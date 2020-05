Holm: Det är dags att lägga ner skolslöjden – för gott

Jag är inte helt säker, men den här debatten har nog redan avverkats. Om fokus därefter riktades mot hemgjorda bomber, förnedringsvåld, plastpåsar eller Richard Herreys ton på Twitter låter jag vara osagt, men glömdes bort gjorde den.

Dock inte under mina flextimmar! (Fri nöjesredaktörsöversättning av amerikanska termen ”not on my watch!”)

Våra – eller rättare sagt era – barn tillbringar under grundskolan 330 timmar i slöjdsalarna. Det är 330 timmar för många. Jämför det med blott 221 timmar historia, och man trillar nästan av den där sorgset snurrande träslöjdssalspallen.

Efter senaste PISA-undersökningen sa Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, till Expressen att resultatet överlag var ”svagt positivt” jämfört med tidigare katastrofsiffror, samtidigt som den svenska skolan fortfarande måste ”rycka upp sig”.

Så, vad lägger vi vår tid på? Virka. Hyvla. Lära oss stjälkstygn. Lära oss sandpappra.

Kan bara tala för mig själv, men trots mina 165 träslöjdstimmar är jag fortfarande oförmögen att skruva ihop en sketen Ikeamöbel. Senast kom min bror förbi och hjälpte mig (”vänd på den!”) med en av stolarna, men den andra lämnades jag åt mitt öde med (”nu klarar du det här själv!”). I dag har fotstödet lossnat och ryggen vickar fram och tillbaka om man rör sig.

Absolut, det kanske säger mer om min dallrande geléklump till hjärna, men håll med om att en skolkurs i Ikeamontering hade varit mer givande för majoriteten av svenska befolkningen än träslöjd.

Och, handen på hjärtat, när var senaste gången du tog fram figursågen och sågade dig ett jävla pussel?

Och, tummen mitt i handen, när var senaste gången du kände ett behov av fula smörknivar som inte funkar?

Och, huvudet i ögonduschen, när var senaste gången du kände att din portfölj hade gjort sig mycket bättre i trä?

I tidskriften Läraren (oktober, 2011) går följande att läsa:

”Säga vad man vill om svensk skola och vår, som det påstås, konstant sjunkande plats i kunskapshierarkin. När det gäller ett ämne är vi i alla fall en spjutspetsnation. Tillsammans med våra finska grannar är vi tveklöst världsledande – i slöjd.”

Herretegnell. Är det verkligen någonting att vara stolt över?

Det är lite som att leda skytteligan i korplaget eller vara bäst i matlagningskursen på att hacka mjöl.

Med tanke på att vi är så långt ifrån önskvärda skolresultat, vad sägs om att svälja den där svenska självgodheten och omprioritera en smula? Bara för att vi är världsledande i skolslöjd, och lärt ut det sedan 1878, betyder inte det att vi måste upprätthålla denna livslögn. Lägg mer tid på läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och varför inte historia, som ger en djupare insikt om vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Visst. Jag förstår att ens slöjdkunskaper kan komma till användning senare i livet (även om jag bestämt tror att de måste underhållas kontinuerligt för att göra någon nytta), och kanske kan de förbättra någons (inte mitt) logiska tänkande – men proportionerna saknar just all logik. Slöjd kan inte vara viktigare än historia.

Därför riktar jag mig nu till alla skolelever där ute, ty det är er framtid som står på spel: Upp på barrikaderna! (Ja, sen alltså.)

Damma av era mor- och farföräldrars (ja, sen alltså) gamla plakat från den svunna tid då folk faktiskt brydde sig om saker, måla över hammaren och skäran och skriv något i stil med:

Slopa skolslöjden snarast!

Sista sågspånet ska singla.