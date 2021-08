Hon nobbade BK30 – nu ser klubben ut att gå tomhänta: ”Fick nej från dem idag”

Anmäl text- och faktafel

Sedan förstemålvakten Ella Wilson lämnade BK30 för spel i collage tidigare i somras har klubben haft en jakt på att kunna hitta någon ersättare.

Men inför sista möjliga övergångsdagen som var under onsdagen, så ser klubben nu att gå tomhänta i målvaktsjakten. Detta efter att klubben återigen fått nobben av en möjlig ersättare.

– Tyvärr så kommer vi att få det svårt att få tag på något. Det är ingen som vill släppa sina målvakter. Jag hade en tredjemålvakt (tredjemålvakt i Hammarby) på gång vid namn Jonna Andersson som har varit hos oss tidigare, men hon ville inte flytta, säger Gustavsson.

Du tror inte att ni hinner få in något i sista minuten heller?

– Det tror jag inte, det är väl om någon av de agenter som jag har ute skulle hitta något. Men det börjar bli ont om tid nu. Jag har skrivit till vår tränare Marcus och de runt klubben att vi får peppa och stötta Amanda (Amanda Aldén) i detta. Hon har gjort det bra hittills och det är inte säkert att hon kommer att göra det sämre sedan heller nu när hon får chansen.

Har det berott på att spelarmarknaden är tunn?

– Jag har pratat med KIF Örebro, Eskilstuna United samt Hammarby och Djurgården och där vi också har haft agenter som har jagat åt oss. Men ska vi ha en målvakt så ska det vara någon rutinerad, vi vill inte ta in någon yngre målvakt och lägga pengar på när vi redan har en egen talang. Då vill vi hellre satsa på vår egen målvakt Amanda Aldén som är duktig.

Har det handlat om ekonomiska detaljer som inte har gjort det möjligt att lösa något?

– Det ekonomiska har inte varit något problem. Jag har ju bland annat pratat med Eskilstuna som har tre riktigt bra målvakter men som inte vill släppa någon av dem. Jag fick nej från dem idag när jag försökte skriva över en av dem idag.

Klubben får alltså förlita sig på den 16-årige målvakten Amanda Aldén som flyttades upp till A-laget inför säsongen från klubbens juniorled. Men trots det känner Gustavsson ingen oro för Aldéns brist på rutin.

– Jag tror att en sådan målvakt, som har varit med i träning hos oss och som har varit andramålvakt bakom Ella Wilson, när den får chansen att bli förstamålvakt så stiger de upp ett steg själva. Vi tror på henne och har ju inte förlorat någon match som Amanda har stått.

– Vi har naturligtvis varit ute efter en rutinerad målvakt då målet är att vi ska kunna ta oss uppåt under nästa säsong. Så jakten på en ny målvakt fortsätter ju även om tidsfristen för den här säsongen går ut nu. Men vi tittar ju på att ta in en målvakt som kan vara med direkt under nästa år.

Onsdagen är alltså sista dygnet där klubben kan värva in spelare från något annat lag innan fönstret stänger. En sista möjlighet är att försöka hitta en spelare på ett amatörkontrakt.

– Amatörer kan vi ju ta fram till och med sista augusti. Men det är inte så lätt att kunna hitta en amatör som är tillräckligt bra.

Klubben har tidigare under sommaren värvat in Nicole Odelberg Modin samt Hanna Gunnarsson. För klubben har det därför inte varit aktuellt att förstärka på de andra positionsdelarna inom laget. Även om man var nära att få en spelare få en spelare från elitettan på kroken.

– Nej, jag tycker att vi har det bra nu när vi har Nicole Odelberg Modin och Hanna Gunnarsson. Truppen får ju inte bli alltför stor heller, då kan det bli att många blir undanpetade vilket kanske inte är så kul. Vi har aldrig inför detta fönstret tänkt att ta in mer än två utespelare och en målvakt. Jag hade en annan spelare på kroken från elitettan men som jag inte kan avslöja vid namn. Men hon tyckte att det skulle ha blivit lite för tajt. Men till nästa säsong ska vi diskutera och det är en riktigt bra spelare.

Och redan nu har också truppbygget inför nästa säsong också påbörjats i allra högsta grad.

– Vi har ju redan börjat titta inför nästa säsong med vad som vi behöver ha. Vi kommer att ha möte med sportkommittén här under nästa vecka. Sedan kommer vi också att ha möte med våra tränare och se över vår trupp. Sedan vill vi börja förlänga med spelare inför den kommande säsongen här i september.