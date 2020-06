Identitetspolitisk kortslutning - Harper Lees klassiker kastar fortfarande ljus över Söderns skugga

Det tog hela 55 år innan Harper Lees andra roman gavs ut efter hennes stora genomslag med debuten ”Att döda en härmtrast” (1960). Förväntningarna inför ”Ställ ut en väktare” (2015) var stora förstås, men romanen var också omgärdad av kontroverser. Den visade sig vara en förlaga eller ett första utkast till ”Att döda en härmtrast”, skriven några år tidigare, men utspelar sig samtidigt lång efter debutromanen. Oro väcktes när ”Ställt ut en väktare” tydde på att den närmast ihjälkramade Lee, som skrev rätt roman mitt i medborgarrättsrörelsens storhetstid, faktiskt verkade vara en mycket mer traditionell vit sydstatskvinna än de flesta räknat med, inte alls den progressiva outsider hon alltid betraktats som. Plötsligt stod det klart att Lee var en författare, inte någon aktivist.

Dess titel är hämtad från Gamla testamentets Jesaja 21:6: ”Så sade Herren till mig: Ställ ut en vaktpost, som skall kungöra vad han ser”. I romanen är väktaren Atticus Finch, advokat och moralisk kompass i den lilla sömniga sydstatshålan Maycomb (baserad på Lees hemstad Monroeville), men också huvudpersonen Jean Louise ”Scout” Finchs far och stora förebild.

Vi förs tillbaka till mitten av 1950-talet och får följa hur den 26-åriga Jean Lousie lämnar New York för att göra sitt årliga besök i hemstaden. Den är uppkallad efter en överste som här besegrade och fördrev de sista creekindianerna från området och dess invånare sprungna ur en handfull anglosaxiska släkter som i generationer korsat varandra till ourskiljbarhet.

Livet i storstaden präglas av individualism och mångfald, men även av ängsliga åsiktstrender och oerhörd ensamhet. I småstaden vet alla sin plats och alla har koll på alla, men dess invånare vilar också tryggt i traditionens och enhetskulturens gemenskap. Hon sörjer det som håller på att gå förlorat i Maycomb. Genom Franklin D. Roosevelts New Deal har de charmigt dammiga gatorna asfalterats och fått namn och de vackra enkla vita husen målas nu om i alla möjliga gräsliga färger och pryds med neon- och reklamskyltar av de män som återvänt från kriget och försöker skapa en ny tillvaro i det gamla. De traditionella hantverks- och lantbrukararbetena försvinner när de unga männen nu till skillnad från sina fäder och förfäder försörjer sina familjer som industriarbetare.

Samtidigt blir Jean Louise bedrövad över hur tydlig den ingrodda rasismen har blivit när medborgarrättsrörelsen nu organiseras och raskt flyttar fram sina positioner. Även om Ku Klux Klan inte setts till i staden sedan seklets början, organiserar sig nu de vita invånarna uppjagat i medborgarråd för att protestera mot utvecklingen.

Det visar sig snart att också den alltid så rättrådige Atticus står upp för en rad åsikter hon inte kan dela. Hennes nu 72-årige far försvarar att människor på grundval av yttrandefriheten uttalar sig hatisk och rasistiskt och verkar själv för att juridiskt försöka hindra Högsta domstolen och den federala regeringen att påtvinga Alabama desegregation. Atticus, som grundar sina övertygelser i president Thomas Jeffersons tänkande, på en gång aristokratiskt elitistisk och decentralistiskt demokratiskt, hävdar att det strider mot den amerikanska federationens rättsprinciper och att delstaten har rätt att utforma sin egen lagstiftning, att det federala ingripandet inte är heller förenligt med invånarna i Alabamas rättsuppfattning och juridiska kultur och att de svarta ännu inte ännu är förmögna att förvalta de rättigheter de nu får (i romanen exemplifieras det med hur de orsakar dödsolyckor genom att som grupp sakna trafikvett). Enligt Atticus har det tionde tillägget, det om delstaternas självstyre, åsidosatts och han är så orolig för att USA:s delikata maktbalans ska rubbas och att ett nytt inbördeskrig står för dörren. Endast var tjugonde vit i sydstaterna ägde slavar 1861, resten av dem tog till vapen för att försvara sin frihet och sitt självbestämmande. Han förklarar att södern fortfarande är mer kulturellt homogent än norra USA och att den vilar mot en egen godsägar- och jordbrukaridentitet som mer påminner om den nationalkänsla man finner i Europa (författaren och Nobelpristagaren William Faulkner hävdade exempelvis att om det stod mellan hemdelstaten och federationen, skulle han utan att tveka gå i döden för sitt kära Mississippi). Enligt Atticus har Södern precis börjat industrialiseras när nordstaterna redan klivit in i atomåldern, skillnaderna inom federationen är för stora för att tvinga på sydstaterna en ordning som inte kan förankras bland dess (vita) invånare.

Även om Jean Louise förstår sin fars argument, kan hon inte dela hans uppfattning och får det inte att gå ihop med hans principer om samvetets röst i samhället, likheten inför lagen och alla människors lika värde. För Jean Louise blir det svårt att svälja att Atticus, den ende advokat i Södern som fått en svart man frikänd för att ha våldtagit en vit kvinna, som ständigt står upp för jämlikheten, nu plötsligt motsätter sig att alla ska få lika rättigheter. Han kan inte längre vara hennes rättesnöre, men Atticus är glad över att hon bildat sin egen uppfattning och äntligen går sin egen väg. Barndomens idol är krossad.

För många beundrare av ”Att döda en härmtrast” blev det nu svårt att finns sig i att denne modige advokat kunde hysa så politiskt inkorrekta åsikter. För även om man tänker sig att den Atticus vi lär känna i ”Ställ ut en väktare” inte har något med den rättskaffens far vi möter i debutromanen att göra, så antyder berättelsen att Lee inte var så fjärran från Söderns rasism, som många gärna vill tro. Det började talas om att den 89-åriga författarinnan, som bodde på ett ålderdomshem i sitt älskade Monroeville, hade lurats till att ge ut det uppfunna manuskriptet och i en del översättningar (men hedervärt nog inte i den svenska) av romanen ströks ordet ”nigger” i vår samtids ängsliga anda för att inte någon skulle bli ”kränkt” av att läsa den.

I ”Ställ ut en väktare” skildrar Lee stämningarna i en stad och ett samhälle som är satt i våldsam förändring, där den åtminstone på ytan goda gamla grannsämjan och förtroendet mellan invånarna förbytts mot hat och misstänksamhet. När Jean Louise som vuxen träffar det gamla hembiträdet Calpurnia, som uppfostrade henne som sin egen dotter, har denna slutat se Jean Louise som en människa och betraktar henne nu bara som en ”vit” bland andra.

I dag är ”Att döda en härmtrast” en av mest lästa böckerna bland amerikanska ungdomar och är bänklektyr i skolor över (så gott som) hela USA. Den har den översatts till fler än 40 språk och sålts i över 30 miljoner exemplar, sedan romanen först gavs ut har den aldrig varit ur tryck. ”Att döda en härmtrast” tilldelades prestigefyllda Pulitzerpriset 1961 och filmatiserades året därpå av Robert Mulligan som den flerfaldigt Oscarsbelönade ”Skuggor över Södern” och betraktas som en av den amerikanska filmens verkliga höjdpunkter. Trots Lees mycket sparsamma litterära produktion har hon prisats stort för den, George W Bush gav henne Frihetsmedaljen 2007 och tre år senare fick hon National Medal of Arts av Barack Obama. Själv drog hon sig snart undan all offentlighet efter framgången med debutromanen, gav inga intervjuer och träffade inga läsare, och levde därefter ett stillsamt liv i Monroeville fram till sin död 2016.

”Att döda en härmtrast” utspelar sig under depressionen på 1930-talet och Lee tolkar sina egna upplevelser under uppväxten i djupaste Södern genom ett gotiskt raster. Romanens huvudperson är den sex år gamla moderlösa Jean Louise ”Scout” Finch som växer upp i stekheta och lummiga Maycomb tillsammans med sin storebror Jeremy (kallad ”Jem”), sin far Atticus, en advokat i övre medelåldern, och den stränga men lika kärleksfulla hushållerskan Calpurnia.

Även om den aldrig var någon stor slavägare har metodistfamiljen Finch gamla anor och utgör en del av traktens aristokrati. Det ger utrymme för viss excentriskhet i det annars väldigt konforma och homogena Maycomb. Atticus är inte bara mycket äldre än de andra barnens fäder, han försörjer inte sin familj genom hårt kroppsarbete eller jagar, fiskar och super på fritiden, utan bär tjocka glasögon och tredelad kostym, arbetar med att tyda lagen och roar sig med att plöja böcker på kvällarna. Atticus, som själv fick hemundervisning, läser allt från Bibeln till poesi och militärhistoria för sina barn. I skolan kommer Scout och Jem på kant med lärarna som undervisar efter nya pedagogiska principer utifrån filosofen John Deweys moderna och demokratiska idéer. Lärandet ska vara praktiskt och problemlösningsinriktad, den traditionelle bildningsmannen Atticus avskyr det upplägget och uppfattar den som samma samhällsförfall som kan skönjas i Alabamas lagstiftande församling när den gamla aristokratin inte längre befolkar den.

Scout är en så kallad ”pojkflicka”, hon klär sig i snickarbyxor, är uppstudsig, svär och klår för glatta livet upp både jämnåriga och äldre pojkar när hon får chansen. Hon och Jem blir motvilligt vänner med Dill Harris, en kortväxt och klen liten pojke från Meridian Mississippi som på grund av trassliga hemförhållanden bor hos sin moster i Maycomb om somrarna. Dill är en både enerverande och inspirerande drömmare med rik fantasi som sett alla de senaste skräckfilm- och Tarzanfilmerna (i Maycomb finns ingen biograf) och hittar på alla möjliga lekar. Precis som Scout och Jem fascineras han av den skrämmande grannen Arthur ”Boo” Radley”, en man i 30-årsåldern som tycks hållas instängd av sina djupt troende baptistiska (i Maycomb är alla kristna förutom katoliker välkomna) föräldrar och som i barnens värld förvandlats till en han en vålnad. Ingen har sett honom på flera år, men rykten säger att han har blivit tokig och våldsam. Vartefter utvecklas också något oväntat en romans mellan Scout och Dill, som planerar att gifta sig när de blir vuxna.

Livet förändras drastiskt när Atticus tar sig an uppgiften att försvara den 25-årige Tom Robinson, en svart man som anklagats för att ha våldtagit den 19-åriga Mayella Ewell, en fattig vit kvinna. För detta får han betala ett högt pris, både Atticus och hans barn blir hotade av Maycombbor som är övertygade om att Robinson är gärningsmannen och att det är fel av Atticus (som dessutom är säker på sin klients oskuld) att försvara en ”nigger”. Som ”niggerälskare” riskerar Atticus nu att förlora den aristokratiska exklusivitet han och familjen åtnjuter, så stark är rasismen i Södern. Samtidigt beundrar Scout sin fars övertygelse om att rättvisan måste ha sin gång och att alla förtjänar en riktig rättegång, oavsett vem man är.

Flera av karaktärerna i ”Att döda en härmtrast” baserade på människor i Lees eget liv. Hennes far Amasa Coleman Lee arbetade som advokat i Monroeville och väckte uppmärksamhet och stor förargelse när han försvarade två svarta män som var anklagade för mord. Likt Atticus satt han också en tid i Alabamas lagstiftande församling och förespråkade rassegregering (en uppfattning som Atticus tydligt delar i ”Ställ ut en väktare”). Precis som för Scout dog Lees mamma när hon var riktigt liten och hon och hennes bror Edwin (inspirationen till Jem) uppfostrades av deras far som redan var i medelåldern när han fick dem.

Förlagan till Dill är ingen mindre än den berömde författaren och journalisten Truman Capote som var en livslång vän till Lee och hon hjälpte honom också med researchen till hans mästerverk ”Med kallt blod” (1967). Precis som Dill tillbringade han sina somrar hos sin moster, en mobbad pojke som hånades för sin läspning och sitt rika ordförråd, men som samtidigt fängslade de andra barnen med de mest fantastiska historier.

Det fanns också en man som likt Boo Radley, efter att ha begått ett brott, av skam hölls inlåst av sina religiösa föräldrar under 24 år och glömdes bort av staden och återfanns först efter sin död, ensam och övergiven av världen.

Historien kring Tom Robinson har flera källor. När Lee var tio år gammal blev den svarte Walter Lett anklagad för att ha våldtagit en vit kvinna i Monroeville och dömdes förmodligen oskyldig för brottet. Andra uppmärksammade verkliga fall där svarta män blev anklagade för just våldtäkt, som den uppmärksammade historien om ”Scottsboro Boys”, där nio svarta tonårspojkar 1931 dömdes av en helvit jury för att ha våldtagit två vita kvinnor på ett tåg, en affär präglad av rasism, orättvisa rättegångar och lynchmobbar, och fallet Emmett Till där en 14-årig svart pojke lynchades 1955 anklagad för att ha ofredat en vit kvinnlig butiksägare i Money i Mississippi.

Trots att romanen utforskar svåra och mörka ämnen kring våld, incest och rasism, är den präglad av en särskild värme och humor. Styrkan i Lees berättade är hennes bildrika språk, på ett närmast filmiskt vis rullas anekdotiska historier upp som är både humoristiska och djupt tragiska. För även om ”Att döda en härmtrast” egentligen är en tragedi använder sig Lee av parodin, satiren och ironin för att visa Maycombs dubbla natur, hur dess gemytliga ytan rymmer ett rasistiskt mörker. Hon driver med skolan, rättssystemet och de fördomsfulla, inskränkta och rädda människorna i sin hemstad.

Litterärt sett sammanför Lee två traditioner i ”Att döda en härmtrast”, sydstatsgotiken och den klassiska bildningsromanen.

Sydstatsgotiken har sina rötter i 1800-talets mörka amerikanska romantik. Den utforskar myten excentriska plantageägararistokratins förlorade ideal och skildrar Söderns förfall i våld och rasmotsättningar genom det makabra, groteska, fantastiska, romantiska och ironiska. Samtidigt är den sällan rent övernaturlig, genom en sorts magisk realism framställs den sociala tillvaron, precis så som Lee verklighetstroget berättar om alkoholism, sexuellt våld och rasism.

Ett särskilt drag hos sydstatsgotiken är att förövare och offer sällan kan skiljas åt, den moraliska dubbeltydigheten hos dess karaktärer speglar också den amerikanska södern i sig själv, ett samhälle som gärna framhåller ridderlighet, men som sprungit ur och byggts upp genom slaveriet, en genomsyrande arvsynd. Samtidigt utgör det sydstatsgotiska en sorts absurdistisk kritik av moderniteten, hur det irrationella i oss, som våra fördomar och rädslor, ständigt finner sin plats under civilisationens fernissa.

Bildningsromanen skildrar hur huvudpersonen utvecklas genom en inre resa i relation till de yttre händelserna, ett sorts vuxenblivande. I ”Att döda en härmtrast” förstår Scout vartefter allt mer det rasistiska klassamhälles som Maycomb verkligen är, där svarta inte betraktas som människor och de fattiga smutsiga vita barnen lever i förfallna skjul, driver vind för våg, går inte till skolan och äter i bästa fall de ekorrar, kaniner och råttor deras fäder får tag på genom tjuvjakt när de supit upp socialbidraget. Scout blir också varse vilken förmåga hon själv besitter att försöka förändra sitt samhälle till det bättre, att den kristna tro som egentligen är Söderns arv också kan leda till dess räddande förändring.

”Att döda en härmtrast” handlar även om att bli kvinna, Scouts förebilder är grannen Miss Maude och Calpurnia, de är viljestarka, självständiga och beskyddande. Samtidigt försöker de göra en ”kvinna” av henne, få henne byta snickarbyxorna mot klänning, sluta svära, slåss och leka med pojkarna och uppträda som en fin dam, en ”southern belle”. Men Scout inser också att de vita medelklasskvinnornas självbelåtna artighet, fromhet och moral bara är en yta för deras skvaller, rasism och unkna människosyn.

”Att döda en härmtrast” äger förstås brinnande aktualitet även i dag. Efter att filmen som visar hur den svarte George Floyd nyligen kvävdes till döds vid ett polisingripande i Minneapolis har protester mot rasismen väckts, inte bara i USA, utan hela världen. Denna tragedi har utspelats sig för många gånger förut, men den här gången verkar det som många fått nog av orättvisan. Demonstrationerna har urartad i våldsamheter och plundringar och någon tid för besinning verkar inte finnas. Samtidigt har amerikanska samhällsforskare länge intresserat sig för fenomenet med polisiärt övervåld och så sent som förra året kom studier som visar att fattiga vita amerikaner löper större risk att skadas och dödas vid polisingripanden och att svarta konstaplar är lika eller mer benägna att utsätta svarta medborgare för övergrepp än sina vita kollegor. Lees roman fångar dessa dimensioner av den amerikanska orättvisan i sina berättelser, hur ojämlikheten i klassamhället drabbar både fattiga vita och svarta lika. De enda som gör att de tidigare förtrycker de senare är att de lurats att tro att deras hudfärg ger dem mer anseende.

Samtidigt visar hennes romaner på identitetspolitikens kortslutning när feminismens och antirasismens strävanden krockar. Metoorörelsen har lärt oss att kvinnor inte ”kan” ljuga om att bli utsatta för mäns övergrepp och att vi alltid ”måste” lyssna på deras berättelser. I sydstaterna sattes det i system att som en del av förtrycket falskeligen peka ut svarta som våldtäktsmän, därtill i samhälle där de dömdes till rejäla straff, döden eller i mildaste fall till livstidsfängelse. Hur gör man när två underordnande gruppers intressen frontalkolliderar, är vita kvinnors yttrandefrihet eller svarta mäns rätt till frihet och liv viktigast?

Identitetspolitikens galenskap har också drabbat Lees författarskap. För trots att ”Att döda en härmtrast” utforska tema som rasism, social orättvisa, civilkurage, medkänsla och könsroller i den djupaste Södern och uppfattas som ett av de viktigaste skälen till medborgarrättsrörelsens framgångar under 60-talet, har den inte bara utsatts för kampanjer från dem som stör sig på dess progressiva budskap, utan också av de som vill få bort den på grund av dess bitvis rasistiska språkbruk (ordet ”nigger” används över 40 gånger i boken). Det amerikanska bibliotekssamfundet har med oro sett hur Lees roman blivit allt mer ifrågasatt under 2000-talet och i delstaterna Virginia och Mississippi togs den nu tillsammans med sydstatsförfattaren Mark Twains (som under sitt liv var en ihärdig motståndare till slaveriet och förkämpe för svartas medborgerliga rättigheter) ”Huckleberrys Finns äventyr” (1884) bort från skolor för att böckernas blotta närvaro gör eleverna ”obekväma”. För Lees del handlar det både om det sexuella våldet i hennes roman, men också att det uppfattas att den inte ”tillräckligt tar avstånd från rasism” och att den ”schabloniserar och marginaliserar” svarta karaktärer.

Även om ”Att döda en härmtrast” lovsjöngs av recensenterna när den kom fick den sina kritiker. Den amerikanske marxisten och litteraturkännaren Granville Hicks tyckte den var väl melodramatisk och ifrågasatte dess förenklade framställning av svarta och fattiga vita. Sydstatsgotiken främsta företrädare Flannery O’Connor och Carson McCullers uppfattade Lee som barnslig och att hon hade lånat väl friskt från deras författarskap.

Lees två romaner handlar båda ytterst om lagens och rättvisans natur, men det är framför allt bristen på barnslighet som skiljer ”Att döda en härmtrast” från ”Ställ ut en väktare”. Världens nyanser och motsägelser, liksom människor motiv, blir ännu klarare i den senare romanen.

Faulkner hävdade att rasismen var oundviklig och outplånlig i sydstaterna och mycket tyder på att det är fallet. I både ”Att döda en härmtrast” och ”Ställ ut en väktare” är det själva Södern och dess kultur som spelar huvudrollen snarare än de enskilda karaktärerna. De olika släkterna som funnits där sedan kolonins grundande är flätade i ett komplicerat kastsystem som avgör och förklarar varför personer gör som de gör.

Den idealistiska moralens och godhetens omöjliga roll i den orättvisa tillvaron blir på så vis ett tema för Lee. Härmtrasten är i båda hennes romaner en metafor för oskuld. När Scout och hennes bror får luftgevär i julklapp säger Atticus att han inte vill att de skjuter djur, men att han vet att de ändå kommer att göra det. För honom får de därför skjuta så många blåmesar de vill, men inte någon härmtrast, för de sprider bara glädje med sin vackra sång. Tom Robinson och Boo Radley visar sig vara mänskliga härmtrastar, män som bara gör och vill gott, men som ändå faller offer för världens grymhet.

I ”Ställ ut en väktare” uppvaktas Jean Louise (”Scout”) av sin ungdomsförälskelse Henry ”Hank” Clinton, en ung advokat som arbetar för hennes far. Hon värjer sig mot hans uppmaningar att finna sig i sin könsroll, men också Hanks övriga konservativa uppfattningar. Han förklarar för henne att gemenskapen är allt i Maycomb, att det han fått av hemstaden som ung måste han nu ge tillbaka genom lojalitet mot dess normer och kultur.

I ”Att döda en härmtrast” framträder Atticus som en representant för god manlighet, han är självständig, hjältemodig, bildad, har en stark känsla för rättvisa och moral och vill sätta samhället på rätt kurs. Atticus försöker lära sina barn en slags perspektivism, att vi inte fullt ut kan förstå andra människor eller världen om vi inte försöker se tillvaron med deras ögon. Han lär dem också om de oskrivna lagar som styr Maycomb, hur samhället har överseende med att de fattigaste tjuvjagar för att ha något att äta, samtidigt som den förmögne Dolphus Raymond förlorat all ställning när han valt att leva och bilda familj med en svart kvinna.

Atticus framstår i mer vuxen dager i den vuxna Jean Louise ögon i ”Ställ ut en väktare”. Världens motsägelser kommer i öppen dagen när just hennes far visar sig ha fler sidor och vara mer en människa än ett ideal och framför allt blir det uppenbart för Scout att Atticus egentligen endast bryr sig om lagen i sig, inte i slogans och dagspolitik. Han påpekar rättens deontiska karaktär, att den enda möjligheten till någon sorts ordning och anständighet i samhället går förlorad om den pliktbetonade proceduriella rättvisan åsidosätts för att försöka uppnå högre politiska mål. Samma principer som vägleder Atticus när han riskerar sitt liv för att ge en misstänkt svart våldtäktsman en korrekt och rättvis rättegång får honom också att identifiera hur den federala regeringen och Högsta domstolen bryter mot själva konstitutionen, själva grunden för hela den amerikanska samhällsgemenskapen. Vi inser att idealisten i ”Att döda en härmtrast” och den cyniske realisten i ”Ställ ut en väktare” faktiskt är en och samma person. Atticus är en rättvisans man, en lagens väktare.