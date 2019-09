Högt pris för privatförmedlade familjehem i Hallstahammar – områdeschefen: ”Det är en enorm skillnad”

Anmäl text- och faktafel

VLT har tidigare berättat om hur Västerås stad köpt placeringar i familjehem via privata bolag som i snitt varit nästan dubbelt så dyra som placeringar i familjehem som kommunen själv rekryterat. Samtidigt har kommunen erbjudits familjehem som de tidigare ratat på grund av att de varit olämpliga.

Hallstahammars kommun hade under 2018 totalt 42 placeringar i familjehem. Av dessa var 7 placeringar i familjehem som rekryterats via privata bolag, så kallade konsulentstödda familjehem. Resterande 35 skedde i familjehem som rekryterats av kommunen. För de konsulentstödda familjehemsplaceringarna betalade kommunen under 2018 drygt 4 miljoner kronor, och för egenrekryterade familjehem drygt 9 miljoner kronor. De innebär att en placering via privata bolag i snitt kostade nära 600 000 kronor, mer än dubbelt så dyra, som placeringar i familjehem som kommunen själva rekryterat.

- Det är en enorm skillnad och vi är medvetna om det. Samtidigt använder vi oss av konsulentstödda familjehem främst när det finns ett större behov av vård för den placerade. De konsulentstödda familjehemmen kan ofta ge mer stöd än vad vi på kommunen kan göra, säger Anna Sundin, områdeschef individ- och familjeomsorgen, Hallstahammars kommun.

Hon menar att priserna drevs upp hårt under flyktingvågen när flera konsulentstödda firmor ploppade upp samtidigt som socialtjänsten inte själv hann med att hitta, rekrytera och utreda familjehem. Precis som i fallet med Västerås stad vittnar Anna Sundin om att de privata bolagen erbjuder platser i familjehem som kommunen tidigare tackat nej till och att bolagens vinintresse dessutom kan missgynna barnens behov vid placering.

- Det är verkligen inte bra att dessa bolag erbjuder platser i familjer som vi tidigare tackat nej till. Sen finns det också ett vinstintresse. Det gör att vi erbjuds platser i familjehem, som inte är en optimal matchning utifrån barnets behov, men där bolagen ändå säger att det är en bra matchning för att kunna sälja platser till oss.

Anna Sundin säger att kommunen har jobbat aktivt den senaste tiden för att själv kunna knyta till sig familjer och att man i dagsläget bara har en placering i ett konsulentstött familjehem.

Ingvor Regnemer (S), ordförande socialnämnden, menar att svårigheten att rekrytera personal till den sociala verksamheten har lett till att kommunen saknat en tillräckligt stark organisation för att själv rekrytera familjehem. Vilket i sin tur lett till att kommunen fått betala höga priser för de konsulentstödda familjehemmen. Samtidigt menar hon att när det kommer till barn som ska placeras så måste det gå fort.

- Då är det bara att lösa problemet, lagstiftningen är knivskarp där och det är bara att verkställa.

Oavsett vad det kostar?

- Ibland inkommer såna här fall väldigt fort. Då kan vi inte säga: "Nej där här blir för dyrt". Barn måste få kosta och vi har ett väldigt stort ansvar. Att ta barn i från sina föräldrar är det största ingrepp vi gör. Jag tycker att alla skattemedel ska användas effektivt och i princip inom kommunens egen regi, men ibland finns inga andra alternativ att tillgå.

Borde inte kommunen kunna använda pengarna åt att själv rekrytera familjehem istället?

- Det tror jag inte jag kan ha så mycket synpunkter på. Det finns pengar i branschen och hela landet har det här behovet. Numera har vi bra bemanning och nästan enbart egna familjehem.

I Surahammar hade man under 2018 totalt 14 placeringar i familjehem. Endast en av dessa gjordes i ett konsulentstött familjehem. Kostnaden för den placeringen kostade i snitt ungefär lika mycket som en placering i ett familjehem som kommunen själv rekryterat.

- Vi försöker att alltid rekrytera familjehem själva. Däremot har det inte varit någon aktiv metod som gjort att vi inte har så många konsulentstödda familjehem. Vi jobbar hela tiden med att försöka fånga upp intressanta familjer, säger Karin Dicksson, tillförordnad enhetschef Barn och Ungdom, Surahammars kommun.

Hon tror att anledningen till att Surahammar haft så få placeringar i konsulentstödda familjehem, till en likvärdig kostnad som internrekryterade familjehem, beror på att kommunen inte varit lika utsatt som Västerås och Hallstahammar.

- Västerås har haft en helt annan situation med större tryck. För oss har det varit mer greppbart.