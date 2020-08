Högskoleprovet ställs in i höst – Haddad: ”Det här står jag inte bakom”

Liberalen Roger Haddad, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott är kritisk till torsdagens besked att höstens högskoleprov ställs in.

Beskedet lämnades av Universitets- och högskolerådet: högskoleprovet kan inte genomföras i höst. Myndigheten anser att det skulle innebära en ökad risk för smittspridning av coronaviruset.

Roger Haddad från Västerås var redan skeptisk till att vårens prov ställdes in – torsdagen beslut är han synnerligen kritisk till.

– Det här beslutet står jag inte bakom, säger Roger Haddad.

Bedömningen som Universitets- och högskolerådet gjorde på torsdagen var en rekommendation till regeringen. Den rekommendationen tog regeringen till sig och beslutade om att ställa in höstens högskoleprov.

– Vi har från Liberalerna, i budgetsamarbete med regeringen, förhandlat fram nya platser inom högskola och universitet men även inom yrkeshögskolorna, säger Roger Haddad.

– Det är ett sätt att bredda möjligheten för fler att komma in. Det finns redan tusentals personer som drabbades under våren. Vi menar att det är orimligt att man ska ställa in ytterligare tillfälle att göra högskoleprovet.

Roger Haddad, som själv skrivit högskoleprovet en gång i tiden, berättar att det redan är riggat med avstånd till varandra. Han ser då inte problemet ur avståndsperspektivet.

– När vi har frågat folkhälsomyndigheten i riksdagens utbildningsutskott om man kan genomföra provet så har de inte sagt emot. Det vill säga, de har ingen rekommendation längre att man inte ska skriva provet. Det tycker jag ska vara det vägledande, säger Roger Haddad.

– Vi ska inte behöva ställa in ytterliga provtillfällen. Det får såna konsekvenser. Det skulle blir så många som berövas möjligheten att konkurrera och söka in på den urbilden de vill komma in på när de inte får tillfälle.