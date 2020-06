Hon fick ett torg att dansa i mörkaste ottan – och hela landet log och dansade med

Anmäl text- och faktafel

Hon minns fortfarande känslan när hon efter några dagars dansande de mörka morgnarna tittade ut över torget och insåg att nu var de inte tolv personer längre, som den första morgonen:

– Det kändes underbart. Halva torget var fyllt med dansande "tanter" i olika åldrar och kön, ler hon.

Pia jobbar till vardags som speciallärare på Kopparlundsgymnasiet. Men privat brinner hon bland annat för dans. Musikhjälpen har, ända sedan starten, legat henne nära hjärtat.

– Vi har känt starkt för evenemanget hela familjen. TV:n har stått på under hela veckan som Musikhjälpen sänts.

Och när hon fick beskedet om att Västerås utsetts till den stad som skulle få evenemanget tänkte hon till:

– Jag ville att det skulle hända något kul. Och jag brinner för att dansa. Jag tänkte att om vi dansar på morgnarna så krockar det säkert inte med så mycket annat. Kvällarna är mer ungdomarnas tid.

Pia Ax Forslund berättar att hon gjorde sin egen definition av ordet tant. Den är oberoende av kön och ålder, alla skulle vara välkomna.

– Men det är en person som bryr sig om andra.

Första morgonen var de tolv tappra personer som skakade loss klockan 07.00 på morgonen. Sedan gick djungeltrumman, bland annat via Facebook. På fredagen var där 150 personer.

– Det växte så snabbt. Det var fantastiskt. Vi alla upplevde så mycket glädje, det är nästan så att man blev lite "hög" av det hela.

Tanter som dansars digitala insamlingsbössa fylldes med 225 000 kronor som gick till Musikhjälpens tema för året: "Sex är inte ett vapen".

Pengarna kom från hela landet och det var många som skrev i sociala medier att de uppskattade att se tanterna i tv-rutan på morgnarna.

Kunde ni påverka vilken musik ni skulle dansa till?

– Nja, vi försökte men det gick inte riktigt, fast ju mer folk som dansade med oss desto mer dansant musik blev det, som Abba:s Dancing queen. Programledarna gillade oss, det märkte vi, och vi fick till och med komma in i buren, säger Pia Ax Forslund.

En trevlig konsekvens av att så många "tanter" kom ner till torget var att flera vänskapsband knöts.

– En del av de som inte skulle gå vidare till jobbet gick och fikade tillsammans efter dansen. Folk som aldrig förut pratat med varandra blev vänner.

Pia Ax Forslund hoppas att evenemanget Tanter som dansar får leva kvar i nästa stad, som får Musikhjälpen.

– Då kan vi göra en utflykt dit för att dansa.

Men det allra bästa var att dansen engagerade så många runt om landet.

– Folk hörde av sig och berättade att de stod hemma i soffan och dansade med oss. Vi betydde något för så många, trots att ämnet för insamlingen är tungt så fanns så mycket glädje, säger Pia Ax Forslund.

