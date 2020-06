Holm: Mupparna håller presskonferens – kommentera gärna utan att ha läst den här texten

Hur kan man kommentera en artikel utan att ha läst den? Förstahandskällorna är av förståeliga skäl inte på plats och kan försvara sig, men någon samhällsvetare kanske sitter inne på svaret.

Jag pratar givetvis om det midsommarregn som är VLT:s kommentarsfält på Facebook.

Det dröjer inte många minuter efter att vi publicerat en artikel innan en mupparnas presskonferens tillkallats.

”Skandal! Är det nån som vet vad som står i artikeln?”

”Nu har inte jag läst artikeln, men ...”

Nej. Precis. Du har inte läst artikeln. Och därmed avsagt dig rätten att kommentera den. För det kan ju stå vad som helst i den.

Rubriker är svåra. De ska på en gång locka till läsning och vara tydliga. Men det spelar faktiskt ingen roll hur skicklig rubrikmakaren är – ingen kan sammanfatta varje nyans av en text i en mening.

Om jag fått en kräfta varje gång en Facebookkommentar slagit helt fel eftersom personen i fråga inte läst artikeln skulle jag ha en gedigen kräftodling vid det här laget. Men jag har inte fått några kräftor. Bara blivit högröd i ansiktet och känt samtiden krypa baklänges.

(Den uppmärksamme har kanske märkt vid det här laget att vi kör midsommarreferenser i dag.)

”Jag skulle aldrig betala för plus, men jag tycker att ...”

Nej, du kan inte betala för plus, vars månadsabonnemang är billigare än den där bibban Foot of Africa du klämmer i dig varje helg. Men du är uppenbarligen så intresserad av ämnena att du måste kommentera var och varannan artikel. Gud förbjude om du faktiskt skulle skaffa dig lite kunskap i ämnet, genom att läsa artikeln, istället för att sitta och spekulera utifrån dina värderingar och övertygelser som etablerades under någon snaps-debatt i gymnasieåldern och aldrig utmanats eller omvärderats sedan dess.

På tal om blöta hemmafester ledde en polsk nubbevisas toner mig till en sådan i helgen. Där stötte jag på ovan nämnda fasansfulla karaktär.

– Alla tidningar styrs helt av deras annonsörer och vilken politisk åskådning de har.

– Haha, vad grundar du det på?

– Jag läser faktiskt samhällsvetenskap på MDH.

– Jaha! Men varför sa du inte det från början!? Alla vet ju att studenter är allvetande gudar med inblick i alla världens verksamheter.

(Om jag är ironisk i mitt skrivande kan du föreställa dig hur sarkasmerna fullkomligt flödar på blöta efterfester.)

– Jag tycker inte om din ton.

– Förlåt, det var inte meningen. Själv tycker jag inte om när man uttalar åsikter som sanningar utan att ha någon som helst kunskap i frågan. Det finns massor av exempel på företag som annonserat i VLT som vi skrivit "negativt" – helt enkelt objektivt – om. Precis som vi skriver objektivt om allt i vår nyhetsrapportering. Efter tio år på VLT har jag absolut ingen aning om vad mina kollegor röstar på. Sen har vi en liberal ledarsida, men den har givetvis ingenting med vår nyhetsrapportering att göra.

– Sen tycker jag att det är helt sjukt att ni tar betalt för nyheter. Vilka köper ens det?

– Drygt 22 000 personer.

– Nu tycker jag att det blev dålig stämning. Vi pratar om något annat.

– Visst, ses i mina krönikor ...

– Va?

– Inget.

Att argumentera varför vi måste ta betalt för nyheter är som att argumentera varför restauranger måste ta betalt för sin mat.

Och jag inser att det här är en onödig krönika. Ni trogna, samhällsintresserade och debattglada läsare känner ju redan till allt det här och har de facto blivit våra främsta försvarare i kommentarsfälten.

Det är värre med självsäkra studerande samhällsvetare, lika logiska som vår dans kring den tyska fallossymbolen.

***

Till sist. Nu har jag inte ens nämnt de rasistiska, kvinnoförnedrande och pressetiska övertramp som stundtals begås. Sådana kommentarer modererar vi bort. Men, för att citera vår chefredaktör Daniel Nordström från avstämningen inför denna krönika:

”Just de kommentarer du tar upp i denna krönika går ju inte över den pressetiska gränsen. De är enbart korkade – och att göra sig korkad är tillåtet i våra kommentarsfält.”