Högdramatiskt i cupen – när VSK krossade Sollentuna: "Det var ju så nära"

VSK jagade avancemanget i svenska cupens sista gruppspelsomgång och förutsättningarna var allt annat än glasklara inför matchen.

Den korta varianten: VSK var tvungna att vinna mot Sollentuna, gärna med en mängd mål, och Sirius var tvungna att besegra IFK Göteborg. Helst med uddmålet.

Och det började sprakande på Iver Arena. VSK tog ledningen redan efter två minuter när mittbacken och lagkaptenen Sean Sabetkar nickade in en hörna från Ahmed Awad.

Samme Awad ökade sedan på till 2–0 bara fem minuter senare från straffpunkten, VSK var glödheta.

Men sen avtog den grönvita pressen.

Gästande Sollentuna började bita ifrån allt mer och var extremt nära när Dida Rashidi prickade ribban på frispark bara minuter från halvtidsvila.

Samtidigt 1–1 i Göteborg mellan Sirius och IFK.

Grönvitt ökade tempot i inledningen av andra halvlek. Och under några blixtrande minuter kunde Douglas Karlberg göra 3–0 och 4–0, båda gångerna vackert assisterad av Emil Skoghs vänsterfot.

Fortsatt 1–1 i Göteborg. Rysaravslutning på gruppen att vänta.

Precis som i den första halvleken på Iver Arena jämnade den andra ut sig efter VSK:s två snabba mål. Men Grönvitt fortsatte jaga mål för att pressa sig vidare genom nålsögat till cupkvartsfinal.

Men det blev aldrig något mer mål för VSK. Och samtidigt fick IFK Göteborg med sig en poäng mot Sirius. Två mål skiljde Grönvitt från avancemang.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Douglas Karlberg, anfallare

Kändes inte alls igen i den första halvleken. Men när VSK jagade mål i andra fanns spjutspetsen på plats. Visar återigen att han är vass i boxen.

2. Emil Skogh, wingback

Har verkligen övertygat denna försäsong. Gått från klarhet till klarhet från sin vänsterkant och blivit en viktig poängspelare för VSK. Två assist i mötet med Sollentuna.

3. Ahmed Awad, anfallare

Slog hörnan som ledde fram till drömöppningen på matchen. Rullade sedan enkelt in 2–0 från straffpunkten. Fortsätter vara ruskigt effektiv i VSK-tröjan.

Matchfakta/svenska cupen

Västerås SK–Sollentuna FK 4–0 (2–0)

Mål: 1–0 (2) Sean Sabetkar (Ahmed Awad), 2–0 (7) Ahmed Awad (straff), 3–0 (59) Douglas Karlberg (Emil Skogh), 4–0 (62) Douglas Karlberg.

Publik: 433 åskådare.

Så startade VSK: Daniel Svensson, Sean Sabertkar, David Engström, Calle Svensson – Jesper Florén (ut 45), Pedro Riberio (ut 75), Kevin Custovic, Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 85), Douglas Karlberg, Ahmed Awad.

Ersättare: Anton Fagerström, Pontus Fredriksson, Albin Sporrong (in 45), Filip Almström Tähti (in 85), Carlos Moggia, William Videhult (in 75).