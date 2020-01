Holm: Jag vaknade upp bredvid mitt ex – och satan vad det kliade i stjärten

Sensommar 2014, ett hostelrum i Barcelona.

Jag gör den för vita medelklassungdomar obligatoriska tågluffen. Första månaden med en vän, andra månaden ensam.

Ända sedan Amsterdam har det kliat något alldeles infernaliskt i stussen. I två veckors tid. Varför blir det inte bättre?

Jag ligger i tvåvåningssängen omgärdad av illaluktande backpackers och filosoferar.

Heter det springmask för att det kliar i springan eller för att masken helt enkelt springer omkring där inne? Uppgivet ringer jag en vända samtal till närstående. Min äldste bror har ofta hjälpt mig ur trångmål, och så ska bli fallet även denna gång.

"Men har du tvättat dig på något konstigt sätt?"

"Nej, eller alltså jag har väl så att säga använt mitt schampo till alla kroppsdelar."

"Vilket schampo?"

"Head and shoulders."

"Mjällschampo?"

"Aa."

Nu börjar min käre bror panikskratta så högt att jag måste hålla telefonen en bit ifrån örat.

Någonstans i samklang med hans mest åsneliknande inandning inser även jag vad som gått snett.

Du får inte stoppa mjällschampo i stjärten, William, du får inte stoppa mjällschampo i stjärten sisådär.

Nåväl.

Med ett kliande anus och en stegrande körtelfeber (en diagnos jag inte ska få förrän två veckor senare i Lissabon) lägger jag mig ner i sängen och söker distraktion med Dostojevskijs "Anteckningar från källarhålet". Det är inte svårt att identifiera sig med protagonistens hat mot omvärlden. Men, nu vet jag åtminstone hur ett av mina missöden ska avhjälpas.

Efterföljande morgon sipprar Barcelonasolen in genom fönstret. Värmen och febern gör mig vimmelkantig och jag måste dricka vatten. Vrider huvudet lätt åt vänster för att plocka upp flaskan.

Kan det vara? Nej, det är omöjligt.

Men det ser ju ut som?

Vad i hela Henke Larssons Spanienäventyr är det mina ögon skådar?

Två meter ifrån mig ligger min ex-flickvän. Hon som jag hade ett inte helt okomplicerat uppbrott från bara någon månad tidigare. Hon som jag egentligen skulle ha åkt på denna resa med. Hon som gissningsvis hade avrått mig från att använda mjällschampo som tvål och rått mig att uppsöka läkare för min körtelfeber.

Av alla tusentals hostel i alla tusentals städer, har vi hamnat i just detta rum just denna dag. Hon måste ha anlänt i nattens mörker.

Och ligger nu där alldeles fridfull och vacker, och sover, som ett monument över min dumhet.

Med skyhög puls plockar jag försiktigt ihop mina kläder och smyger ut ur rummet i bara kalsonger. Möter givetvis receptionisten, föremål för min blixtförälskelse sedan incheckningen, som på fläckfri hostel-engelska frågar om jag vill följa med hennes arbetslag på en öl senare under kvällen (hon ser kanske på min härjade blick att jag behöver en vän).

Det enda som kommer ur min mun, till skillnad från näsborrarna där det forsar, är: "Sorry, there is just so much phlem (slem, snor)."

Hennes äcklade min dödar samtalet. Men vem bryr sig, min stolthet är ändå bortom räddning för längesen. Jag stapplar ned för trapporna och ut i den lilla parken utanför hostelet.

Fipplar upp mobilen och skriver till mitt ex att den sjukaste slumpen inträffat och att jag vid första bästa tillfälle kommer byta hostel så att hon får vara i fred.

Vid det här laget undrar säkert du, kära läsare, hur den här krönikan ska sluta. Kommer det en tänkvärd tvist där skribenten talar sig varm om tvåsamhet? Blir sensmoralen att vi ändå har det rätt bra i Sverige, och kanske inte alltid måste drömma oss bort till varma länder i tid och otid? Kommer en uppmaning om att tacka ja till livet, receptionister och alla roliga förfrågningar under vår korta tid på jorden?

Nej.

Däremot ett husmorstips som undertecknad är noggrann med att tillämpa än i dag: Tvätta aldrig, och jag menar aldrig, stjärten med mjällschampo.