sig att vi inte riktigt kom upp när deras backar fick pucken, till exempel. Arboga fick skjuta för mycket från blå. De gör ett par mål därifrån. Det känns lite billigt.

Är det surt att ni släpper in fem mål?

– Ja, så är det ju. Det är inte så många spelmål från Arbogas sida. Det är mest avslut från blå och trafik framför kassen. Men det är så modern hockey ser ut. Vi måste bli bättre på att klara av det spelet. Men det är individuell skicklighet det handlar om. Det är kanske därför vissa av oss spelar i division 2 i stället för division 1. Så är det bara. Det är ingenting att hyckla med. Vi har tre veckor på oss att lära oss det.

På onsdag fortsätter kvalserien för Hallsta. Då spelar laget borta mot Munkfors.

Matchfakta

Hallstahammar-Arboga 4-5 (2-2, 2-3, 0-0)

Första perioden: 1-0 (1.54) Emil Gustavsson (Joel Bond, Filip Bergkvist), 1-1 (3.22) Kim Persson (Mathias Linnarud, Kevin Jågas-Hansson), 2-1 (4.27) Christoffer Pihl (Oscar Rogerson), 2-2 (10.49) Zebastian Bodini Schmitt (Gustav Eriksson, Mathias Linnarud).

Andra perioden: 2-3 (3.55) Oscar Onsmar (Gabriel Erkers, Daniel Backman), 3-3 (11.13) Robin Larsson Ström (Jesper Hedman, Filip Bergkvist), 3-4 (17.15) Martin Vaakanainen (Daniel Backman), 4-4 (18.07) Jesper Hedman (Filip Bergkvist), 4-5 (19.01) William Kaijser (Kevin Jågas-Hansson, Kim Persson)

Tredje perioden: –

Skott: 31-36 (13-14, 9-16, 9-6)

Utvisningar: Hallsta: 2x6. Arboga: 2x4

Publik: 360