Hon överlevde förintelsen och startade sitt nya liv i Västerås

Vi träffas i biskopsgården mitt emot kyrkan. Zsuzsanna Reisch och Kate Wacz, som också är överlevande, tar det lugnt en stund innan utställningen börjar. Biskop Mikael Mogren har bjudit på lunch och nu är det kaffe. Runt bordet berättar de båda kvinnorna vad de varit med om och hur det känns den här dagen.

- Vi är väldigt tacksamma för att kyrkan ville visa utställningen. Nu är det sista tiden för oss alla, säger Kate Wacz.

Hon är född 1932 i Budepest. Föräldrarna hade ett stort företag. 1940 blev fadern inkallad till "Arbeitsdienst", vilket innebar ett slavarbete. Förnedrande, inte minst med tanke på att han varit officer i första världskriget och fått flera utmärkelser.

- Min far fick hjärtinfarkt och dog samma år, berättar Kate Wacz.

När Tyskland invaderade Ungern i mars 1944 och blev judelagarna hårdare och tuffare.

- Vi hade tur och kom inte till något läger. Istället hade vi den stora lyckan att få skyddspass av Raoul Wallenberg.

Det gjorde att Kate Wacz små småningom kom till Sverige. Här har hon i många år arbetat för att sprida kunskap om Wallenberg. Passen räddade henne och familjen från att deporteras till Auschwitz.

Dramatiken i hennes historia finns att ta del av i utställningen Fading stories som visas i domkyrkan till 24 februari.

Zsuzsanna Reisch är glad att vandringsutställningen startar i Västerås.

- Det känns väldigt starkt att vara här, Västerås är min födelsestad i Sverige.

Bakom det ligger en romantisk historia, mitt i det mörka.

Pojkvännen Frigyes Reisch hade alltså tappat bort Zsuzsanna i röran kring flykten. Han kom till Västerås och fick jobb på Asea. En dag fick han veta att hon levde och fanns i Zürich. De började brevväxla, han reste ner och båda insåg att de inte kunde leva utan varandra.

Innan Zsuzsanna lämnade föräldrar och syskon talade hon med präster, rabbiner och bekanta och alla sade samma sak - följ ditt hjärta.

Det gjorde hon och snart bodde hon i en studentlya i Sjöhagen. Första barnet kom 1958, Asea ordnade en etta med kök och badrum på Humlegatan.

- Det var himmelriket, säger hon med ett stort skratt.

Några år senare ville hon utbilda sig till apotekare, i Stockholm. Mannen fick nytt jobb där och där bor de ännu kvar.

När Zsuzsanna deltog i en utställning om förintelsen, på Historiska museet fick hon kontakt med fotografen Sanna Sjöswärd. Så kom hon med i den aktuella fotoutställningen.

- Jag satt inte i läger med vi gömde oss i Budapest med falska papper och jag bodde på ett fruktansvärt barnhem.

Pappan blev deporterad till Ryssland. Han kom tillbaka och fixade papperen, familjen tvingades ljuga i flera år, de spelade kristna.

- Vi gömde oss i källaren vid bombanfall och var hela tiden rädda att bli upptäckta.

Efter kriget stannade familjen kvar.

- Vi började leva mer normalt. Men 1949 tog kommunister över makten och min pappa förlorade allt han byggt upp.

När den ungerska revolten kom 1959 sköts det skott in i lägenheten igen och familjen fick gömma sig i källaren. Nu räcker det, tyckte pappan, som förlorat allt flera gånger om och även upplevt första världskriget. Nu lämnar vi Ungern, sade han.

Under svåra förhållanden flydde familjen 1956, hamnade i Wien och därefter i Zürich.

Kaffestunden är slut och biskopen eskorterar de två damerna över till domkyrkan, där deras porträtt och berättelser finns på stora fototavlor. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) inviger utställningen, mycket folk har samlats, Kate Wacz och Zsuzsanna Reisch går långsamt bland bilderna.

- Det känns väldigt fint, det har varit roligt att få vara med och berätta lite om hur man kände sig. Men det är alltid....

Orden tar slut för Kate Wacz men mer behöver hon egentligen inte säga.

Jag bodde här i två år och fick mitt första barn på centrallasarettet. Jag arbetade på apoteket Hjorten.

