Succécomebacken fortsätter för Jonte Berg – men KHC orkade inte hela vägen: "Hållit igång på allmänhetens"

Jonte Bergs comeback på isen blev en riktig succé på det individuella planet.

Den tidigare VIK-spelaren klev in och spelade helgens två matcher med ett Köping HC i behov av spelare – och han gjorde det utmärkt.

Efter att ha stått för två assist när Köping vann mot Vännäs på lördagen klämde Berg dit ytterligare tre poäng – ett mål och två assist – mot Piteå på söndagen.

Tyvärr för Köpings del räckte det inte hela vägen, när man föll med 3–4.

– Det har varit en rolig helt. Det är ett år sen jag spelade, så det var kul. I dag lyckas vi inte riktigt ta tre poäng, men vi gjorde match av det till slut. De var väl bättre än oss överlag, säger Berg till Sporten.

Köping låg under med 1–4 efter den andra perioden, ett underläge man lyckades hämta in till 3–4 i slutakten. Närmare än så kom aldrig Köping, och känslan var att laget satte sig själva lite i skiten under matchen. Samtidigt menade Berg att underläget tidigt kunde varit större.

– Vi hade kunnat ligga under med fler mål efter första, vi får vara glada att det bara står 1–0 där. Vi gör match av det, synd att vi inte får till det på slutet.

Två år har gått sedan Jonte Berg lämnade elithockeyn efter att VIK då åkt ur allsvenskan. Förra säsongen blev det visserligen nio matcher, men då med Kungsör i division 3. Ändå klev han rakt in i allettan och producerade fem poäng på två matcher.

– Det är mer tillfälligheter tror jag, säger Berg med ett leende och fortsätter:

– Men jag har fått spela mycket. Det har varit kul.

Trots att det har gått två år sedan Bergs elitkarriär tog slut verkade orken inte vara något problem på söndagen. Faktum var att han menar att kroppen nästan kändes bättre än på lördagen.

– Jag har väl hållit igång med att åka på allmänhetens. I dag känns det ändå bättre. Kroppen var med på det här, så det var skönt.

Succén blir kanske ännu mer imponerande när man tar hänsyn till att Jonte Berg hann med en enda träning med laget innan helgens matcher, på fredagen. Men trots att comebacken blev utmärkt lovar han ingenting om en fortsättning med KHC – i alla fall inte än.

– Vi får se hur det blir. Det är självklart kul, men vi får se vad som händer här. Det är alltid kul att lira hockey, säger han med ett nytt, stort leende.

Matchfakta/Allettan

Köping HC–Piteå HC 3–4 (0–1, 1–3, 2–0)

Första perioden: 0–1 (16.03) Carl Becker (Magnus Isaksson, Jonathan Tordhall) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (1.51) Jonte Berg (Emil Eriksson), 1–2 (4.39) Magnus Isaksson (Oskar Matushkin, Marcus Sandström) spel fem mot fyra, 1–3 (16.34) Marcus Sandström (Carl Becker, Magnus Isaksson) spel fem mot fyra, 1–4 (16.49) Erik Rainersson.

Tredje perioden: 2–4 (1.19) Karl Sand (Jonte Berg), 3–4 (19.41) Emil Eriksson (Jonte Berg, Johan Eek) spel sex mot fem.

Skott: 23–39

Utvisningar: KHC 2x2, 1x5, 1x10. PHC 2x2

Publik: 348