Hovrätten ändrar straffet för man som drev dopningsmedelsfabrik i Sala

Anmäl text- och faktafel

33-åringen greps tillsammans med en kvinna i 25-årsåldern i slutet av augusti förra året när Salapolisen gjorde en husrannsakan i en lägenhet som paret hyrde i andra hand på Jakobsbergsområdet i Sala. Vid tillslaget påträffades enorma mängder med dopningsmedel och när åtal väcktes i den delen var mannen misstänkt för att ha innehaft nästan två miljoner doser med dopningsmedel på fem milligram vardera för överlåtelse under tiden 1 maj till 28 augusti 2018. Dopningsmedlet, som mannen olagligt smugglat in från Belgien, hämtades ut i paketform vid olika butiker i bland annat Enköping och Västerås. Därefter förvarades dopningspreparaten i Salalägenheten samt i en lägenhet i Västerås. I ett fall anlände en försändelse till helt fel person och mottagaren, en kvinna, kontaktade då Enköpingspolisen eftersom hon misstänkte att paketet innehöll någon form av narkotiskt preparat. När en förundersökning inleddes visade det sig att 33-åringen även fångats på film när han under falsk identitet hämtat ut olagliga försändelser från en butik i Enköping.

I februari i år dömdes 33-åringen till sex års fängelse för upprepade fall av grovt dopningsbrott och grov smuggling. Mannen överklagade dock domen till Svea hovrätt. Den dömde ansåg att han borde få strafflindring och frikännas från ansvar för grov smuggling den 29 augusti 2018 och under tiden den 2 augusti till 6 september 2018. Överklagandet gällde däremot inte att tingsrätten ansett honom skyldig till dopningsbrott den 29 mars 2014, och grovt dopningsbrott under tiden den l april-25 september 2013 samt l maj-28 augusti 2018.

Nu har hovrätten avgjort målet. Hovrätten konstaterar att 33-åringen, som hävdat att en annan person beställt och betalat för dopningsmedlen, befattat sig med drygt fyra miljoner doser dopningsmedel inom olika verksamheter under åren 2013-2018. Hovrätten anser liksom tingsrätten att mannen är skyldig till grovt dopningsbrott och grov smuggling men tar hänsyn till den långa tid som gått från det brotten begicks till domen föll. Fängelsestraffet sänks därför från sex år till fem år och sex månader.