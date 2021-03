Hundnosen kan bli nya vapnet mot pandemin – här tränas Sveriges första covid-hundar

Anmäl text- och faktafel

Michael Hedman, som började sin militära bana på F1 i Västerås och som arbetat med hundar i Försvarsmakten i 20 år, är en av dem som leder träningen av hundar i en studie som precis startat.

Målet för studien är bland annat att ta fram en modell för att utbilda Sveriges första covid-19–hundar.

– Det finns ett stort behov av tester som snabbt kan visa om en person har covid-19. Det ska bli mycket spännande att följa träningen av hundarna och se om de blir tillräckligt duktiga på att skilja ut positiva från negativa prover, säger forskningsledaren Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

För att få fram dofter att träna hundarna med och även för att utvärdera hur hög träffsäkerhet hundarna kan ha kommer det att samlas in prover från personer som gör PCR-prover i Uppsala län. Detta genom att personerna som lämnar prover även får dra en kompress över nacken. Detta leder till att man får prover från både friska och sjuka som sedan kan användas i träningen av hundarna.

Sedan lägger man kompresser i ett provrör som sedan fästs i en urvalsbana med sex trattar. När hunden hittar doften av Covid-19 markerar den fyndet genom att frysa med nosen vid kompressen eller så kan den sätta sig och stirra på densamma.

Det senare sättet är hur Skye visar Michael Hedman att hon hittat den doft hon utbildats för att hitta.

När hon visat rätt får hon en belöning av husse och på det viset lär hon sig att hitta rätt doft, i det här fallet från en person som infekterats av covid-19.

När VLT är på plats vid hundhallen utanför Vittinge är den inte positiva prov för covid 19 som Skye markerar utan standarddoften röd Kong. Ett material som används i hundleksaker.

Michael Hedman, som tillsammans med Johanna Strand, ska leda träningen av hundarna har varit i kontakt med kollegor i Finland och Frankrike om hur man arbetar med hundar där.

– I Finland har man en hund som kallas för facit. Den hunden hittar över 95 procent av de prover som är infekterade, säger han och fortsätter:

– Även i Frankrike har de hundar med liknande resultat.

Hundar av flera olika raser. Bland annat schäfer, malinois (Belgisk vallhund) och labrador.

När hundarna tränats klart kommer forskarna att testa vilken förmåga hundarna har att hitta rätt doft. Då kommer hundens förare inte på förhand veta om det finns ett positivt prov och inte heller vid vilken av de sex trattarna det finns.

– Beroende på resultaten så kan hundarna som genomgått utbildningen sedan användas i samhället för att detektera covid-19 hos personer på exempelvis tågstationer, flygplatser, andra platser med hög persontäthet och inom vården. Att låta hundar göra en första screening kan bli en effektiv och snabb metod där man exempelvis sparar mycket tid och resurser på att inte PCR-testa alla, utan endast de personer vars doftprov hunden markerat, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig på provtagningsenheten i Region Uppsala i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Hundarna skulle även kunna användas för att upptäcka infekterade personer vid stora publika evenemang och större arbetsplatser enligt Micael Hedman. Detta för att minska risken för smittspridning.

– Även på till exempel flygplatser för att kunna upptäcka smittade. Säger hundarna att du är positiv får du göra ett PCR-prov och sedan hamnar den personen, om jag förstått det rätt, i karantän fram till svaret på det provet kommer.

Enligt Michael Hedman har man med hjälp av hundar i andra länder kunnat hitta infekterade personen flera dygn innan ett PCR-prov visar positivt resultat.

– Vi hoppas via studien kunna bygga en modell för hur man ska kunna utbilda hundarna i framtiden vid. Det är den största anledningen till varför jag gick in i detta projekt, för då kan vi om det kommer en ny pandemi utbilda 500 hundar på en gång som kan stå utanför sjukhusen och äldreboenden för att stoppa smittan innan den kommer in.

När det gäller risk för hundarna att smittas av de positiva proven bedöms den som liten av forskarna. Detta efter vad man sett i tidigare studier.

Fler bilder nedan: