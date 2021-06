Hon vill stärka VIK:s damer: "Det saknas i svensk damhockey"

Evelina Husar är ny assisterande tränare i VIK:s damlag. Men så sent som förra säsongen spelade hon två matcher för klubben. Med andra ord har hon rätt bra koll på vilka utmaningar hon har framför sig, men även vad hon kan bidra med i tränarrollen.

– Det jag tänker att jag bidrar med är hockeykunskapen. Det jag tänker saknas lite i svensk damhockey överlag är det taktiska. Att man har ett spelsätt där man säger "så här spelar vi, spelarna vet om det och alla kan det" för att kunna luta sig mot det.

Mer specifikt väljer hon att nämna de tekniska delarna av spelet som något hon vill arbeta extra med.

– Nu är vi tre tränare och vi har mer tid, mer möjligheter att dela upp oss med olika uppgifter. Då hoppas jag att jag kan hjälpa spelarna mycket en och en med både med det taktiska och det individuella i tekniken.

Evelina beskriver själv att hon länge funderat på att kliva in på just tränarspåret under åren som aktiv spelare. När jobbet ihop med VIK kom på tal tvekade hon inte om att ta sig an utmaningen.

– Jag har velat vara med som tränare tidigare så det var inte så mycket att fundera över egentligen. Jag tycker om att vara tränare. Jag tränar mindre tjejer i hockeyskolan också men jag känner väl att jag kan vara till lite mer hjälp här där det är lite mer hockey. Jag behövde inte fundera.

Hon förklarar att det finns ett signalvärde i att ha kvinnliga tränare i klubben ihop med flick- och damspelarna.

– Precis. Det har ju blivit mycket vanligare att ha kvinnliga tränare nu, både i division 1 och i SDHL. Precis som att det finns ett damlag i en förening att se upp till tror jag att det måste finnas tränare att se upp till som tjejer, att vi också kan, säger Husar och fortsätter:

– Att få visa att damhockeyn växer. Många tidigare spelare är tränare högre upp nu och många av dem spelade jag med tidigare. De kommer också från en bakgrund där de spelade med pojkar som barn när det inte fanns flicklag i så många föreningar.

Så var även fallet för Evelina Husar själv.

Hon började spela hockey hemma i Eskilstuna Linden med pojkar innan hon som 12-åring började spela med VIK:s damer istället.

– I Eskilstuna var det jag och en tjej till i hela föreningen som spelade. Sen spelade jag i VIK ett par år innan gymnasiet när jag flyttade för att spela i Örebro. Då var division 1 den högsta divisionen.

Efter några år i Örebros damlag flyttade hon 2006 till USA och för att spela hockey och studera på Quinnipac University i delstaten Connecticut. Efter fyra år där, varav två var som assisterande lagkapten, gick flyttlasset hem till Sverige igen. Då representerade Husar SDHL-klubben Linköping i ett par säsonger.

Dock var det efter flytten hem till Sverige inte självklart att hon skulle fortsätta med hockeyn. I alla fall inte som spelare.

– Jag hade tänkt sluta. Jag spelade ändå några juniorlandskamper och var med på några läger så mitt mål blev att få spela ett OS. Men jag spelade i USA och gick den vägen istället och det är jag glad för. Det var bra hockey och en bra upplevelse för mig.

Men hon fortsatte spela, om än inte i SDHL. Istället blev det i division 1 i moderklubben Eskilstuna Linden.

– Då kom sammanslagningen med VIK. Sen spelade vi ihop med Södertälje också och då kvalade vi för att ta klivet upp i högsta serien. Efter det blev det spel med VIK igen.

För efter några år utan ishockey avslutade hon karriären med två säsonger i Västerås. Dock slutade de i moll i och med den rådande pandemin. Förra säsongen spelade Gulsvarts damlag nämligen bara fem matcher. I två av dem var Husar med själv.

Det faktum att hon spelat med de spelare hon nu ska träna kan vara både en fördel och en nackdel.

– Jag hoppas främst att jag kan relatera till dem. Nu har jag precis spelat och jag känner spelarna bra, jag har spelat med dem själv och det hoppas jag kunna nyttja till deras fördel. Att jag vet hur jag lättast hjälper olika spelare för alla fungerar inte på samma sätt.

Lägg därtill att hon har en hel del egna erfarenheter att dela med sig av. Inte minst från sina 13 säsonger i division 1, två i SDHL och fyra i collegeligan NCAA.

För det är långt ifrån en överdrift om man säger att VIK kommer att ha en tränare som vet hur det är att vara i spelarnas skridskor kommande säsong. Dels vet hon om hur spelarna har det på isen men även hur deras förutsättningar faktiskt ser ut vid sidan av den.

– Jag vet hur det är att spela division 1-hockey, jag vet att spelarna kommer direkt från plugg eller från jobb. Det är mycket annat. Att jag själv varit där de är hoppas jag gör att jag lättare kan relatera till dem.

Nu vill hon också vara en del av att VIK:s damsektion kan utvecklas ytterligare. Hon har ju på nära håll sett hur den sett ut tidigare.

– Jag tycker ändå att VIK alltid haft en hög standard för sitt damlag. Vi fick klubbor och byxor när jag började här och jag vet inte hur många damlag som hade det för 20 år sedan. Man måste vara konsekvent för att ta kliv uppåt. Förhoppningsvis är det vad som ändras nu och jag hoppas att saker bara blir bättre från och med nu.

För i och med de resursmässiga satsningar som görs i VIK just nu finns förhoppningar på att stärka och lyfta damverksamheten.

En del i det är att göra klubbens damlag attraktivt för unga tjejer i närområdet, inte minst i Västerås. Det innefattar bland annat att ha ett hockeygymnasium med stark lokal förankring.

– Det är inte på grund av hockeyn man flyttar alla gånger. Det är för att man får ett jobb, för att man pluggar eller så. Många tjejer byter klubb för första gången i gymnasiet. Det är en viktig del i framtiden, att det finns ett hockeygymnasium för tjejerna från Fagersta, Köping och Arboga så att de vill komma till Västerås. Detta för att bli bättre här istället för att de väljer Linköping, Örnsköldsvik eller något annat hockeygymnasium.

Men hon belyser även att VIK:s damer idag har en god återväxt i och med de spelare som tar sig upp i damlaget. Även om det alltid finns en strävan efter att utvecklas, på samtliga plan.

– Man vill ha en bredare grund såklart, men det kommer alltid upp tjejer till VIK:s damlag. De juniorer som var med under förra säsongen och som är med nu ska bli väldigt spännande att se i damlaget och kan ta en permanent plats där. Det är ett gott betyg för VIK. Det finns lag som inte ens kan plocka upp någon, de har liksom sina skikt av tjejer men de här spelarna kommer aldrig fram, avslutar Husar.