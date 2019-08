Hon blir nytt kommunalråd för C i Västerås

Anmäl text- och faktafel

Karin Westlund (C) är från Romfartuna och sitter förutom som kommunalråd även som ordförande i Skultuna kommundelsnämnd. Hon kliver nu av posten som kommunalråd för att doktorera, hon sitter dock kvar som ordförande i kommundelsnämnden samt som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i byggnadsnämnden.

”Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik tid och jag ser detta som en halvhalt i mitt politiska engagemang. Men när jag nu får chansen att doktorera inom mitt intresseområde optimering och statistik inom svenskt skogsbruk, kan jag inte tacka nej”, säger Karin Westlund i pressmeddelandet.

Monica Stolpe-Nordin (C) från Dingtuna efterträder kommunalrådet, med start i september. I dag är hon bland annat vice ordförande i miljö- och konsumentnämnden och ledamot i fastighetsnämnden. Hon kommer enligt pressmeddelandet att ta över ordförandeskapet i byggnadsnämnden från Lars Kallsäby (C) under hösten, hon kliver då av fastighetsnämnden.

”Det ska bli oerhört spännande och jag ser verkligen fram emot att kunna jobba med att fortsätta utveckla hela Västerås”, säger hon i pressmeddelandet.

På medlemsmötet presenterades även den nya politiska sekreteraren Victoria Barrsäter, som tar över efter Magnus Nystedt.